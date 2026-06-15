日東工業、日本最大級の電気設備総合展示会「JECA FAIR 2026」第65回製品コンクールにて「経済産業大臣賞」を受賞

日東工業株式会社

日東工業株式会社（本社：愛知県長久手市、取締役社長：黒野 透、以下 日東工業）は、電気設備機器・資材・工具等に関する日本最大級の電気設備総合展示会「JECA FAIR 2026 ～第74回電設工業展～」の第65回製品コンクールにおきまして、「電気設備保全システム CABIoT（キャビオット）IOT-301」が「経済産業大臣賞」を受賞いたしました。

この製品コンクールは、「JECA FAIR 2026」に展示された製品の中から、事前に応募した出展品について、技術的観点、社会的貢献度、着想、将来性や市場性等の観点から、優れていると評価できるものを審査・選考するものです。

現在の電気設備業界は、地球温暖化に伴う異常気象への対応や、人材不足の解消など課題が山積みとなっています。日東工業はこうした課題解決に取り組むべく、表面温度のピンポイント測定と数理モデルの融合で高温・結露リスクを予測し、不測の事態を回避する「電気設備保全システム CABIoT IOT-301」を開発いたしました。今回の受賞は、これらの技術や社会的貢献度などが高く評価された結果となります。

「電気設備保全システム CABIoT IOT-301」の概要

CABIoTは、小型無線ユニットとインターネット接続サービス、管理WebアプリをセットにしたIoTサービスです。工場や事業所にある盤・キャビネットの温湿度を遠隔監視し、予測型の保全によって設備の突発停止や短絡・誤動作といった不測の事態を回避します。

CABIoT特設サイト：https://www.nito.co.jp/guide/cabiot/

※電気設備保全システムに関連する機能追加は2027年春リリース予定です。

※通信ゲートウェイは、京セラ株式会社製ビーコン対応GPSトラッカー

GW（LU1CM021）です。



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