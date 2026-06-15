2025年度通期 投資一任契約増加件数で第1位を獲得

株式会社FOLIOホールディングス

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文、以下「FOLIO」 ）は、ラップ業務にかかる投資一任契約で、2025年度通期（2025年4月1日～2026年3月31日）の契約増加件数が第1位（※1）となったことをお知らせいたします。

なおFOLIOは、2022年度通期、2023年度通期、2024年度通期に続き、4期連続で契約増加件数第1位を獲得しています。

以下のグラフは、2025年度通期のラップ業務にかかる投資一任契約の主要10社（※2）の契約増加件数で、FOLIOは89,171件で第1位（※1）となりました。自社サービスとして提供しているAI投資「ROBOPRO(R)」や「おまかせ投資」に加えて、金融機関向けに提供する投資一任プラットフォーム「4RAP（フォーラップ）」上で複数の投資一任サービスを展開するなど、多様な形でラップ業務を展開しております。このような多角的な取り組みが、お客さまからご評価をいただいた結果と考えております。

親会社である株式会社FOLIOホールディングスは、総取扱資産残高（※3）が1.1兆円を突破しており、「ROBOPRO」や「4RAP」はその成長をけん引してきました。また、5月からは4RAPを活用した「SBIラップ Oliveコンサルティングコース（愛称：Oliveラップ）」が新たに提供されるなど、サービスを展開し続けております。FOLIOでは、今後もより多くの皆さまの資産形成に貢献できるよう、投資一任サービスの拡充に努めてまいります。

グラフの数値については※1をご参照ください。

※2 一般社団法人 資産運用業協会 統計資料「契約資産状況『ラップ業務』」（2025年3月末および2026年3月末）にて公表されている計28社のうち、同期間における契約増加件数上位10社のことを指します。

（外部サイト 資産運用業協会HP：https://www.imaj.or.jp/statistics/jiaa/・

2026年3月：https://www.imaj.or.jp/statistics/jiaa/pdf-cms/202603wrap.pdf

なお2025年3月末時点の資料は参照時点では公開されていましたが、現在は非公開となっています。）

※3 「総取扱資産残高」：株式会社FOLIOホールディングスの子会社が関与する資産の残高合計であり、具体的には「FOLIOがお客さまからお預かりしている資産（投資一任運用サービスでの運用資産を含む）」、「銀行・証券会社等の金融機関における、4RAPを活用した投資一任運用サービスでの運用資産」、「株式会社FOLIOホールディングスの子会社が投資助言業を行っている金融商品の資産」の合計金額を指します。

【金融商品取引法等に係る表示】

商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

＜手数料等及びリスク情報について＞

FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

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■株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

設立：2019年4月1日

URL：https://folio-hd.com

■株式会社FOLIO 会社概要

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町 4階

事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

代表者：代表取締役 四元 盛文

設立：2015年12月10日

URL：https://folio-sec.com