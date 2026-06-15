『AIモダナイゼーションサービス』提供開始のお知らせ

株式会社ファインドゲート

株式会社ファインドゲート（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松居栄一）は、ベトナムのAI企業 Inter-K JSC（本社：ホーチミン市）と日本国内独占代理店契約を締結し、AIを活用したレガシーシステム解析サービス『AIモダナイゼーションサービス』（Powered by kCode）の提供を２０２６年６月１５日より開始いたしました。COBOL・Java・.NETなどのレガシーコードをAIで自動解析し、数十年分の複雑なシステムを数週間で実践的なドキュメントへ変換します。

■提供開始の背景

日本国内では、老朽化した基幹システムのモダナイゼーションが喫緊の経営課題となっています。COBOL・Java・.NETをはじめとするレガシーシステムを抱える企業は多く、特に以下の4つの複合的な障壁が、プロジェクトを初期段階で停滞させています。

【障壁１】

ドキュメントの欠如：膨大な手作業なしにシステム機能の把握が不可能（McKinsey, 2022年 CIO調査）

【障壁２】

隠れた相互依存関係：ドキュメント化されていないロジックが「クモの巣」効果を生み出し、移行失敗リスクを増大

【障壁３】

技術者の退職問題：COBOL等の熟練エンジニアが次々と退職し、基幹システムの維持が困難に

【障壁４】

移行リスクと惰性：ロールバック手段の欠如が「現状維持」を選ばせ、モダナイゼーションが止まる

このような背景から、当社はInter-K JSCが独自開発した最先端のAIエンジン「kCode」を活用し、レガシーシステムの解析・ドキュメント化を短期間・低コストで実現する「AIモダナイゼーションサービス」を日本国内向けに提供開始いたします。

■サービス概要

「AIモダナイゼーションサービス」は、Inter-K JSCが独自開発したAIエンジン「kCode」を核とした、レガシーコード解析・ドキュメント自動生成サービスです。お客様のレガシーシステムを「地図」として可視化し、モダナイゼーション計画を確実に前進させます。推測を排除し、スピードと確実性をもってプロジェクトを前進させます。

■主な特長

【特長１】 AIによる自動解析で工数を最大75%削減

従来、数ヶ月を要していたドキュメント作成作業を、AIが自動化。3～10週間で完了し、エンジニアの工数を大幅に削減します。

【特長２】 COBOL・Java・.NETなど幅広い言語に対応

主要なレガシー言語に広く対応。現在のシステムへの変更は一切不要で、既存の環境のままご利用いただけます。

【特長３】 エンタープライズグレードのセキュリティ

オンプレミスまたはセキュアVPN環境でのデプロイに対応。LLMやサードパーティAIによるデータ保持なし、ISO27001準拠。お客様のソースコードは一切外部に出ません。

【特長４】 6種類の高品質成果物を一括生成

システム要件定義書（SRS）・アーキテクチャマップ・依存関係分析・SCIインデックス・ビジネスロジック抽出・JSON仕様書の6種類を一括生成します。

【特長５】 カスタマイズ可能な出力テンプレート

お客様のアーキテクチャ標準・業界ニーズに合わせて出力フォーマットを柔軟に設定。PDF・Excel・Markdown・JSONなど複数形式での納品が可能です。

■料金プラン

■Inter-K kCodeの実績

kCodeは、APACを中心にすでに2.1M行以上のレガシーコード解析を実施しています。日本の自動車メーカー・小売業・シンガポール政府機関・オーストラリアの保険会社・APACのコンサルティングファームなど、幅広い業種・規模の組織での導入実績を持ちます。

過去の導入では、30万行のシステムモダナイゼーション準備期間を3ヶ月から3週間に短縮した実績があります。また、離職によって失われたビジネスロジックの復元や、将来のDX推進のための再利用可能な知識ベースの構築にも貢献しています。

Inter-K JSCについて

Inter-K JSCは、ベトナム・ホーチミン市を拠点とするAI企業です。自然言語処理技術とAIを活用したデータ分析サービスおよびコンサルティングサービスを展開しています。kCodeは同社が独自開発したレガシーコード解析AIエンジンです。

本社所在地

：Golden King Tower, 15 Nguyen Luong Bang, Tan My Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

URL：https://inter-k.com kCodeサービス：https://kcode.inter-k.com

株式会社ファインドゲート 会社概要

本社所在地 : 〒104-0054 東京都中央区銀座6－13－9 GIRAC GINZA 8F

代表取締役 : 松居 栄一

設立 : 2012年12月

資本金 : 700万円

URL : https://www.findgate.co.jp/