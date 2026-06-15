『おかあさんといっしょ ファンターネ！がやってきた』を豊橋市・新潟市で開催
NHKプロモーションは、明治安田生命保険相互会社協賛によるステージイベント『おかあさんといっしょ ファンターネ！がやってきた』を、9月13日（日）に愛知県豊橋市の「アイプラザ豊橋」、11月3日（火・祝）に新潟県新潟市の「新潟テルサ」でそれぞれ開催する。
『おかあさんといっしょ ファンターネ！がやってきた』は、NHK Eテレの幼児向け番組「おかあさんといっしょ」の人形劇「ファンターネ！」の仲間たちと、お兄さんお姉さんが歌やダンスなどを繰り広げ、会場の子どもたちと一緒に盛り上がるステージイベントだ。今回の公演では、「ファンターネ！」のメインキャラクター「みもも」「やころ」「ルチータ」はもちろん、第7代歌のお兄さん「坂田おさむ」、第19代歌のお姉さん「はいだしょうこ」、2019年より番組史上初となる“初代体操のお姉さん”を務め、今年3月に卒業した「秋元杏月」が出演する。料金は、各公演とも全席指定の3,800円（税込）。
開催日程
【豊橋公演】2026年9月13日（日）１.13:00 ２.15:30／アイプラザ豊橋
【新潟公演】2026年11月3日（火・祝）１.13:00 ２.15:30／新潟テルサ
◎問合せ先：NHKプロモーション TEL.03-5790-6438（平日11:00～17:00）
≪開催概要≫
豊橋公演- 公演名：おかあさんといっしょ ファンターネ！がやってきた 豊橋公演
- 主催：NHKプロモーション
- 共催：アイプラザ豊橋（指定管理者:株式会社ケイミックスパブリックビジネス）
- 制作：NHKエデュケーショナル
- 協賛：明治安田生命保険相互会社
- 後援：豊橋市
- 日時：2026年9月13日（日）１.13:00開演（12:30開場）/２.15:30開演（15:00開場）
- 会場：アイプラザ豊橋 講堂（〒441-8141 愛知県豊橋市草間町字東山143-6）
- 出演：みもも、やころ、ルチータ、坂田おさむ、はいだしょうこ、秋元杏月
- 料金：全席指定 3,800円（税込）
- 公演ホームページ：https://www.nhk-p.co.jp/fantanetoyohashi
新潟公演- 公演名：おかあさんといっしょ ファンターネ！がやってきた 新潟公演
- 主催：NHKプロモーション
- 共催：公益財団法人新潟市開発公社
- 制作：NHKエデュケーショナル
- 協賛：明治安田生命保険相互会社
- 日時：2026年11月3日（火・祝）１.13:00開演（12:30開場）/２.15:30開演（15:00開場）
- 会場：新潟テルサ（〒950-1141 新潟市中央区鐘木185-18）
- 出演：みもも、やころ、ルチータ、坂田おさむ、はいだしょうこ、秋元杏月
- 料金：全席指定 3,800円（税込）
- 公演ホームページ：https://www.nhk-p.co.jp/fantanenigata
≪チケットについて≫
■料金：
全席指定 3,800円（税込）
※座席選択不可
※公演当日1歳以上有料
※1歳未満は、保護者1人につきお子様1人まで、膝上で無料にて鑑賞可（座席が必要な場合は要チケット購入）
■発売日：
＜豊橋公演＞
＝チケットぴあ＝
・先行抽選受付：6月20日（土）12:00～6月25日（木）11:00
・一般販売：6月27日（土）10:00～
＝アイプラザ豊橋＝
・オンライン購入：6月27日（土）10:00～
・窓口販売/電話受付：6月28日（日）9:00～ ※残席がある場合のみ
＜新潟公演＞
＝チケットぴあ＝
・先行抽選受付：7月4日（土）12:00～7月9日（木）11:00
・一般販売：7月11日（土）10:00～
＝新潟テルサ＝
・窓口販売：7月11日（土）9:00～
※「チケットぴあ」の先行抽選受付は、各会場前方15列目までの席限定（座席選択不可）。1人につき6枚まで申込可
■購入方法：
＜チケットぴあ＞
「チケットぴあ」のWEBサイト（https://w.pia.jp/t/okaasan/）から購入 ※オンラインのみの販売
※クレジットカード決済のみの受付。購入確定後のキャンセル不可。購入には「ぴあ」への会員登録が必要
＜アイプラザ豊橋＞※豊橋公演のみ
・オンラインチケットサービス（https://ticket.kxdfs.co.jp/kpb-s/showList）から購入
・窓口販売/電話受付：0532-46-7181（9:00～20:00）※休館日除く
＜新潟テルサ＞※新潟公演のみ
・窓口販売（9:00～21:00）※休館日除く