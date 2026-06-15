【創業50周年を迎える小野写真館】AI画像検索搭載の法人向け和装取り寄せサービス「OPS BOUNDING RS」をリリース

株式会社小野写真館

【サマリー】

株式会社小野写真館は、成人式振袖・卒業袴・男性袴を対象とした法人・事業者向け会員制衣装取り寄せレンタルサービス「OPS BOUNDING RS」をリリースしました。

本サービスは、AI画像検索を搭載し、事業者が自社で多額の在庫を抱えることなく、お客様の希望に近い和装衣装を効率的に提案できる仕組みです。小野写真館は2026年7月に創業50周年を迎える節目に、これまで培ってきた和装レンタル事業のノウハウを全国の事業者へ提供し、地域事業者の成長支援と業界全体の発展に貢献してまいります。

2026年7月に創業50周年を迎える株式会社小野写真館（本社：茨城県ひたちなか市、代表取締役：小野哲人）は、成人式振袖・卒業袴・男性袴を対象とした法人・事業者向け会員制衣装取り寄せレンタルサービス「OPS BOUNDING RS（アールエス）」をリリースいたしました。

本サービスは、写真館、フォトスタジオ、美容室、衣裳店、振袖レンタル事業者、卒業袴取扱事業者などが、小野写真館グループの保有する和装衣装を必要なタイミングで取り寄せ、お客様へ提案できる法人向けサービスです。

会員専用サイトでは、カテゴリ・色・サイズ・利用年度・フリーワードによる検索に加え、AI画像検索機能を搭載。参考画像をアップロードすることで、類似する振袖や卒業袴、男性袴・男性陣羽織を検索し、候補商品を提示します。これにより、事業者は店舗に在庫がない商品でも幅広い選択肢の中から提案でき、顧客満足度向上、接客時間の短縮、機会損失の削減を実現します。

開発背景：少子化時代に求められる「持たない経営」

少子化が進む中、成人式や卒業式を取り巻く市場環境は大きく変化しています。一方で、お客様の衣装へのこだわりは高まり、トレンド、色柄、サイズ、ブランド、写真映えなど、より多様なニーズへの対応が求められています。

その一方で、地域の写真館、美容室、衣裳店などの事業者にとって、成人式振袖や卒業袴を幅広く仕入れ、保管し、毎年のトレンド変化に対応し続けることは容易ではありません。仕入れコストの上昇、在庫リスク、保管スペースの確保、商品管理の負担などが、事業成長の大きな課題となっています。

OPS BOUNDING RSは、こうした課題を解決するため、「必要な時に、必要な衣装を、必要な分だけ取り寄せられる」仕組みとして開発されました。事業者が在庫を抱えすぎることなく提案力を高め、成人式・卒業式市場における新たな収益機会を創出することを目指しています。

創業50周年を迎える小野写真館が、和装レンタル事業のノウハウを業界へ還元

小野写真館は1976年の創業以来、写真館事業を起点に、振袖レンタル事業、ブライダル事業、フォトスタジオ事業などを展開し、多くのご家族の人生の節目に寄り添ってまいりました。2026年7月には創業50周年を迎えます。

成人式や卒業式は、ご本人だけでなくご家族にとってもかけがえのない記念日です。小野写真館グループは、これまで培ってきた衣装調達力、商品管理、接客提案、撮影現場での運用ノウハウを、自社だけの強みに留めるのではなく、全国の事業者と共有し、ともに成長していきたいと考えています。

創業50周年という節目にリリースするOPS BOUNDING RSは、競争ではなく共創によって、地域事業者の成長と業界全体の活性化に貢献するための新たな取り組みです。

OPS BOUNDING RSの主な特徴

1．成人式振袖・卒業袴・男性袴に対応した豊富なラインアップ

成人式振袖、卒業袴、男性袴・男性陣羽織など、人生の節目を彩る和装衣装を幅広く取り揃えています。近年人気のニュアンスカラーやくすみカラー、伝統的な古典柄、男性向けの高級感ある紋付袴スタイルまで、多様化するニーズに対応できる商品ラインアップを提供します。

近年人気のニュアンスカラー・くすみカラー振袖成人式の定番として支持される華やかな古典柄振袖成人式男性向けの高級感ある紋付袴・陣羽織スタイルナチュラルテイストで人気を集める卒業袴華やかさと上品さを兼ね備えた人気の卒業袴

2．AI画像検索機能で、希望イメージに近い衣装を効率的に提案

参考画像をアップロードすることで、AIが類似する衣装を検索し、候補商品を提示します。SNSやWebサイトで見つけた「この雰囲気に近い衣装を探したい」という要望にも対応しやすくなり、事業者の提案力向上と接客時間の短縮を支援します。

3．在庫を持たずに提案力を強化

高額な衣装仕入れや大量在庫を抱えなくても、豊富な商品ラインアップをお客様へ提案できます。資金効率を高めながら、受注機会の拡大と顧客満足度向上を実現します。

4．会員専用サイトで検索から予約までスムーズに完結

カテゴリ、色、サイズ、利用年度、フリーワードなどの条件検索に対応。検索結果を一覧で比較できるため、店舗に在庫がない商品でも、お客様の希望に近い衣装を効率的に探すことができます。

5．地域事業者の成長を支援

写真館、フォトスタジオ、美容室、衣裳店などが、自社らしさを活かしながら新たな収益機会を創出できる仕組みとして活用いただけます。地域で選ばれ続ける店舗づくりを支援します。

2026年7月、小野写真館は創業50周年を迎えます。

私たちは50年間、写真を残してきたのではなく、家族の歴史や幸せを未来へつなぐお手伝いをしてきました。成人式や卒業式もまた、ご本人だけでなくご家族にとってかけがえのない節目です。その大切な時間を彩る振袖や卒業袴事業を通じて培ってきたノウハウや商品力を、自社だけのものにせず、全国の事業者の皆さまと共有したい。その想いからOPS BOUNDING RSを立ち上げました。

また、OPS BOUNDING RSにはAI画像検索機能を搭載しました。お客様が希望するイメージを起点に商品提案ができることで、事業者の皆さまがお客様に寄り添った接客を行いやすくなると考えています。少子化が進む時代だからこそ、地域に根ざした写真館や美容室、衣裳店の存在価値はより重要になります。創業50周年という節目を迎える今、私たちは競争ではなく共創を選び、業界の未来づくりに貢献してまいります。

株式会社小野写真館

代表取締役 小野哲人

サービス概要

株式会社小野写真館について

株式会社小野写真館 代表取締役 小野哲人[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62815/table/125_1_073389c359320b8f84755c6d95fb15fb.jpg?v=202606150451 ]

1976年創業。「世界に笑顔、幸せ、感動を連鎖させる」を理念に掲げ、写真館事業を起点として、振袖レンタル事業、ブライダル事業、フォトスタジオ事業、宿泊事業、EC事業、アプリ事業などを展開しています。2026年7月に創業50周年を迎えます。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62815/table/125_2_474fb8a068381ab6373913ae5f1bdd2e.jpg?v=202606150451 ]

株式会社小野写真館 OPS BOUNDING事業部

茨城県ひたちなか市東大島2-2-16

info-opsbp@ono-group.jp

サービスサイト：https://sites.google.com/view/ops-b-rs-portal

https://az-hitachinaka.com/opsbp_rs/