「お試し応援投票」で100万PV突破!! 世界ご当地キャラGP、本投票は7月7日（火）8:00スタート!!

株式会社パンクチュアル

2026年6月15日

世界ご当地キャラグランプリ実行委員会



キャラクターの「日々の地道な活動」を可視化し、地域活性化の原動力へと変える新時代の評価型イベント「世界ご当地キャラグランプリ」を、2026年7月7日（火）から12月13日（日）まで開催します。プレイベントとして6月7日から実施している「お試し応援投票イベント」が、開始から9日間で100万ページビュー（PV）を突破。本番開始が近づくにつれてイベントへの注目度がどんどん高まっています！

公式サイト(https://charagp.full-comi.jp/)はこちら

本グランプリは、一般社団法人日本ご当地キャラクター協会（代表理事：荒川深冊）や、地域創生事業に取り組む株式会社パンクチュアル（本社：高知県須崎市、代表取締役：守時健）などでつくる実行委員会が初めて実施。従来の短期的な「人気投票」とは一線を画し、約半年にわたるWEB投票と、滋賀県彦根市や千葉市、群馬県内で開催される複数のリアルイベントでの現地投票を連動した「応援評価システム」を導入しました。国内のご当地キャラや企業キャラはもちろん、香港、台湾、タイなど海外キャラクターも含めて、6月15日現在で約220体が参戦を表明しています。

国内キャラ（例）海外キャラ（例）

WEB投票は「LINE ID」と連携するシステムのため、ユーザーに慣れてもらおうと6月7日から「お試し応援投票」を実施。翌8日には想定をはるかに超えるアクセスが集中し、サーバー負荷増大でWEBサイトに一時つながりにくくなるなど、大反響を呼びました。15日正午の時点では、PV数は1,002,000PV、累計投票数は61,000票に達しています。

お試し応援投票では同日現在、上位を海外キャラが独占しており、本戦でもこのまま勢いを持続するのか、それとも配点が高い現地投票で日本勢が巻き返すのか？

※お試し応援投票のポイントは終了後にリセットするため、本戦の投票には影響しません

表彰は総合1～3位のほか、2027年にタイで実施のイベントに招待する「ご当地キャラ部門1位」、同年の国内イベントに招待する「企業キャラ部門1位」、「都道府県別1位」（対象の都道府県のみ）など、さまざまな賞を用意しております。協賛いただける企業さま・個人の方が増えれば増えるほど、賞も増えていきます。

「世界ご当地キャラグランプリ」3つの特徴

ランキングへのリンク(https://charagp.full-comi.jp/event/ranking)はこちらエントリーキャラ検索(https://charagp.full-comi.jp/entrychara/)はこちら1. リアルな活動を重んじる「ハイブリッド投票システム」

ネット上の知名度だけでなく、実際に現場でどれだけの人と触れ合い、地域を盛り上げたかという「実際の貢献度」を可視化します。年間を通じた「WEB応援投票」に加え、全国複数カ所で実施する「リアルイベント応援投票」を合算して総合順位を決定。現地での活動を高く評価するため、リアルイベント応援投票には高い配点を設定します。

2. 不正を防ぐ「公正・手軽」なデジタル投票環境

メールアドレスの大量生成による不正投票を防止するため「LINE ID連携」による公正なWEB投票システムを導入。また、リアルイベント会場では来場者のスマートフォンを使用し、各キャラのブースにあるQRコードを読み取る投票方式を採用します。会場内でのみ応援可能とする「位置情報（GPS）連動」を組み合わせることで、手軽かつ厳密な投票システムを実現しました。

3. 海外キャラも熱狂する「世界大会」としての展開

日本国内のご当地キャラや地域貢献をしている企業キャラに加え、日本国外のキャラクターも参加可能な「世界大会」として展開しています。すでにエントリーいただいている約200体の中には海外キャラクターも多数含まれており、国境を越えた盛り上がりを見せています。キャラクター文化が成熟している日本を舞台に、海外キャラとの交流を促進し、世界のキャラクター達が日本でのブランディングができる場を提供することで、日本の地方と世界を笑顔で結びます。

開催スケジュール（予定）

協賛パートナー・寄付の募集について

- エントリー期間： 4月上旬～ （まだまだ絶賛受付中！）- WEB応援投票期間： 7月7日8:00～12月4日23:59（スタート時刻が前回リリースから変更になっておりますのでご注意下さい）- リアル（現地）応援投票期間： 9月～12月（全国複数カ所で開催。イベント初日～最終日終了1時間前まで）- 現地応援会場（予定）：千葉市、群馬県、滋賀県彦根市、埼玉県羽生市、大阪府泉佐野市- 総合ランキング集計期間： 7月7日～12月13日

本グランプリの趣旨にご賛同いただき、キャラクターたちと共に地域を更に熱く盛り上げていただける協賛企業様や、「企業版ふるさと納税」等を通じたご支援をご検討いただける企業様・個人の方を広く募集しております。ぜひ事務局までお問い合わせください。