【シントトロイデン】株式会社Genesisu様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社Genesisu様（本社：神奈川県横浜市）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。



【株式会社Genesisu様 コメント】

「このたび、シント＝トロイデン様とスポンサー契約を締結させていただきました。常に世界に挑戦を続けるシント＝トロイデン様とご一緒できることを、心から誇りに思います。当社は会社様でご利用いただいている通信システムの工事、保守、販売を行っており、地域密着化を行い『ユーザー様との距離感、対応スピードの速さ』を大切にしております。Genesisuは通信、IT業界の病院として、スタッフは医者としてユーザー様が困ったとき、相談したいとき、本当に必要とされる時にサポートができる会社を目指しております。『ここから、世界へ』というベルギーの名門クラブ・シント＝トロイデン様が掲げるビジョンのもと、本取り組みを通じて、日本サッカー界のさらなる発展に貢献してまいります。そして、『選手が世界に挑戦する架け橋になる』というシント＝トロイデン様の様に、弊社もユーザー様、お取引先様が安心して事業で通信システムを利用できる架け橋になるため、成長していきます」



■会社概要

社名：株式会社Genesisu

代表者：山口 拓哉

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 KDX横浜みなとみらいタワー10F

事業内容：

ネットワークのシステム構築

通信機器の工事、保守、販売

自社システム(G-system)の提供

公式サイト：https://www.genesisu.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2025-26シーズンは勝ち点43の3位（22勝5分13敗／得失点15／61得点46失点）、プレーオフ1は3位で終了した。