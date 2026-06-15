これであなたも、「ざんねんないきもの」マスター！ ぷっくりシール付き『ざんねんないきもの事典11冊セット』（特製BOX入り）6/12発売

株式会社 高橋書店

株式会社高橋書店（本社：東京都豊島区、代表取締役：清水美成）は、2026年6月12日（金）に、「ざんねんないきもの事典」シリーズ第１弾～最新刊の第11弾までの11冊が入った『ざんねんないきもの事典11冊セット』を全国の書店・オンラインストアで発売しました。

「ざんねんないきもの」とは一生けんめいなのに、どこかざんねんないきものたちのことです。多くの方に愛されて、シリーズ累計発行部数555万部を突破しました。

11冊セットには非売品のオリジナルメモ帳とぷっくりシールが入っています。特製BOXはふたを開けるとそのまま飾れる限定デザインです。新入学、誕生日祝い、ちょっとした贈り物など、大切な方へのプレゼントにしたり、夏休みの読書にもおすすめです。

全部で1000種類以上の、生き物ネタ！

各巻それぞれの視点で、いきものたちをたっぷり観察。珍しい生態や、意外な行動、ふしぎな姿など、様々な角度からいきものたちの様子を紹介します。

その数、なんと全部で1000種類以上！

掲載内容はすべて違うため、隅から隅まで楽しめます。

これであなたも、ざんねんないきものマスターになれる！

宝箱を開けるようなワクワクを！ 限定デザインのBOXとノベルティ付き

レトロな限定デザインの特製ボックスは、開いて、点線に沿って折りたたむと、生き物たちが上に飛び出します。楽しく保管していただけるよう、工夫を凝らしました。

また、11冊セット購入の方への限定特典として、非売品のオリジナルメモ帳とぷっくりシールも付属します。

【11冊セットに入っているもの】

ノベルティ：ざんねんないきものの切り離せるメモ帳

：ざんねんないきものオリジナルぷっくりシール

第１弾 『ざんねんないきもの事典』

第２弾 『続ざんねんないきもの事典』

第３弾 『続々ざんねんないきもの事典』

第４弾 『もっとざんねんないきもの事典』

第５弾 『さらにざんねんないきもの事典』

第６弾 『ますますざんねんないきもの事典』

第７弾 『やっぱりざんねんないきもの事典』

第８弾 『とことんざんねんないきもの事典』

第９弾 『まだまだざんねんないきもの事典』

第１０弾『新ざんねんないきもの事典』

第１１弾『新ざんねんないきもの事典 昔のざんねん、今のざんねん』

【監修】今泉 忠明 いまいずみ ただあき

1944年東京都生まれ。東京水産大学（現 東京海洋大学）卒業。国立科学博物館で哺乳類の分類学・生態学を学ぶ。

文部省（現 文部科学省）の国際生物学事業計画（IBP）調査、環境庁（現 環境省）のイリオモテヤマネコの生態調査などに参加する。トウホクノウサギやニホンカワウソの生態、富士山の動物相、トガリネズミをはじめとする小型哺乳類の生態、行動などを調査している。

上野動物園の動物解説員を経て、「ねこの博物館」（静岡県伊東市）館長。著書は多数。

【イラスト】下間 文恵 しもま あやえ

1981年千葉県生まれ。武蔵野美術大学卒業。

ゲーム会社や文具会社でキャラクターや背景制作のデザイナーとして従事。

現在はポスター等の販促物、雑誌や児童書の挿絵等、幅広い媒体で活動。

『ざんねんないきもの事典』シリーズ（高橋書店）や、『たのしい幼稚園』（講談社）生き物イラスト連載、環境省「奄美大島世界遺産センター」展示室ジオラマイラスト等。

【書籍情報】

『ざんねんないきもの事典11冊セット』監修：今泉忠明、イラスト：下間文恵 ほか

価格：12,342円（税込）BOX外寸：縦198×横151×高さ138(mm) ISBN：978-4-471-91030-3

https://prtimes.jp/a/?f=d69413-288-5480cb9c21b6b783f1a48a72f51df3d4.pdf