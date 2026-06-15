freee、九州支社移転のお知らせ

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、事業成長・組織拡大に伴い、九州支社を移転し、2026年6月15日より新オフィスにて業務を開始することをお知らせします。

■新九州支社のコンセプトは「のびのびバージョンアップ」

freeeの九州支社は、2016年の開設以来、九州エリアの多くのユーザーに支えられながら順調に事業を拡大してまいりました。

今回の移転に伴い、福岡県内の複数拠点を一つに集約し、組織間のシームレスな連携を強化します。新オフィスでは、メンバーそれぞれが「のびのび」と働けるゆとりある環境を整えました。部署の垣根を越えた自然なコミュニケーションが生まれ、チーム全体が「バージョンアップ」していけるような空間設計を採用しています。

また、地域共創の場となる拠点を目指して、九州支社に隣接する形でfreeeも運営に参加する一般社団法人によるAI／SaaSショールームのオープンも予定しています。

なお、祝花等につきましては、謹んで辞退させていただきます。

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

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