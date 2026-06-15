緻密な線と鮮やかな色彩で描く絵画23点を展示　パソナハートフル『アート村作品展 ―森田守 個展―』　東京・南青山にて6月16日（火）～21日（日）開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループの特例子会社である株式会社パソナハートフル（本社：東京都港区、代表取締役会長 深澤旬子）は、障害を持つアーティスト社員 森田守による絵画23点を展示する『アート村作品展―森田守 個展―』を、6月16日（火）～21日（日）まで、東京・南青山の「Annex Aoyama」にて開催いたします。

会場では、鮮やかな色彩と緻密な線描で表現された作品を展示するほか、初日には森田本人が作品のこだわりや見どころを紹介する「絵画解説ツアー」を実施いたします。

▲「カサーレス」45X57cm▲「青い鳥と桜」50X61cm

パソナグループは1992年、「才能に障害はない」をコンセプトに、就労が困難な障害者の“アート”（芸術活動）による就労分野の拡大を目的に「アート村」を設立。2004年にはパソナハートフルが絵画制作を仕事とする「アーティスト社員」の採用を開始し、現在は23名がそれぞれの個性や感性を活かした創作活動に取り組んでいます。

近年は個展やテーマ展の開催を通じて、アーティスト社員一人ひとりの作品と個性を広く発信する機会を創出しています。今回は森田守の作品世界に焦点を当てた個展として開催します。

森田の作品は、鮮やかな色彩と、画面を埋め尽くすように書かれた非常に細かく緻密な線描が特徴的です。

『アート村作品展 ―森田守 個展―』概要

◇期間：

2026年6月16日（火）～21日（日）

◇会場：

PASONA SQUARE前「Annex Aoyama（アネックス青山）」(東京都港区南青山3-1-26)

◇営業時間：

11：30～18：00 ※土日は11：00～16：00

◇内容：

アーティスト社員 森田守による絵画23点の展示

※絵画をオンライン上で鑑賞できる「バーチャル作品展」も開催。

※バーチャル作品展は、https://x.gd/MDkKNからお楽しみいただけます。(https://x.gd/MDkKN%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%8A%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%BF%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

◇特別企画：

6月16日（木）12:30～13:15は森田守が在廊し、『絵画解説ツアー』を実施。作品のこだわりや、見どころを本人がご案内します。

◇観覧料金：

無料

◇展示作品：

23点

◇お問合せ：

株式会社パソナハートフル「アート村」 Tel 03-6734-1093

◇備考：

絵画の販売も行っております。詳細は上記までお問合せください。

森田守（もりたまもる）プロフィール

1989年、東京都に生まれる。知的障害。

2007年にパソナハートフルに入社して以降、アーティスト社員として活躍。週5日、同社のアトリエにて絵画を描くことを仕事にしている。

社内外で開催される作品展に継続的に出展し、創作活動の幅を広げ、数多くのファンを獲得している。作品はステーショナリーグッズや商品ラベルなどのデザインにも採用されています。

【絵画の描き方】

森田は写真を参考に板へ細かな線で下描き施した後、色鮮やかな水性マーカーを用いて色付けします。画面を埋め尽くす緻密な線を迷いなく描き重ねる制作スタイルから、森田ならではの鮮やかな色彩と独創的な表現が生み出されます。

▲絵画制作の様子株式会社パソナハートフル 会社概要

◇本社：

東京都港区南青山3-1-30

◇設立：

2003年4月1日

◇代表者：

代表取締役会長 深澤 旬子／代表取締役社長 有村 明

◇事業内容：

・株式会社パソナグループの各種オフィス業務の代行

・アート村（オフィス・店舗の空間プロデュース、絵画の制作・レンタル・販売）

・アート村工房（プリザーブドフラワー、アロマグッズ、陶器、ステーショナリーグッズなど幅広い商品の企画・制作・販売）

・パン工房（パン・菓子類の製造・販売）

・ゆめファーム（無農薬・有機栽培の野菜・ハーブ販売）

・サポートサービス（各種コンサルティング、人材紹介、アウトソーシング・インソーシング、教育研修支援、CSR活動支援）

◇ＵＲＬ：

https://www.pasona-heartful.co.jp/