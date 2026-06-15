【直方市】市立図書館で「ふるさと再発見！講座」を開催

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直方市

　直方市立図書館では、市民の皆さまに郷土の歴史や文化への理解を深めていただくため、「ふるさと再発見！講座」を開催します。


　今回の講座では、中世に筑前国と豊前国の境に位置し、地域の要衝として重要な役割を果たした鷹取城を中心に、鞍手郡一帯に築かれた城館の歴史について学びます。鷹取城は、現在の鷹取山山頂付近に築かれた山城で、その歴史は古く、中世の武士たちが勢力を競った時代の舞台となりました。戦国時代には豊前・筑前を結ぶ交通の要衝として重要な役割を担い、地域の歴史を語るうえで欠かせない史跡の一つです。


　本講座では、発掘調査や史料研究の成果をもとに、鷹取城の興亡や周辺地域の城館の役割を分かりやすく解説します。また、江戸時代に直方藩が成立する以前の地域の姿についても紹介し、私たちのふるさとの歴史を身近に感じていただく機会とします。





【講座概要】




講座名：　ふるさと再発見！講座「遺跡が語る地域の歴史 -鷹取城と鞍手郡の城館から-」


日時　：　令和8年7月5日（日）10時～正午


会場　：　ユメニティのおがた 会議室1・2


講師　：　中西 義昌さん（北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館）


定員　：　25名（先着順）


参加費：　無料


受付期間：令和8年6月13日（土）～27日（土）


申込方法：直方市立図書館カウンターまたは電話にてお申し込みください。


備考　：　のおがた元気ポイント事業








【講座に関するお問い合わせ・申込先】


直方市立図書館（直方市山部301-11）　TEL：0949-25-2240



【本リリースに関するお問い合わせ先】


直方市教育委員会 文化・スポーツ推進課 社会教育係　TEL：0949-25-2326