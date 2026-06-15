今夏、ＯＰＡ・ＶＩＶＲＥ・ＦＯＲＵＳが「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」とコラボ！「ＴＨＥ　ＢＡＲＧＡＩＮ」＆「ＦＵＮ ＦＵＮ ＳＵＭＭＥＲ ＦＥＳ」開催！

株式会社OPA

株式会社ＯＰＡ（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：小野 大輔、以下：当社）は、６月２６日（金）より順次、半期に一度の大型セール『ＴＨＥ ＢＡＲＧＡＩＮ』、およびバーゲン終了後から８月３０日（日）まで、夏の大型企画『ＦＵＮ ＦＵＮ ＳＵＭＭＥＲ ＦＥＳ(ファンファンさまー ふぇす)』を開催いたします。

今年の夏、全国のオーパ・ビブレ・フォーラスでは、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」とコラボレーションしたプロモーションを展開いたします。

期間中は、ポップでかわいいキービジュアルが館内を彩るほか、スマートフォンで気軽に参加できる「Ｓｕｍｍｅｒデジタルスタンプラリー」、アプリ会員さま限定の「オリジナルノベルティ配布」を実施し、夏のお買い物を一層盛り上げる多彩な館内体験を提供いたします。

■ 開催概要

・期間：【ＴＨＥ ＢＡＲＧＡＩＮ】 ２０２６年６月２６日（金）～７月１７日（金）

【ＦＵＮ ＦＵＮ ＳＵＭＭＥＲ ＦＥＳ】 ２０２６年７月１８日（土）～８月３０日（日）

※実施期間は施設により異なります。

・場所：全国のオーパ・ビブレ・フォーラス１５施設

※イオンモール株式会社が管理運営する施設も含みます。

特設サイト https://www.opa-club.com/contents/opanchuusagi_2026/(https://www.opa-club.com/contents/opanchuusagi_2026/)

■ 「おぱんちゅうさぎ」コラボ企画

１. Ｓｕｍｍｅｒデジタルスタンプラリー

期間：６月２６日(金)～８月３０日(日)

館内３カ所に設置されたポスターを見つけてＱＲコードを読み込むと、「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」と一緒にＡＲフォト撮影をお楽しみいただけます。さらに、３カ所すべてのスタンプを集めた方には、「ＯＰＡ ＶＩＶＲＥ ＦＯＲＵＳ アプリ」の１，０００マイルをもれなくプレゼント。

撮影した写真をＳＮＳでシェアして、特別な夏の思い出を作っていただける体験型企画です。

※実施期間、内容は施設により異なります。

２. オリジナル限定ノベルティプレゼント

「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」のオリジナルステッカーを、

第一弾・第二弾の各期間中、対象レシートをご提示いただいた方にプレゼントいたします。

【第一弾】７月１８日(土)～７月２０日(月・祝)

レシート合計２，５００円以上で1枚 ※おひとりさま １枚まで

【第二弾】８月８日(土) ～８月１１日(火・祝)

レシート合計２，０００円以上で１枚 ※おひとりさま ３枚まで

※レシートは合算可能です。

※プレゼントにはＯＰＡ ＶＩＶＲＥ ＦＯＲＵＳアプリが必要です。

※ステッカー(全３種)はランダムでのお渡しとなるため、絵柄はお選びいただけません。また、なくなり次第終了いたします。

※実施期間、内容は施設により異なります。

第一弾ステッカー第二弾ステッカー第二弾ステッカー第二弾ステッカー

◆「おぱんちゅうさぎ」

地球に住むイキモノ。

なかなか恵まれない。

今にも泣きそうだが、ひたむきに健気にいきていく。

おぱんちゅうさぎ公式X：

https://x.com/opanchu_usagi_?lang=ja

おぱんちゅうさぎ公式Instagram：

https://www.instagram.com/opanchu.usagi/?hl=ja

◆「んぽちゃむ」

ヨーグルトの妖精！

通貨はマカロンを使っているヨ！

(他の人は円を使っているから、んぽちゃむは買い物ができないヨ！)

んぽちゃむ公式X：

https://x.com/npochamu_

んぽちゃむ公式Instagram：

https://www.instagram.com/_npochamu_/

◆「おぱんちゅうさぎ」作者 可哀想に！氏プロフィール

独特な世界観と作風で手法にとらわれず、人を笑わせるクリエイター。「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」など、人気キャラクターを生み出しており、ＳＮＳやＬＩＮＥスタンプを中心に人気を集めている。ＳＮＳの総フォロワーは約２５０万人を超える。

可哀想に！公式X：

https://x.com/kawaisooooou

可哀想に！公式YouTube：

https://www.youtube.com/@kawisouni/videos

※対象施設：全国のオーパ・ビブレ・フォーラス １５施設

1.高崎オーパ、2.新百合丘オーパ、3.三宮オーパ、4.キャナルシティオーパ、

5.金沢フォーラス、6.横浜ビブレ、7.秋田オーパ、8.水戸オーパ、9.湘南藤沢オーパ、

10.八王子オーパ、11.河原町オーパ、12.三宮オーパ２、13.大分オーパ、14.那覇オーパ、

15.明石ビブレ（※7～15はイオンモール株式会社が管理運営）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ＯＰＡ 営業部 マーケティングチーム ＴＥＬ：０４３-２１３-３２１１

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