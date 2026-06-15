「自産自消のできる社会をつくる」を理念に掲げる農業ソーシャルベンチャー株式会社マイファーム(京都府京都市、代表取締役：西辻一真)は、農林水産省が募集する『ディスカバー農山漁村（むら）の宝』の広報主体として、発信を行います。

『ディスカバー農山漁村（むら）の宝』令和８年８月３１日まで取組事例を募集。

農林水産省は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に向けて、「ディスカバー農山漁村の宝」と称して、本日から令和8年8月31日（月曜日）まで、地域の活性化や所得向上に取り組んでいる事例を募集します。

『ディスカバー農山漁村（むら）の宝』概要

農林水産省は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現を推進しています。 「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」では、農山漁村の地域資源を活かし、地域の活性化や所得向上につながる優良な取組を選定・発信することで、他地域への波及を図る取組です。本年も、他地域の参考となる素晴らしい取組事例を募集します。 選定地区には、選定証が授与されるほか、特設Webサイトで活動を紹介するなど、全国に向けて情報発信を行います。

募集内容及び応募資格

https://www.discovermuranotakara.com/

（１）募集内容 地域において、新たな需要の発掘・創造や潜在している地域資源の活用により、農林水産業および地域の活力向上につながる（ア）から（ウ）のいずれかに該当する取組について幅広く募集します。 （ア） 美しく伝統ある農山漁村を次世代へ継承する取組 （イ） 幅広い分野・地域との連携により農林水産業・農山漁村を再生する取組 （ウ） 農林水産業の生産性向上、農林水産物や食品の需要拡大・付加価値向上に資する取組 （２）応募資格 （ア）上記（１）に該当する取組を行っている団体及び個人（自薦・他薦をといません。） （イ）団体・個人のいずれでも応募可能 （ウ）過去に選定された団体・個人でも応募可能 （３）応募期間 令和8年6月15日（月曜日）から令和8年8月31日（月曜日）まで （４）選定方法 応募資料をもとに有識者懇談会が総合的に審査し、30地区程度を優良事例として選定します。特に、（１）（ウ）の生産性向上、需要拡大・付加価値向上に資する取組を重視します。さらに、その中から次の部門ごとに「優秀賞」を選定し、表彰します。 （ア） 生産性向上部門 植物工場、陸上養殖、衛星情報やAI解析などの先端技術の活用や田畑のフル活用等の取組 （イ） 需要拡大・付加価値向上部門 農林水産物や食品の需要拡大・輸出拡大、ブランド化など高付加価値化等の取組 また、部門を問わず、選定された優良事例の中から、最も優れた取組を「グランプリ」、分野ごとに先鋭的な取組を「特別賞」として選定し、表彰します。 （５）選定結果及び選定証の授与 選定結果については、令和8年10月から11月頃に特設Webサイト等で公表予定です。選定された地区は、公表後に開催する選定証授与式および交流会に招待する予定です。

応募方法

次のURL（特設Webサイト）内の応募フォームに必要事項を入力いただき、応募用紙（Wordファイル）を添付のうえご応募ください。

https://www.discovermuranotakara.com/

応募方法の詳細につきましては、特設Webサイト内「ディスカバー農山漁村の宝」応募要領をご確認ください。

【リーフレット資料（PDF）】

【プレスリリース添付資料（PDF）】

https://newscast.jp/attachments/eaFgNLiG63tigbR1cexD.pdfhttps://newscast.jp/attachments/CGBfYvbwrsEAVmq68zn1.pdf

株式会社マイファーム( https://myfarm.co.jp/ ) 本社所在地：〒600-8216京都府京都市下京区東塩小路町607番地 辰己ビル1階 代表者 ：代表取締役 西辻 一真 設立日 ：2007年9月26日 資本金 ：100,000,000円 事業内容 ：耕作放棄地の再生及び収益化事業／体験農園事業(貸し農園、情報誌の発行) 農業教育事業(社会人向け新規就農学校、農業経営塾)／農産物生産事業および企業参入サポート 流通販売事業(農産物の中間流通・通信販売)