『2026 DOH KYUNG SOO JAPAN FANMEETING ′This station is SUMMER′』本日6/15(月)18時よりファンクラブ先行1次(抽選)受付開始！
いつもド・ギョンスを応援していただき誠にありがとうございます。
8月16日(日)東京ガーデンシアターにて『2026 DOH KYUNG SOO JAPAN FANMEETING 'This station is SUMMER'』の開催が決定いたしました！
昨年ファンの皆さまと特別な時間を過ごしたド・ギョンスが、今年の夏、再び東京にやってきます！
今回お届けするのは、忙しい日常を少し離れ、ド・ギョンスと共に過ごすヒーリングタイム。
旅へ出発するようなワクワク感と、会場でしか味わえない心ときめく瞬間を、ぜひ一緒にお楽しみください！
ド・ギョンスとファンの皆さまが共に作る、忘れられない夏の一日。
ぜひ会場で、この夏だけの忘れられない思い出を作りましょう。
そして、ファンクラブ先行1次(抽選)受付は本日6月15日(月)18:00よりスタート！
【公演タイトル】
2026 DOH KYUNG SOO JAPAN FANMEETING 'This station is SUMMER'
【公演スケジュール】
■東京/東京ガーデンシアター
2026年8月16日(日)
開場 15:30 / 開演 16:30
※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。
※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
【チケット料金】
■VIPチケット
\22,000 (税込)
< VIPチケット購入者特典>
・Send-off(終演後イベント)
・限定オリジナルグッズ
・入場特典フォトカード1枚
■一般チケット
\14,800 (税込)
<一般チケット特典>
・入場特典フォトカード1枚
・3歳未満は入場不可。3歳以上はチケットが必要です。
・別途プレイガイド手数料がかかります。
【枚数制限】
1名様につき4枚まで
【ファンクラブ先行1次(抽選)】
受付期間：2026年6月15日(月) 18:00~2026年6月28日(日) 23:59
※上記ファンクラブ先行1次期間内にご入会(ご入金)いただいた方もお申し込み可能です。
※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。
お申し込みはド・ギョンス ジャパン オフィシャルファンクラブ「FC NEWS」より
【チケット販売スケジュール】
■ファンクラブ先行2次(抽選)
受付期間：2026年7月3日(金) 18:00~2026年7月8日(水) 23:59
■プレイガイド先行(先着)
受付期間：2026年7月15日(水) 18:00~2026年7月26日(日) 23:59
■一般販売(先着)
受付期間：2026年7月30日(木) 18:00~2026年8月14日(金) 23:59
8/6(木) 00:00 ~ 8/8(土) 9:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。
※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。
※各サポート申請につきましては後日ご案内いたします。
■問い合わせ
DOH KYUNG SOO JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局
support@dohkyungsoo.jp
平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)
今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。
ド・ギョンス ジャパン オフィシャルファンクラブ：https://dohkyungsoo.jp
ド・ギョンス ジャパン オフィシャルX：https://x.com/dohkyungsoo_jp