『おかあさんといっしょ　ファンターネ！がやってきた』を豊橋市・新潟市で開催

株式会社NHKプロモーション

NHKプロモーションは、明治安田生命保険相互会社協賛によるステージイベント『おかあさんといっしょ ファンターネ！がやってきた』を、9月13日（日）に愛知県豊橋市の「アイプラザ豊橋」、11月3日（火・祝）に新潟県新潟市の「新潟テルサ」でそれぞれ開催する。

『おかあさんといっしょ ファンターネ！がやってきた』は、NHK Eテレの幼児向け番組「おかあさんといっしょ」の人形劇「ファンターネ！」の仲間たちと、お兄さんお姉さんが歌やダンスなどを繰り広げ、会場の子どもたちと一緒に盛り上がるステージイベントだ。今回の公演では、「ファンターネ！」のメインキャラクター「みもも」「やころ」「ルチータ」はもちろん、第7代歌のお兄さん「坂田おさむ」、第19代歌のお姉さん「はいだしょうこ」、2019年より番組史上初となる“初代体操のお姉さん”を務め、今年3月に卒業した「秋元杏月」が出演する。料金は、各公演とも全席指定の3,800円（税込）。

開催日程

【豊橋公演】2026年9月13日（日）１.13:00 ２.15:30／アイプラザ豊橋

【新潟公演】2026年11月3日（火・祝）１.13:00 ２.15:30／新潟テルサ

◎問合せ先：NHKプロモーション TEL.03-5790-6438（平日11:00～17:00）

≪開催概要≫

豊橋公演

新潟公演

≪チケットについて≫

- 公演名：おかあさんといっしょ ファンターネ！がやってきた 豊橋公演- 主催：NHKプロモーション- 共催：アイプラザ豊橋（指定管理者:株式会社ケイミックスパブリックビジネス）- 制作：NHKエデュケーショナル- 協賛：明治安田生命保険相互会社- 後援：豊橋市- 日時：2026年9月13日（日）１.13:00開演（12:30開場）/２.15:30開演（15:00開場）- 会場：アイプラザ豊橋 講堂（〒441-8141 愛知県豊橋市草間町字東山143-6）- 出演：みもも、やころ、ルチータ、坂田おさむ、はいだしょうこ、秋元杏月- 料金：全席指定 3,800円（税込）- 公演ホームページ：https://www.nhk-p.co.jp/fantanetoyohashi- 公演名：おかあさんといっしょ ファンターネ！がやってきた 新潟公演- 主催：NHKプロモーション- 共催：公益財団法人新潟市開発公社- 制作：NHKエデュケーショナル- 協賛：明治安田生命保険相互会社- 日時：2026年11月3日（火・祝）１.13:00開演（12:30開場）/２.15:30開演（15:00開場）- 会場：新潟テルサ（〒950-1141 新潟市中央区鐘木185-18）- 出演：みもも、やころ、ルチータ、坂田おさむ、はいだしょうこ、秋元杏月- 料金：全席指定 3,800円（税込）- 公演ホームページ：https://www.nhk-p.co.jp/fantanenigata

■料金：

全席指定 3,800円（税込）

※座席選択不可

※公演当日1歳以上有料

※1歳未満は、保護者1人につきお子様1人まで、膝上で無料にて鑑賞可（座席が必要な場合は要チケット購入）

■発売日：

＜豊橋公演＞

＝チケットぴあ＝

・先行抽選受付：6月20日（土）12:00～6月25日（木）11:00

・一般販売：6月27日（土）10:00～

＝アイプラザ豊橋＝

・オンライン購入：6月27日（土）10:00～

・窓口販売/電話受付：6月28日（日）9:00～ ※残席がある場合のみ

＜新潟公演＞

＝チケットぴあ＝

・先行抽選受付：7月4日（土）12:00～7月9日（木）11:00

・一般販売：7月11日（土）10:00～

＝新潟テルサ＝

・窓口販売：7月11日（土）9:00～

※「チケットぴあ」の先行抽選受付は、各会場前方15列目までの席限定（座席選択不可）。1人につき6枚まで申込可

■購入方法：

＜チケットぴあ＞

「チケットぴあ」のWEBサイト（https://w.pia.jp/t/okaasan/）から購入 ※オンラインのみの販売

※クレジットカード決済のみの受付。購入確定後のキャンセル不可。購入には「ぴあ」への会員登録が必要

＜アイプラザ豊橋＞※豊橋公演のみ

・オンラインチケットサービス（https://ticket.kxdfs.co.jp/kpb-s/showList）から購入

・窓口販売/電話受付：0532-46-7181（9:00～20:00）※休館日除く

＜新潟テルサ＞※新潟公演のみ

・窓口販売（9:00～21:00）※休館日除く