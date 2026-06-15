【万座プリンスホテル】～標高1,800ｍ。天空の涼養リトリート～

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

万座プリンスホテル（所在地:群馬県嬬恋村万座温泉、総支配人：塚本亨）は、上信越高原国立公園の恵まれた自然と標高1,800mの立地ならではの夏でも涼しい気候のなか「涼養（りょうよう）」という、新しい夏旅の過ごし方を４つの「涼」で提供いたします。

＜背景＞

近年、夏に顕著な高温を記録する日が増えるなか本年4月には気象庁より気温40℃以上の日について新たな名称「酷暑日」が定められました。標高が100m上がるごとに気温は約0.5～1.0℃下がると言われておりますが（※１）、ここ万座温泉の標高は1,800m。都会にはない、万座ならではの自然環境のなかで夏の疲れを癒やし、五感を満たす体験を通じ心身をリフレッシュする時間をお過ごしいただきたいと考えています。

※1：引用元（気象庁ホームページより気温に関する用語：気温の減率

※2：最高気温比較グラフ：引用元https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.phpより(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php%E3%82%88%E3%82%8A)

※3：万座プリンスホテルの気温について万座プリンスホテル敷地内に設置した温度計で2025年7月・8月に測定したデータです。

【湯涼】 ～ ぬる湯 ～

貸切温泉を38度前後のぬる湯に設定し暑さで疲れた身体をじんわりと癒やしていただけます。嬬恋高原クラフトビールがセットになったプランも販売。

＜夏はぬる湯でととのう。プラン詳細＞

期間：2026年7月1日（水）～2026年9月22日（火・祝）

料金：1名さま16,792円より（1室2名さまご利用時、入湯税別途）

内容：夕食ブッフェ、朝食ブッフェ、貸切温泉（1回：45分）

嬬恋高原クラフトビール330ml（人数分）、オリジナルタオル（人数分）

南館貸切温泉 ぬる湯：イメージ夏はぬる湯でととのう。プランイメージ

【食涼】～高原の涼を感じるバーベキュー～

ホテルの中庭が会場となる高原バーベキューは、風土豊かな嬬恋で自家栽培され情熱を注いで醸造されたクラフトビールを片手に、日没の涼やかな風の中ご家族やご友人、パートナーとグリルを囲み会話の弾むひとときをお楽しみいただけます。

＜高原バーベキュープラン詳細＞

期間：2026年7月18日（土）～2026年9月22日（火・祝）

料金：1名さま14,582円より（1室2名さまご利用時、入湯税別途）

内容：夕食（万座バーベキューコース120分）、朝食ブッフェ

※上州味めぐりコースのご用意もございます。

バーベキュープラン：イメージ上州味めぐりコース：イメージ

【星涼】 ～ 星空観賞会 ～

＜星の輝きに心打たれる標高1,800ｍの天然プラネタリウム＞

期間：2026年7月25日（土）～2026年8月29日（土）

毎日開催（悪天候時は室内解説を実施いたします）

参加費：無料

万座温泉から見る夏の大三角星空観賞会：イメージ

【遊涼】 ～ 高原ストレッチ ～

澄んだ空気と心地よい風の中でトレーナーと一緒にゆったり30分のストレッチタイム。運動が久しぶりの方でも無理なくご参加いただけるやさしいプログラムです。自然に寄り添いながら、心と体をゆっくりと整える体験をお届けいたします。

＜高原の涼に包まれる朝のストレッチ＞

開催日：2026年7月11日（土）、25日（土）、26日（日）、8月9日（日）～14日（金）、23日（日） 計10日

時 間：1回目/6:30A.M.～ 2回目/7：15A.M.～

＜月あかりに包まれる満月ストレッチ＞

開催日：2026年7月29日（水）、2026年8月28日（金） 計2日間

時 間：9:30P.M.～

※参加費はいずれも無料、各回約30分、20名定員となります。悪天候時はホテル館内にて実施いたします。

朝のストレッチ：イメージ満月ストレッチ：イメージ