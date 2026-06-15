『S.T.A.L.K.E.R. 2』大型拡張コンテンツ“Cost of Hope”のストーリートレーラーを公開

株式会社セガ

株式会社セガは、GSC Game Worldより2026年夏に配信予定の『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）』大型拡張コンテンツ“S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope”について、新トレーラーを公開しました。

“S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope”は、数十時間にも及ぶゲームプレイが詰め込まれた大規模なダウンロードコンテンツです。それぞれ固有のハブ、クエスト、アクティビティが存在する2つの地域が新たに登場します。物語では、重苦しい崩壊の空気の中に、かすかな希望が差し込む様子が描かれます。

公開されたストーリートレーラー「Between Duty and Freedom」では、拡張コンテンツの物語の背景を紹介しています。ゾーン内の勢力争いや、厳しい環境について感じられる映像をお楽しみください。

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope』Story Trailer「Between Duty and Freedom」

https://youtu.be/7o5Bm7R2h9U(https://youtu.be/7o5Bm7R2h9U)

■『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』とは

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』は、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューター『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズの最新作です。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめます。

PlayStation(R)5版では、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティック（触覚）フィードバックやアダプティブトリガーに対応し、没入感がより高くなっています。

【製品概要】

商品名：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）

対応機種：PC（Steam/Epic Games Store/Windows） / XBOX Series X|S / PlayStation(R)5

発売日：

PC / XBOX Series X|S版 配信中（2024年11月21日（木）配信）

PS5(R)版 発売中（2025年11月20日（木）発売）

希望小売価格：

PC / XBOX Series X|S版

Standard Edition 7,227円（税込7,950円）

Deluxe Edition 9,545円（税込10,499円）

Ultimate Edition 13,181円（税込14,499円）

※デジタル版のみ販売

PS5(R)版

Standard Edition 7,980円（税込8,778円）

Deluxe Edition 10,480円（税込11,528円）

Ultimate Edition 14,480円（税込15,928円）

※パッケージ版はStandard Editionのみ販売

ジャンル：サバイバルホラーFPS

プレイ人数：1人

メーカー：GSC Game World

CERO表記：Z区分（18歳以上対象）

著作権表記：S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. (C) 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. (C) S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

日本版ポータルサイト：https://stalker2.sega.jp/

公式サイト：https://www.stalker2.com/ja

※セガは、GSC Game World社と日本市場向け新作タイトルに関するサブパブリッシング契約を締結し、本作の製造・販売を担当いたします。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。