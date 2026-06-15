1946年創業の「Airystep」が80周年を迎える。主力顧客である40代以上に加え、20代～30代の新規顧客獲得を目指し、音楽・ファッション・ECを融合したブランドイベント「80」を6月20日に開催。スペシャルゲストとして名古屋を代表するヒップホップグループｎobodyknows+を迎え、次の80年に向けた新たなブランド戦略を発信する。 またイベント内では、Airystepアンバサダーによるファッションショーを実施します。世代やライフスタイルの異なる3名のアンバサダーが、Airystepを象徴するシューズを着用し、それぞれの個性とライフスタイルを表現します。 さらに東海地区を中心に活躍しているDJ陣も会場を盛り上げる予定でDJ KANBEをはじめとするDJ陣が出演し、名古屋カルチャーを感じられる空間を創出し会場を盛り上げる予定です。

音楽・ファッションを融合したブランドイベント場所はclub(O)Utopos

人はいつでも、ありのままの自分でありたいと願っています。誰かに合わせるのではなく、自分の感覚や価値観を大切にしながら生きていきたい。そのような一人ひとりの「わがまま」に応える商品を届けたいという想いのもと、美しさと履き心地を両立する婦人靴を提案してきました。今回のイベント「80」では、音楽・ファッション・ライフスタイルを通じて、そのブランドメッセージを次世代へ発信します。

ファッションショーでは、Airystepが提案する「自分らしく歩くことの楽しさ」を発信します。アンバサダーがそれぞれ靴と合うスタイルでステージに登場！！トークショーも併せて実施します。アンバサダーのリアルな感想を会場で披露いたします。またSakurakoは高嶋桜子としてLIVEも開催します。

DJ KANBEをはじめとするDJ陣が出演し、名古屋カルチャーを 感じられる空間を創出します。

【会場】club(O)Utopos 愛知県名古屋市中区新栄 2-47-50 鶴舞駅名大病院口(JR)から徒歩約7分 【開催日時】2026年6月20日（土）18:00～24:00 ※ライブハウス兼クラブ・club(O)Utoposが2026年4月に千種エリアのJR高架下に誕生しました。 【入場料】無料 【来場目標】500名 【来場特典】・女性限定1ドリンクサービス・80周年記念ガチャ 【ガチャ特典】・8,000円OFF等のクーポンが当たります 【スペシャルゲスト】nobodyknows+ 【Singer-Songwriter】高嶋桜子 【Airystep Ambassador Fashion Show】Madame Rei、Sakurako、 Akiho 【DJ】DJ KANBE、HATTORI、 MAHIRO、 TAKESHI FURUSE、MUSICMAN、Akiho 【主催】株式会社エアリーステップ

https://www.google.co.jp/maps/place/club%20%28O%29Utopos

代表取締役 加藤良一 コメント

https://airystep.jp/

「創業80周年を迎えることができたのは、長年支えてくださったお客様、お取引先様、そして関係者の皆様のおかげです。 今回のイベントは、これまでの感謝をお伝えするとともに、次の時代に向けた新たな挑戦のスタートでもあります。 これは変化の一歩でしかありませんが、私たちはこれからも自分たちの目標を実現するために、その時代に合った形へ変化し続けていきたいと考えています。 今までやってきたことをベースに、新しい価値を提供できる会社として少しずつ変化を繰り返し、5年後、10年後には大きな成長を遂げ、より一層皆様に貢献できることを目指していきます。 また私は、『スタッフ全員が楽しく、誇りを持って仕事ができる会社にしたい』と考えています。お客様に喜んでいただくためには、まず働くスタッフ自身が仕事に誇りを持ち、楽しみながら働けることが大切です。 Airystepはこれからも、お客様一人ひとりの“わがまま”に寄り添いながら、お客様、地域、そして働く仲間にとって魅力ある存在であり続けたいと思っています。

【会社概要】株式会社エアリーステップ 創業：1946年4月代表者：加藤良一 事業内容：婦人靴の企画・製造・販売ECサイト運営 直営店舗：Airystep名古屋 栄 森の地下街店、 Airystep名古屋駅 サンロード店 公式サイト：https://airystep.jp/ 公式ECサイト：https://beautycrew.jp/

80 Airystep Anniversary「次の100年へ、新たな一歩を」

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