【M＆Aご成約】建設工事・メンテナンス業を手掛ける中橋保温工業所と、創業140年の老舗耐火物メーカー 日本坩堝（ルツボ）のM&Aを支援

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、大阪・堺市に本社を構え、発電設備や各種プラントの建設工事・メンテナンス工事を手がける株式会社中橋保温工業所と創業140年の老舗耐火物メーカーである日本坩堝（ルツボ）株式会社のM&Aを仲介いたしました。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/160/(https://www.ma-cp.com/case/success/160/)

M&A概要

中橋保温工業所は、発電設備やプラントの保温・保冷・耐火工事を手がける大阪府堺市の老舗企業です。後継者不在に加え、若手人材の確保やエネルギー業界の構造転換への対応が課題となる中、事業継続と従業員・取引先の安心を重視し、創業140年の日本坩堝とのM＆Aを選択しました。日本坩堝は耐火物・炉関連事業を展開しており、発電・エネルギー分野への事業領域拡大と施工人材の確保を目指していました。両社は現場重視の価値観で信頼を深め、早くも工事面で相互発注が生まれるなど、双方向のシナジー創出が期待されています。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/160/(https://www.ma-cp.com/case/success/160/)

譲渡企業

株式会社中橋保温工業所

代表取締役：中橋 正博 氏

本社所在地：大阪府堺市

事業内容：事業用発電設備を主にプラント・環境設備等の建設工事・メンテナンス工事を中心に保温工事、保冷工事、耐火工事の施工を行う

M&Aの検討理由：後継者不在のため

譲受企業

日本坩堝株式会社

代表取締役社長：西村 有司 氏

本社所在地：東京都渋谷区

事業内容：主に鉄鋼・鋳造業界向けに、工業用耐火物製品や溶解炉などの製造・エンジニアリング・メンテナンスを展開

M&Aの検討理由：事業拡大のため

担当アドバイザー

企業情報部 主任 佐野 晃大

大学卒業後、野村證券にて、法人・オーナー様のウェルスマネジメントや、M&Aを含む事業承継などの総合金融コンサルティング業務に従事。当社入社後は、工事、IT、小売、製造業

等の幅広い分野にて全業務を一気通貫で行い、成約実績を重ねている。

担当アドバイザー

企業情報部 部長 大木 一樹

公認会計士

公認会計士試験に大学在学中に合格後、大手監査法人、外資系コンサルティング会社に入社。

大手企業に対する会計監査や経営コンサルティング業務に従事。

その後、世の中を支える中堅中小企業の発展と継続に、より一層寄与したいという思いから、M&Aキャピタルパートナーズに参画。

当社入社後、製造業からITベンチャーまで幅広い分野にてM&A支援実績を有する。

→https://www.ma-cp.com/about/staff/kazuki-oki/

【会社概要】

名称：M&Aキャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005年10月

事業内容：M&Aサービス関連事業

代表番号：03-6770-4300

URL：https://www.ma-cp.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

広報室 武田 彩佳

電話：03-6770-4305 メールアドレス：pr@ma-cp.com