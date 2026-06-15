アオキスーパー、『AI推進リーダー育成プログラム』を通じ生成AIを本格導入！

株式会社アオキスーパー

株式会社アオキスーパー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:青木俊道、以下「アオキスーパー」)は、業務効率化および生産性向上を目的に、Anthropic社の生成AI『Claude Pro』を本社および仕入担当者を中心に約50アカウント導入いたします。

導入に先立ち、株式会社TENHO(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長/共同代表:田村允、土田龍矢、以下「TENHO」)と連携して、2026年３月から５月に実施した『AI推進リーダー育成プログラム』を通じて生成AIの有用性と実用性を確認できたことから、Anthropic社の生成AI『Claude Pro』の導入を決定し、全社的なAI活用を本格始動します。

【導入の経緯】

当社は2024年10月より、愛知県名古屋市のオープンイノベーション拠点『STATION Ai(https://stationai.co.jp/)』に入居しており、同拠点に入居するTENHOとは同フロアかつ隣席という縁もあり、当社からの呼びかけにより、2025年９月に『生成AI活用ワークショップ(https://www.aokisuper.co.jp/news/imgs/20251010052320_%E5%B0%8F%E5%A3%B2%C3%97AI%E3%81%8C%E6%8F%8F%E3%81%8F%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%B8%E3%81%AE%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AD%A9%E3%80%80TENHO%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%88%90AI%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%92%E5%AE%9F%E6%96%BD.pdf)』を実施し、2026年３月から５月までの３か月間にわたり、人事部を中心として『AI推進リーダー育成プログラム(https://note.com/tenho_ai/n/n00e1f2bcfd27)』を実施したことで、単に生成AIツールの操作方法を学ぶにとどまらず、知識習得に加え、現場の業務課題を整理することで実際にAIアプリの設計・構築・検証に取り組みました。

本プログラムでは、『Claude』をはじめとするさまざまな生成AIツールを活用しながら、自社課題の解決や生産性向上に向けた検証を進めました。その結果、業務適合性などを総合的に評価し、Anthropic社の生成AI『Claude Pro』の導入を決定いたしました。

【概要】

【会社概要】

＜株式会社アオキスーパー(https://www.aokisuper.co.jp/)＞

所在地:愛知県名古屋市中村区鳥居西通一丁目１番地

事業内容:食品スーパーマーケットの運営

＜株式会社TENHO(https://tenho7.jp/)＞STATION Ai入居企業

所在地:東京都渋谷区神泉町10-10 アシジ神泉ビル10F

事業内容:生成AI導入支援・研修事業・AIアプリケーション開発

当社は本取り組みを、生成AIを業務に根付かせるための重要な第一歩と位置づけ、AI活用を個人レベルの効率化にとどめることなく、お客様へのサービス向上と業務の効率化・働きやすさ改善につなげる組織的な取り組みとして推進し、『AIネイティブな組織』への変革を通じて新たな価値創造と持続的な成長を目指してまいります。