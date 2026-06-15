PANDA RECORD株式会社(本店所在地：東京都世田谷区、以下 PANDA RECORD)は、2026年6月から「PARK PARK @ TOKYO」イベントと「ASIA Now!」キャンペーンを開催します。





キャンペーン総合バナー





■「PARK PARK @ TOKYO」について

台湾の音楽業界大手であるStreetVoice International Limited(本店所在地：台北市、以下 StreetVoice)とPANDA RECORDの共催で、台湾の精鋭アーティスト5組によるリレー形式の東京公演(2026年6月17日～7月16日)を開催します。





※「PARK PARK @ TOKYO」特設サイト(チケット案内もこちら)

https://www.parkpark.tokyo/





(1)鄭宜農(イーノ・チェン)

日時：2026年6月17日(水)

場所：EX THEATER ROPPONGI(六本木)

鄭宜農(イーノ・チェン)東京公演





(2)陳珊妮(サンディ・チャン)

日時：2026年7月1日(水)

場所：Spotify O-EAST(渋谷)

陳珊妮(サンディ・チャン)東京公演





(3)生祥樂隊(シェンシャン・バンド)

日時：2026年7月13日(月)

場所：ADRIFT(下北沢)

生祥樂隊(シェンシャン・バンド)東京公演





(4)YELLOW黄宣(イエロー・ホアンシュエン)

日時：2026年7月16日(木)

場所：代官山UNIT(代官山)

YELLOW黄宣(イエロー・ホアンシュエン)東京公演





(5)LUCY(ルーシー)

日時：2026年7月22日(水)

場所：WWW X(渋谷)

LUCY(ルーシー)東京公演





■「ASIA Now！」キャンペーンについて

TOWER RECORDSとPANDA RECORDの共催で、中華音楽を精選したアナログLP8作品を一挙リリースする「ASIA Now!」キャンペーンを開催します。

※TOWER RECORDS キャンペーン特設サイト

https://tower.jp/article/feature_item/2026/06/08/0101

(一部の来日アーティストによる店舗サイン会等の情報は上記サイトにて随時お知らせします)





(1)キャンペーン名

「ASIA Now！」





(2)キャンペーン開始日

2026年7月10日(金)

(TOWER RECORDS ONLINEまたはタワーレコードオンライン、店舗にて開始)





(3)キャンペーン特典

先着2,000名の購入者に各アルバムのジャケット写真などをデザインしたA4サイズ特典ステッカーをプレゼント





(4)リリースタイトル

1. 「江湖カフカ／江湖卡夫卡」生祥樂隊(シェンシャン・バンド)

「江湖カフカ」生祥樂隊(シェンシャン・バンド)

仕様 ：アナログLP盤

販売価格：5,500 円＋税

品番 ：BRANCD064L

台湾を代表するシンガソングライターの一人、林生祥(リン・シェンシャン)が率い、日本人アーティストの大竹研(Guitar)、早川徹(Bass)、福島紀明(Drums)、台湾出身の黃博裕(チャルメラ/嗩吶)、吳政君(パーカッション)がメンバーとして参加するシェンシャン・バンド[生祥樂隊]。2022年に台湾でリリースされた同作「江湖カフカ」は、林生祥のルーツである「客家(ハッカ)」(中国大陸北部を起源とし戦乱で台湾や東南アジアに移住した漢民族)の言語や文化を基にしており、台湾の伝統楽器の音色も自在にミックスした素晴らしいアンサンブルを奏でている。海を越えた異なる文化圏のアーティスト達が一つのバンド内で共鳴しているこの素晴らしいアルバムに、ぜひ触れて欲しい。





＜コメント＞

林生祥の誠実で真摯な人柄がうかがえる歌声。内省的で社会問題にも触れた作詞の鍾永豊との共作曲は、知的で探求心やユーモアに溢れる。東京中央線らとの斬新で多様な音楽展開による『江湖卡夫卡』は、生祥バンドが新生面に到達したことを物語る味わい深い傑作だ。

―小倉エージ(音楽評論家)





2. 「浮世撃」YELLOW黄宣(イエロー・ホアンシュエン)

YELLOW黄宣「浮世撃」(イエロー・ホアンシュエン)

仕様 ：アナログLP盤

販売価格：5,500円＋税

品番 ：BRANCD070L

台湾のグラミー賞と称されている「金曲奨」で数々の授賞を果たしているイエローが2020年に発表したファーストアルバム「浮世撃」を日本版アナログLPとして復刻リリース。ジャンルを超えたあらゆる音楽の喜びを吸収した彼の肉体から放たれる歌声やビートは、国境を超えて多くの人々の驚きと支持を得ている。アーティスト、音楽プロデューサー、ファッションモデル、台湾の紅白歌番組の司会など多彩な分野をユーモアと愛嬌で楽しく回す彼の人間力は、世界に羽ばたくに違いない。





3. 「BEANSTALK」YELLOW黄宣(イエロー・ホアンシュエン)

「BEANSTALK／豆の木」YELLOW黄宣(イエロー・ホアンシュエン)

仕様 ：アナログLP盤

販売価格：6,000円＋税

品番 ：BRANCD069L

台湾のグラミー賞と称されている「金曲奨」で数々の授賞を果たしているイエローが2020年に発表したセカンドアルバム「BEANSTALK／豆の木」を日本版アナログLPとして復刻リリース。ジャンルを超えたあらゆる音楽の喜びを吸収した彼の肉体から放たれる歌声やビートは、国境を超えて多くの人々の驚きと支持を得ている。アーティスト、音楽プロデューサー、ファッションモデル、台湾の紅白歌番組の司会など多彩な分野をユーモアと愛嬌で楽しく回す彼の人間力は、世界に羽ばたくに違いない。





＜コメント＞

YELLOWでしかありえない唯一無二の音楽、それは彼の身体と魂から溢れ出てくるものだ。自由自在でスタイリッシュでクール。世界で評価されるべき逸材だと思います。

―関谷元子(音楽評論家)





4. 「夢の浜辺で踊るとき／Dance on the Shoreline(特製カラー盤)」LUCY(ルーシー)

「Dance on the shoreline」LUCY(ルーシー)

仕様 ：アナログLP盤(カラー)

販売価格：6,000円＋税

品番 ：BRANCD068L

台湾を代表する若手アーティストの一人。2022年のデビューアルバム「ルーシー[LUCY]」が、中華圏のグラミー賞と称されている台湾の「金音創作奨」の最優秀新人賞に輝く。 2024年にリリースしたセカンドアルバム「夢の浜辺で踊るとき／Dance on the Shoreline」は台湾の国内外から高い評価が集まり、主に同世代から多くの支持を得た。オリエンタルな魅力を纏いながら欧米のフォークやロックなども奔放に取り入れた彼女の音楽は、国境を超えて世界へ広がるだろう。





＜コメント＞

柔らかい歌声、力の抜けた曲の佇まいが大好きです。どこまでも伸びやかで、創造の煌めきに溢れるアルバムでした。―塩塚モエカ(羊文学)





5. 「はぐれた主人／走失的主人」左小祖咒(ズオシャオ・ズージョウ)

仕様 ：アナログLP盤

販売価格：5,500円＋税

品番 ：BRANCD073L

1998年に中国でリリースされたズオシャオ・ズージョウの「はぐれた主人」はセンセーショナルなジャケット写真とエキセントリックなサウンドで大きな話題を巻き起こしたが、あまりの反響でその後は販売が差し控えられた。同アルバムを高音質のアナログLP盤として日本で復刻。伝説となったジャケット写真のタイトルは「为无名山筯高一米(無名の山を1m高くする)」。小説家、パフォーマンス・アーティスト、写真家、詩人など多才な前衛芸術家として異彩を放ち、痛烈な社会風刺をユーモアを交えて荘厳に表現する彼は、多くの中国人アーティストからリスペクトされている真の「ミュージシャンズ・ミュージシャン」だ。





6. 「(REMIX)はぐれた主人／走失的主人」左小祖咒(ズオシャオ・ズージョウ)

「はぐれた主人／走失的主人」左小祖咒(ズオシャオ・ズージョウ)

仕様 ：アナログLP盤

販売価格：5,500円＋税

品番 ：BRANCD074L

2008年に中国でリリースされたズオシャオ・ズージョウの「(REMIX)はぐれた主人」は、10年前(1998年)に同タイトル名でリリースした自身のアルバムのリミックス版。同アルバムを高音質のアナログLP盤として日本で復刻。伝説となったジャケット写真のタイトルは「为无名山筯高一米(無名の山を1m高くする)」。10年にわたり自身の楽曲を反芻して追求した彼の強い信念に触れる事ができる作品だ。ぜひ、両作品を合わせて聴いてほしい。多才な前衛芸術家として異彩を放ち、痛烈な社会風刺をユーモアを交えて荘厳に表現する彼は、多くの中国人アーティストからリスペクトされている真の「ミュージシャンズ・ミュージシャン」だ。





7. 「近人可読／近人可讀」寸鉄(ツンティエ)

「近人可読」寸鉄(ツンティエ)

仕様 ：アナログLP盤

販売価格：5,500円＋税

品番 ：BRANCD072L

2020年に中国でリリースされ発売直後に即完売、その後は絶版となってしまったアルバム「近人可読」を高音質のアナログLP盤として日本で復刻。商業主義的な音楽業界の慣習などには決して流されずに孤高な活動を継続してきた彼らは、中国のアンダーグラウンドのシーンを中心に絶大な支持を集めている。「君の心が若いなら 主役は君さ」。冒頭曲でそう歌いかける朴訥なボーカルと穏やかなバンドアンサンブルは、希望が見い出せない世界や社会に対する諦観や悟りを奏でるように優しく響く。発表作品数が少ない寡作のアーティストとして有名な寸鉄は、多くの中国人アーティストからリスペクトされている真の「ミュージシャンズ・ミュージシャン」だ。





8. 「aLIVE IN CHINA 2017-2023(3枚組：輸入盤)」寸鉄(ツンティエ)

「aLIVE IN CHINA 2017-2023」寸鉄(ツンティエ)

仕様 ：輸入版CD(3枚組)

販売価格：5,500円＋税

品番 ：BRANCD071

2024年に中国でリリースされた寸鉄の豪華輸入ライブ盤CD(3枚組)。中国では発売直後に予定枚数が即完売したが、奇跡的に残っていた予備の在庫を日本で限定発売。寸鉄が2017年から2023年まで中国全土をツアーした貴重なライブ演奏記録。全ツアー中から厳選した演奏をまとめたボーナス盤入り。商業主義的な音楽業界の慣習などには決して流されずに孤高な活動を継続してきた彼らは、中国のアンダーグラウンドのシーンを中心に絶大な支持を集めている。発表作品数が少ない寡作のアーティストとして有名な寸鉄は、多くの中国人アーティストからリスペクトされている真の「ミュージシャンズ・ミュージシャン」だ。









■各アーティストのプロフィール

鄭宜農(イーノ・チェン)

鄭宜農(イーノ・チェン)

現代台湾を代表するシンガーソングライターの一人。華語(中国語)と台湾語を自在に操るその創作活動は、音楽のみならず映像、演劇、執筆と多岐にわたります。繊細な感情描写、そして言語・アイデンティティ・生命の経験を紡ぐ物語性は多くのファンを魅了し、アルバム『水逆』では台湾のグラミー賞と称されている第34回金曲奨(GMA)にて「最優秀台湾語アルバム賞」と「最優秀台湾語女性歌手賞」の二冠に輝く。また、2026年9月に公開予定で、第79回カンヌ国際映画祭に正式出品されている日本映画「ナギダイアリー」の主題歌「路邊開花」を担当した。





陳珊妮(サンディ・チャン)

陳珊妮(サンディ・チャン)

台湾のポップミュージックシーンにおける象徴的なクリエイター、プロデューサー、そして美学の実践者。長年にわたり作詞・作曲、音楽制作、ビジュアル・エステティクス、そしてライブパフォーマンスの全てを横断し、その鮮烈な個性的スタイルは世代を超えたリスナーやミュージシャンに多大な影響を与えてきた。

金曲奨での受賞歴も数多く、アルバム『Juvenile A』では台湾のグラミー賞と称されている第31回金曲奨「最優秀アルバムプロデューサー賞」を受賞。また、2025年のNHKドラマ「火星の女王」では宇宙での利害対立を調整する国際機関の最高責任者役を演じた。





生祥樂隊(シェンシャン・バンド)

生祥樂隊(シェンシャン・バンド)

台湾のシンガソングライター 林生祥(リン・シェンシャン)が率い、日本人アーティストの大竹研(Guitar)、早川徹(Bass)、福島紀明(Drums)らがメンバーとして参加するバンド。

林生祥のルーツである「客家(ハッカ)」(戦乱で台湾や東南アジアに移住した漢民族)の言語で農家や労働者、環境問題について歌い、台湾の伝統音楽を取り入れた独自のスタイルが高い評価を得る。

2017年、中華圏のグラミー賞と称されている台湾の音楽賞「金曲奨(第28回)」で「審査員賞」を受賞。さらに2021年(第32回)、2023年(第34回)と同賞の「最優秀バンド」にノミネート。アジアの文化をミックスしたサウンドは、海を越えて響くだろう。





YELLOW黄宣(イエロー・ホアンシュエン)

YELLOW黄宣(イエロー・ホアンシュエン)

台湾のグラミー賞と称されている「金曲奨」(2019年)で「最優秀シングルプロデューサー賞」を受賞。以降の年でも同賞でベストボーカル賞、ベストパフォーマンス賞、編曲賞などに輝くなど高い評価と実績を獲得している。 彼の肉体から放たれる力強くも美しい音楽は、ロック、R&B、ファンク、ジャズなどのジャンルを自在に飛び越える喜びに溢れ、多くの人々の驚きと支持を得ている。そのサウンドは台湾から日本、そして世界へ羽ばたくに違いない。





LUCY(ルーシー)

LUCY(ルーシー)

中華圏のグラミー賞と称されている台湾の「金音創作奨」で2022年の最優秀新人賞を授与されたLUCY(ルーシー)。2024年に発表したセカンドアルバムを特製カラーLP盤として日本で復刻。彼女が日本語で歌唱した「声(せい)」を含む11曲を収録。純真で囁くような歌声と、あらゆるジャンルを軽快にミックスした煌めくような楽曲で、国境を超えた同世代の若者から多くの支持を得る。日本アーティストの羊文学と共作したシングル曲「OH HEY」もリリースするなど、日本との交流も深めている。未来が楽しみになる期待の新人大物アーティストだ。





左小祖咒(ズオシャオ・ズージョウ)

左小祖咒(ズオシャオ・ズージョウ)

1970年、南京生まれ。30年にわたる音楽人生で50枚のアルバムをリリース。小説家、パフォーマンス・アーティスト、写真家、詩人などの顔も持つ前衛芸術家。

2001年にリリースした「地安門のズオシャオ・ズージョウ」は、中国の音楽メディアから同年のベスト10アルバムに選出される。

痛烈な社会風刺をユーモアを交えて荘厳に表現する彼は、多くの中国人アーティストからリスペクトされている真の「ミュージシャンズ・ミュージシャン」だ。





寸鉄(ツンティエ)

寸鉄(ツンティエ)

2017年1月に中国雲南省の昭通市で楊紹昆(ヤン・シャオクン)、洪宇(ホンユウ)、胡尚洪(フー・シャンホン)、賀正超(ヘジェンチャオ)、刘弢(リュウタオ)の5人を中心に結成。商業主義的な音楽業界の慣習などには決して流されずに孤高な活動を継続してきた彼らは、中国のアンダーグラウンドのシーンを中心に絶大な支持を集める。

発表作品数が少ない寡作のアーティストとして著名な彼らのアルバムは珠玉の作品として語り継がれており、中国では入手が非常に困難となっている。

多くの中国人アーティストからリスペクトされている真の「ミュージシャンズ・ミュージシャン」だ。









■主催会社

PANDA RECORD株式会社(本店所在地：東京都世田谷区)

2014年創立。東京を拠点とする音楽レーベル兼プロダクション会社。 日本市場におけるアジア音楽の普及に務め、アーティストマネジメント、LPやCD出版、デジタル配信、ツアー制作、プロモーションにおいても豊富な実績を持っています。これまでにも数多くの華流・アジア圏アーティストの日本公演やリリースを手がけており、日本の音楽シーンとアジアの音楽コンテンツを繋ぐ架け橋としての事業を継続しています。

https://panda-record.com





StreetVoice International Limited(本店所在地：台北)

2005年創設。台湾のオリジナル音楽プラットフォーム。 音楽系SNS「StreetVoice」や音楽メディア「Blow 吹音楽」、ライブハウス「Legacy」、音楽フェス「Simple Life 簡單生活節」、「Park Park Carnival」などのブランドを展開し、台湾音楽の流通と拡大を牽引しています。台湾のオリジナル音楽をより包括的な形で日本市場へ本格的に導入することを目標としています。

https://streetvoice.com









■会社概要

商号 ： PANDA RECORD株式会社

代表者 ： 代表取締役 喜多 直人

所在地 ： 〒155-0033 東京都世田谷区代田5-10-7

設立 ： 2014年3月

事業内容： 中華音楽の出版、アーティストの日本招聘など

資本金 ： 990万円

URL ： https://panda-record.com/





商号 ： StreetVoice International Limited

所在地 ： 台北市

URL ： https://streetvoice.com/