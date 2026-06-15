ちいかわパークはOPEN１周年記念イベントを開催

株式会社Juice

ちいかわパーク（所在地：東京都豊島区）は、2026年7月28日（火）にOPEN１周年を迎えます。日頃ご来場いただいているお客様への感謝を込めて、入場者特典の配布や新商品発売、新キャラクターの登場など、１周年を記念した特別企画を実施いたします。

これらの企画を通じて、お客様にちいかわパークならではの特別な体験や楽しさをお届けするとともに、今後も末永く愛される施設を目指してまいります。

ちいかわパークから１周年への感謝メッセージ

この特別な日を迎えられたのは、いつも応援してくださる皆さまのおかげです。ご来園、たくさんの笑顔、本当にありがとうございます。

これからもワクワクとドキドキがいっぱいの場所として、皆さまに愛されるちいかわパークを目指してまいります。2年目もぜひ一緒に素敵な思い出をつくりましょう。

ちいかわパーク１周年記念 企画紹介

ちいかわパークは、2026年7月28日（火）にOPEN１周年を迎えます。入場者特典の配布や新商品発売、新キャラクターの登場など、１周年を記念した特別企画を実施いたします。

本企画を通じて、OPEN１周年の感謝をお伝えするとともに、7月24日公開予定の映画への期待感を高め、テーマパークと映画が連動した特別な体験をお届けします。ファンの皆さまに作品の世界へさらに没入していただき、新たな感動や発見をお楽しみいただける機会となることを目指しております。

ちいかわパークの情報はこちらから

https://chiikawapark-tokyo.jp

■グリーティングでは、妖精姿のちいかわ・ハチワレ・うさぎが登場

6月16日（火）～7月23日（木）の期間、ちいかわ・ハチワレ・うさぎが妖精姿で登場いたします。また、7月24日（金）以降は、新たなキャラクターも順次登場予定です。



※ランダムで同時に登場するのは2キャラクターとなります。

※詳細は後日発表いたします。

■ちいかわパーク来場者限定「まめまめフィギュア チャーム マーカー」プレゼント

左：ちいかわ

中央：ハチワレ

右：うさぎ

配布開始日：7月24日（金）～

対象：入場者全員

※来場者特典は数量限定、ランダムでのお渡しとなります。

■ちいかわパークでしか手に入らない、新商品を一部ご紹介

【7月24日（金）発売】

ちいかわパーク Tシャツ スペシャルフォト（全2色） 各\3,850（税込）

ちいかわパーク かわパーク！？ポテトチップス（集合） \648（税込）

お菓子なキラキラクリアシール \450（税込）

お菓子なキラキラポスターカード \300（税込）

ちいかわパーク メジャー（ちいかわ＆カブトムシ） \2,000（税込）

■ちいかわパーク内で10,000円以上、お買い上げの方は「びんよよ」をプレゼント

シリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード「島編（セイレーン編）」に登場する武器で、謎の生物・セイレーンや人魚たちに立ち向かう際に活躍するアイテムです。

実施期間：7月24日（金）～

※当日券レジの会計は対象外です

■サンシャイン60通りに、ちいかわパークOPEN１周年記念フラッグが掲出

サンシャイン60通りでは、ちいかわパーク１周年を記念し、「ちいかわ」たちのストリートフラッグが登場。ご覧いただく際は、周囲の方々へのご配慮のうえ、通行の妨げとならないようご協力をお願いいたします。

実施期間：7月28日（火）～8月3日（月）

実施場所：サントロペ側

実施期間：7月28日（火）～8月9日（日）

実施場所：サンシャイン側

体験型施設「ちいかわパーク」について

「ちいかわパーク」は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品「ちいかわ」の世界に入り込める体験型施設です。ファンの方はもちろん、はじめて「ちいかわ」に触れる方でも楽しめる、やさしくて、あたたかい空間が広がります。

施設内には、作品の世界に入り込める体験展示エリア（B1F）をはじめ、ちいかわたちをモチーフにしたゲームコーナーや、ここでしか手に入らない限定アイテムが並ぶショップエリア（1F）など、魅力的なコンテンツが盛りだくさん。誰もが笑顔になれる、かわいいとユーモアにあふれたひとときを、「ちいかわパーク」でぜひお楽しみください。

■「ちいかわパーク」公式サイト https://chiikawapark-tokyo.jp/

■「ちいかわパーク」公式X https://x.com/chiikawa_parkjp

「ちいかわ」とは

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。

また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。

映画ちいかわ 人魚の島のひみつ https://chiikawa.toho-movie.jp/

ちいかわ公式X（@ngnchiikawa） https://x.com/ngnchiikawa

ちいかわインフォ公式サイト https://chiikawa-info.jp

会社概要

社名 株式会社Juice

本社所在地 東京都渋谷区神宮前2-31-11 Terraza Harajuku 3F

代表者 代表取締役 神戸輝男

事業内容 卸売業、イベント・催事企画運営、労働者派遣業

URL https://x.com/juice_inc_

本件に関するお問い合わせ先

ちいかわパーク公式サイト お問い合わせフォーム

URL https://chiikawapark-tokyo.jp/contact/

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※イラスト・画像はイメージです。

【コピーライト表記】

(C)nagano