6/19(金)公開のナショナル・シアター・ライブ『みんな我が子』、2026年ローレンス・オリヴィエ賞 2部門受賞作（最優秀リバイバル賞／最優秀助演男優賞）の英国で話題の演劇が映画館で観られる！

カルチャヴィル合同会社NTLive『みんな我が子』 Photo by Jan Versweyveld

ナショナル・シアター・ライブ（NTLive）は、イギリス演劇界で話題の舞台をこだわりのカメラワークで収録し、世界の映画館で公開しています。6/19(金)からはNTLiveから日本の最新公開作となる『みんな我が子』がTOHOシネマズ 日比谷ほかで公開になります。

本作は、ガーディアン、インディペンデント、イブニング・スタンダート、The i などの劇評で５つ星のレビューを獲得した英国舞台で、2026年ローレンス・オリヴィエ賞に6部門ノミネート（最優秀リバイバル賞／最優秀演出家賞 イヴォ・ヴァン・ホーヴェ／最優秀男優賞 ブライアン・クランストン／最優秀女優賞 マリアンヌ・ジャン＝バプティスト／最優秀助演女優賞 ヘイリー・スクワイアーズ／最優秀助演男優賞 パーパ・エッシードゥ）、2部門（最優秀リバイバル賞／最優秀助演男優賞（パーパ・エッシードゥ））で受賞しました。

NTLive『みんな我が子』 Photo by Jan Versweyveld

いよいよ今週末からの劇場公開に向け、一足先に本作をご覧いただいたアーサー・ミラー作品にゆかりがある方々から本作について、推薦コメントが届きました。コメントを寄せてくださったのは、2011年上演の『みんな我が子』でアン・ディーヴァー役を担当した朝海ひかるさん、6/26開幕のミラー作『セールスマンの死』で翻訳を担当している小田島創志さん、これまでにミラー作『セールスマンの死』（18・21年）や『アメリカの時計』（23年）を演出してきた長塚圭史さん、『みんな我が子』（22年）や『橋からの眺め』（23年）などミラー作品を多数翻訳してきた広田敦郎さん、2022年に自身が主宰する劇団ガルバでミラー作『THE PRICE』を上演し、同年には広田敦郎さん訳『みんな我が子』でドクター・ジム・ベイリス役を担当した山崎一さんらです。

世界で戦争が終わらない今の時代だからこそ、心に刺さる衝撃の本編を、ぜひ映画館でお楽しみください。

《著名人からのコメント》

私は以前、イヴォ・ヴァン・ホーヴェさん演出の『ガラスの動物園』を幸運にも拝見しておりました。観客として、その時に味わったストーリーへの没入感は今でも忘れられません。そして今、この『みんな我が子』でも同じ感覚を味わう事ができ、興奮しております。

画面越しとは思えないほど俳優の息遣いや感情が伝わってきて、目を離す事ができませんでした。ヴァン・ボーヴェさんの観客を物語へ引き込む演出、そしてドリームチームといわれるキャスト陣を、是非皆さまにも体感していただきたいです。現代を生きる私たちにも深く響くテーマに満ちており、観終えた後もさまざまな問いが心に残りました。

朝海ひかる（俳優）

アーサー・ミラーを翻訳していると、台詞の妙に感嘆する。台詞によって紡ぎ出される個人の生活が、社会の縮図となっている。そしてこの舞台、喜怒哀楽の色彩が狂おしく、切ない。イヴォ・ヴァン・ホーヴェの芸術的で滑らかな演出が、繊細に会話（と梯子）を立たせている。

人間とは何か、生活とは何か、豊かさとは何か。戦争がいかに人を狂わせていくか。

『みんな我が子』、いつか翻訳してみたい。いつ訳せるか、フランクに星占いで占ってもらおう。

小田島創志（戯曲翻訳家）

この戯曲はこんな戯曲だったのかと、イヴォ・ヴァン・ホーヴェにまた教えられた。強風で倒れた庭の木の、リアリティを無視した大きさ。物語が核心に近づくにつれて、深海のような暗い青で舞台を浸す照明。遠い森の奥から聞こえてくるような木に斧を入れる音。肌の色が違う俳優を配した家族。鋭利な彫刻刀で掘り出すようにそれらが露わにするのは、マチズモと資本主義にどっぷりつかった（トランプのようなキャップを被っている）父親だけでなく、登場人物それぞれに潜む他者への差別意識だ。父親の何かしらを受け継ぐのが息子なら、作品のタイトルは、人の良心ではなく、永遠になくならない人間の欠点を指してもいるのではないかと怖くなった。そしてそれは、観るべき怖さだ。

徳永京子（演劇ジャーナリスト）

愚かで、愛おしい、庶民の暮らしがある。どうにか折り合いをつけ、ギリギリ許容できるところで、ささやかな幸福を掴み取り、誰しも生き抜いていく。正義や誠実さは時に鋭利な凶器となる。そして愛は悲しみを深くさせる。シンプルな舞台装置の中で、けれど終始観客の目と耳を執拗に刺激しながら、ケラー家とディーヴァー家とその隣人たちの傷ついた心にジリジリと迫る。戦争が続く限り、世界中でこの物語は続く。つまり終わらないということだろうか。

長塚圭史（劇作家・演出家・俳優）

よく知っていたはずの劇に、もう一度打ちのめされた。イヴォ・ヴァン・ホーヴェの演出は、『みんな我が子』が単なる社会派の家族劇ではなく、罪と記憶をめぐる現代の〈悲劇〉であることを鮮やかに示す。シンプルで象徴的な空間に浮かび上がる日常の言葉の二重性、そして拭いきれない傷痕──こんなにも壊れた世界で、忘れて生きることなど、果たして可能だろうか？

広田敦郎（戯曲翻訳者）

いま観るべき作品！

アーサー・ミラーの言葉が何度も心に刺さる。イヴォ・ヴァン・ホーヴェの演出はまさに今の世界情勢。あの国のリーダーたちにも是非観てもらいたい、感じてもらいたい、「みんな我が子」なんだと！

山崎 一（俳優）

NTLive『みんな我が子』 Photo by Jan Versweyveld

《各紙レビュー》

★★★★★

奇跡のドリームキャストが集結

―― ガーディアン（Guardian）

★★★★★

この傑作たる舞台で、ブライアン・クランストンは圧倒的な磁力を放っている

―― インディペンデント（Independent）

★★★★★

観る者を驚愕させる、至高の演劇

―― イブニング・スタンダード（Evening Standard）

★★★★★

これほど見事な『みんな我が子』は、いまだかつて観たことがない

―― The i

《予告編》

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=vXTuitncLDI ]

《本編からの抜粋動画》

NTLive『みんな我が子』より、クリスとアニー

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=nKQ1si6T4_g ]

NTLive『みんな我が子』より、ジョーとクリス

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=-0vcMc1NCbc ]

6/19(金)から公開劇場

東京）TOHOシネマズ 日比谷

神奈川）TOHOシネマズ ららぽーと横浜

北海道）札幌シネマフロンティア

名古屋）ミッドランドスクエア シネマ

大阪）大阪ステーションシティシネマ

熊本）熊本ピカデリー

鹿児島）ガーデンズシネマのみ ※7/4(土)・7/20(月・祝)の２日限定上映

作品情報

作：アーサー・ミラー／演出：イヴォ・ヴァン・ホーヴェ

上映時間：2時間25分（休憩なし）

出演：ブライアン・クランストン（『ブレイキング・バッド』）、マリアンヌ・ジャン＝バプティスト（『秘密と嘘』）、パーパ・エッシードゥ（ドラマ版『ハリー・ポッター』）、ヘイリー・スクワイアーズ（『わたしは、ダニエル・ブレイク』）、トム・グリン＝カーニー（『ダンケルク』）

ストーリー：戦時下、ジョーは軍需品の製造で莫大な富を築くが、その成功には大きな代償が伴っていた。パートナーが不良品の製造により罪に問われ、さらに次男は戦場で行方不明に。戦後、ジョーが手にした平和は家族の心に真の安らぎをもたらすのか？ それともジョーは自らの過去の決断を償うことになるのか？

作品情報HP： https://www.ntlive.jp/allmysons2026