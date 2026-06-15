





京都酒造株式会社（以下、京都みやこ蒸溜所）が製造する「京都ウイスキー ミズナラカスク」および「京都ウイスキー シェリーカスク」が、アメリカで開催された世界で最も権威のある酒類コンペティションの一つ「SFWSC 2026（サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション）」にて、それぞれ【ゴールド（金賞）】を受賞いたしました。

両商品ともに、同コンペティションでのゴールド受賞は今回が初めてとなります。

弊社では、お土産や旅の記念として現地で選ぶ楽しみを感じていただけるよう全ての商品、京都府内でのみ展開しております。

■受賞商品の概要と特徴

今回初受賞した2商品は、それぞれ異なる樽の個性を活かしたブレンドを行っております。







京都ウイスキー ミズナラカスク

日本原産のミズナラ（水楢）樽での後熟により、バニラやココナッツのような甘い香りと、白檀を思わせる上品な香木の香りが特徴的な仕上がりとなりました。

柔らかな口当たりから広がる蜂蜜のような甘みとほのかなスパイシーさ、そして心地よい樽香の余韻は、和の繊細さと洋の技術が融合した京都らしい一本です。

◇希望小売価格 / \3,500税抜（\3,850税込）

◇容量 / 700ml

◇アルコール度数 / 43%

◇原材料 / モルト・グレーン（国内製造）

京都ウイスキー シェリーカスク

シェリー酒の熟成に使用された樽での後熟により、レーズンやドライフルーツのような芳醇な香りと、ダークチョコレートを思わせる深いコクを実現。

なめらかな舌触りとナッツやキャラメルのような甘み、温かみのある余韻をお楽しみいただけます。

◇希望小売価格 / \3,000税抜（\3,300税込）

◇容量 / 700ml

◇アルコール度数 / 40%

◇原材料 / モルト・グレーン（国内製造）

■SFWSCについて

SFWSCは、2000年に創設されたアメリカ最大の酒類コンペティションで、世界で最も権威のある品評会のひとつです。

審査員は経験豊富なバーテンダーやシェフ、ホテルマン、流通バイヤー等といった各界の専門家で構成されており、厳正なブラインドテイスティングによって審査されます。

■京都を訪れた際のお土産・旅の記念に

これらの商品は、スーパー・コンビニ・お土産処・酒販店など、京都府内のみで販売しております。

ご自身の旅の記念としてはもちろん、お酒好きな方へ「京都でしか買えない特別なお土産」として贈るのにも適しています。

京都へお出かけの際には、ぜひ店頭で探してみてください。

■西陣織ラベルに込めた想い

本シリーズの最大の特徴は、京都の伝統工芸である「西陣織」を贅沢に使用したラベルです。

「京都府内限定」という特別感を引き立てる、職人の手によって織り上げられた柔らかな質感のラベルは、贈り物としても、またご自宅で特別な時間を過ごす際の一杯としてもご好評をいただいております。

■京都みやこ蒸溜所について







京都みやこ蒸溜所は、京都府中部に位置する丹波高原の美しい自然豊かな京丹波町にある、京都で初めてのウイスキー蒸溜所です。

京丹波町は長老ヶ岳をはじめとした山々に囲まれ、高原気象が特徴で昼夜の寒暖差が大きい地域です。

この寒暖差は、ウイスキー造りにおいて欠かせない樽熟成に大きな影響を与え、熟成を早めてくれます。

この豊かな自然環境との共生を目指しながら、ウイスキー造りの基本となる製法を継承しつつ、変化を恐れず新しい事に挑戦してまいります。

■会社概要

会社社名：京都酒造株式会社

所在地：〒629-1131 京都府船井郡京丹波町坂原南林11番

会社HP：https://kyotoshuzo.com/

■商品についての問い合わせ先

京都酒造株式会社

Tel：0771-84-0110

Email：info@kyotoshuzo.co.jp

※商品以外のお問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。

■プレスリリースについての問い合わせ先

京都酒造株式会社 広報担当

Email：pr@kyotoshuzo.co.jp

※マーケティングや営業のお問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。