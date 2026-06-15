【Dior】新作「ディオール フーパー」スニーカーが登場

クリスチャン・ディオール合同会社

(C) JEAN MARIE BINET

2026年ウィンター コレクションにおいて、ジョナサン・アンダーソンは、1980年代のバスケットボールシューズをモダンに再解釈した「ディオール フーパー」を発表します。

軽量で快適なこのスニーカーは、洗練されたシルエットが特徴で、素材のコントラストを際立たせるスエードのラインがアクセントになっています。「カナージュ」パターンが刻印されたソールは、一歩を踏み出すごとにメゾンのヘリテージへのさりげないオマージュを刻みます。

これらのアイテムは、「ディオール オブリーク」ジャカードキャンバスと大胆なツートーンカラーの2種類のデザインで展開されます。7月2日より、全国のメンズ コレクションお取り扱いブティック及び公式オンラインブティック(https://x.gd/CrE9H)にてご覧いただけます。

「ディオール フーパ-」スニーカー \155,000「ディオール フーパ-」スニーカー \160,000

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