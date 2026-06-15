家庭ごみ収集管理システム「Go!Me!Tracker」を開発・運営する滋賀新聞GovTechイノベーションズ株式会社(本社：滋賀県守山市、代表取締役：神野 晋一)は、この度、これまでの収集業務の在り方を根本から変える新機能「消すだけルート」を2026月6月15日より追加いたしました。

本機能は、全国の収集現場から上がっていた「戸別回収における収集漏れ」という共通課題に対し、全く新しいアプローチで解決策を提示するものです。現場の視点に立って開発された本機能は、従来の収集業務のフローを効率化し、作業に携わる皆様の負担を大幅に軽減するシステムです。これまでにないスムーズで快適な作業環境を実現します。





▼新機能「消すだけルート」について

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「消すだけルート」





【開発の経緯：戸別回収の増加に伴う現場の限界を突破する】

近年、新興住宅地を中心に、従来のごみステーション(集積所)方式から、各家庭の前にごみを出してもらう「戸別回収」へと移行する自治体や事例が増加しています。しかし、従来のシステムのように地図上に一つ一つの収集場所を「ピン」で立てて管理する方式では、対象の数が膨大になりすぎて画面が見づらく、管理しきれないという限界を迎えていました。

また、収集漏れを防ぐために「GPSの走行履歴」を参照しても、「ただその道を通り過ぎただけ(実際には回収していない)」なのか「本当に作業を終えたのか」の判別ができません。かといって、忙しい収集員が移動のたびにタブレットのピンを一つずつタップして「回収済み」にするのは、安全面からも業務効率の面からも極めて困難でした。

こうした「自動化も手動タップも難しい」という現場の切実な課題を解決するため、「毎日配信されるタブレットの地図を見ながら、回った場所をまるで手書きのように消しゴムで消していく」という、誰でも直感的に使える全く新しい仕組み「消すだけルート」が誕生しました。









【「消すだけルート」の主な特徴と革新性】

今回追加した機能では、1つの通りに大量の戸別収集があったとしても、地図をなぞるだけで収集報告が完了するため、従来のピン管理方式と比べて現場の作業負担が圧倒的に軽減されます。





(1)「消しゴム機能」と「完了率」の自動計算によるミスゼロの追求

管理画面から全車両のタブレットへ、その日のルートが毎朝配信されます。収集員は、担当ルートを回ったら画面をなぞって「消すだけ」。もともとあったルートの線と、残っている線の差から、「現在の作業完了率」がリアルタイムで自動計算されます。これにより、管理者は「どこのルートがまだ回れていないか」を瞬時に把握することができます。





(2)管理者の手間をなくす「丸囲み自動道路認識」とレイヤー管理

ルート作成も驚くほど簡単です。管理者が地図上のエリアを囲むだけで、システムが自動的に道路を認識してルートを塗りつぶし、設定が完了します。細かく地図をクリックする必要はありません。また、レイヤー構造の採用により、曜日やエリアごとの切り替えもスマートに行えます。





(3)「誰がどの道路を収集したか」の履歴管理とGPSデータの突合

地図上には、誰がどのルートを担当しているかが色分けでリアルタイムに表示されます。さらに、「どの道路を・誰が・いつ収集したか」という具体的な作業実績がシステムにしっかりと記録される仕組みを搭載。このデータを実際のGPSデータと自動で照合することで、後からの「本当にここを回収したか」という問い合わせや確認に対しても、確実なエビデンスをもって即座に対応可能です。作業の進捗管理が大幅に効率化されるだけでなく、現場での指示出しも非常にスムーズになります。





(4)チーム連携の強化による「応援・駆けつけ」の迅速化

全車両の進捗が可視化されるため、特定のエリアで遅延が発生した際や、緊急の追加収集が必要な場合でも、最も近くにいる車両への応援指示が迅速に行えます。









【独自技術と専用AIとの連携】

本機能は、電子カルテのデジタル化などで実績のある自社独自のOCR（文字・画像認識）技術と、特許取得済みの「ステーション捜索機能」、そして自社で実装・運用する「地図情報管理サーバー」を組み合わせることで実現しました。

現在は、先日発表した「スカウター型スマートグラス」に搭載されているごみ収集専用AIとの連携を進めております。将来的には、「どの道路で、どれくらいのごみ量が収集されたか」を自動でカウント・データ化できるシステムを目指し、持続可能な廃棄物収集の未来に向けてさらなる開発を続けてまいります。









■製品に関するお問い合わせ

【企画】滋賀新聞GovTechイノベーションズ株式会社

【開発】有限会社アナログエンジン

担当者： ともに代表 神野 晋一

TEL ： 077-514-0220

Email ： contact@shigashinbun.jp

URL ： https://gomi53.com/





代表取締役： 神野 晋一

所在地 ： 【東京】〒108-0074 東京都港区高輪 4-11-23 AUBE TAKANAWA 402

【滋賀】〒524-0032 滋賀県守山市岡町104-1

【大阪】〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11-4

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事業内容 ： 家庭ごみ収集管理システム「Go!Me!Tracker」の開発・運用、

業務用アプリ開発