アクティオオリジナル「特殊排水処理装置・ナノセパレーター」レンタル開始

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、排水時に含まれている重金属やダイオキシンなどを除去することができるアクティオオリジナル「特殊排水処理装置・ナノセパレーター」のレンタルを2026年6月15日（月）から開始いたします。

近年の建設・解体現場、特に焼却炉の解体や工場跡地の再開発、工場内の設備入替などにおいて、基礎の解体時などに出る水を排水する際、ダイオキシン類や重金属の鉛、ヒ素、六価クロムなどが含まれているため、排水処理には環境規制が極めて厳格化されています。 これまでの排水処理では、様々な装置を組み合わせる必要があり、設置スペースの確保が課題となっていました。

今回、アクティオが開発した「特殊排水処理装置・ナノセパレーター」は、ストロー状の極細管を束ねた「UF（ウルトラフィルトレーション）膜」を装置内部に6本のみ搭載したコンパクト設計です。ポンプにより排水に圧力をかけて膜を通すことで、微細な穴から水だけが通り、不純物をろ過する仕組みです。膜の入口部は隙間なく固定されており、未処理の水が漏れ出さない構造を採用することで、安定したろ過性能を確保しています。また、薬剤を一切使用せずに高精度な水処理を実現する、環境負荷の低いろ過技術を採用しました。１時間に５㎥の排水処理ができ、10nm（※1）レベルの極小粒子まで捕捉が可能です。ウイルスやバクテリアに加え、アスベスト（石綿）、ダイオキシン類、重金属といった有害物質も物理的に除去ができ、ダイオキシン類に関する極めて厳しい放流基準1pg（※2）をクリアする水質に処理できます。さらに、インターネットと繋げることで、遠隔操作も可能で、作業効率性も向上します。

※1 ナノメートル（nm）：ミリメートルの100万分の1

※2 ピコグラム（pg）：グラムの1兆分の1

アクティオは今後も「レンサルティング」のノウハウを活かし、環境配慮と生産性を両立させる製品やサービスを提供していきます。

■「特殊排水処理装置」特長

１.装置内部には、ストロー状の細い管を束ねた「UF（ウルトラフィルトレーション）膜」が6本搭載

２.ポンプで圧力をかけて膜の中を水が通る際、膜の表面にある微細な穴から水だけが滴り落ちる仕組み（物理的な分離ろ過）

３.10nmという極小サイズの粒子まで捕捉可能

４.ダイオキシン類の極めて厳しい放流基準1pgをクリアできる性能

５.薬剤（凝集剤など）を使用せず、膜のみで処理するため、環境の負荷を低減

６.1時間に5㎥の排水処理が可能

７.設置スペースを従来の約半分以下に抑えることが可能

８.インターネットと繋げることで、遠隔操作が可能

９.海水の真水化、工事現場の生活用水としての利用も可能

■「特殊排水処理装置」フィルターの特長

■「特殊排水処理装置」フロー図

■排水処理に必要な機械種類の違い

〈従来〉

水中ポンプ → 原水槽 → 重金属反応槽 → 凝集沈殿処理装置 → 砂ろ過装置 → 排水

〈今回〉

水中ポンプ → 原水槽 → 特殊排水処理装置 → 排水

■スペック

■本商品に関するお問い合わせ先

株式会社アクティオ 産業機械事業部 環境営業課

TEL：03-6666-2434