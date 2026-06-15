【大丸福岡天神店】ブランド史上最も濃い宇治抹茶ブリュレタルト＆銘菓「鎌倉半月」登場！鎌倉発の和スイーツ2ブランドが期間限定OPEN

株式会社グレープストーン

株式会社鎌倉座(本社：神奈川県鎌倉市)が展開する「KAMAKURA 茶の福」と「鎌倉五郎本店」は、2026年6月17日(水)～6月23日(火)の期間「大丸福岡天神店 本館B2イベントスペース」にてポップアップストアをOPENいたします。

天保七年創業茶舗・矢野園が出会い、創意工夫に満ちた抹茶スイーツを手掛ける「KAMAKURA 茶の福」と、古都鎌倉・小町通りに本店をかまえる人気の和菓子店「鎌倉五郎本店」。人気の鎌倉発“和スイーツ”ブランドが、「大丸福岡天神店」にポップアップストアをOPENいたします。注目は、初登場の宇治抹茶を“パリとろ食感”で楽しむ本格タルト『茶の緑』。暑くなってきた季節に、ほっと一息出来る和スイーツの数々をお楽しみください！

取扱商品

KAMAKURA 茶の福

濃い宇治抹茶タルト 茶の緑

天保七年創業茶舗・矢野園の宇治抹茶を惜しみなくそそぎ込んだ『濃い宇治抹茶タルト 茶の緑』。サクっと焼いたタルトに、くちどけなめらかな抹茶ショコラを流しこんで、仕上げに一手間パリッとブリュレ。ひとくち食べると、中から抹茶ソースがとろりと溢れ出し、凝縮された抹茶の濃い旨味が口いっぱいに広がります。“パリとろ食感”で芳醇な宇治抹茶のコクをお楽しみください。

濃い宇治抹茶タルト 茶の緑 6個入

【価 格】

4個入 972円(本体価格900円)

6個入 1,404円(本体価格1,300円）

お抹茶ショコラサンド 茶の福

天保七年創業茶舗・⽮野園の宇治抹茶を使用した自慢の極厚お抹茶ショコラサンドです。軽やかで香ばしいクッキーの中には、宇治抹茶とマカダミアナッツを練りこんでいます。くちどけなめらかな厚切り宇治抹茶ショコラには、米パフ・アーモンド・くるみをミックスしました。サクッとかじればとろりと広がる、抹茶の旨味と香り。あふれる香りと響く食感を一度に頬ばる、幸福なひとときをどうぞ。

お抹茶ショコラサンド 茶の福 8個入

【価 格】

5個入 972円(本体価格900円)

8個入 1,620円(本体価格1,500円)

鎌倉五郎本店

鎌倉半月

鎌倉五郎本店を代表する大人気の鎌倉銘菓です。月うさぎを描いた大きな半月のおせんべいは、ほのかな甘さが上品なさくっと香ばしい味わい。ふわっと軽いクリームをたっぷりはさみました。定番の小倉風味と抹茶風味の2味。

鎌倉半月 5枚入

【価 格】

5枚入 648円(本体価格600円)

10枚入 1,296円(本体価格1,200円)

鎌倉チョコサンドだょ

代表銘菓『鎌倉半月』でおなじみのゴーフレットで、厚切りのクランチショコラを大胆にはさみました。クランチショコラには、ココアビスケットを砕いた「ほろにがブラッククランチ」、アーモンドビスケットを砕いた「香ばしアーモンドクランチ」、粗挽き煎り大豆を使用した「ザクザク大豆クラッシュ」の3種クランチ素材をミックス！「鎌倉五郎」ならではのしゃりしゃりショコラサンドです。

【価 格】6個入 799円(本体価格740円)

鎌倉レモンサンドだょ

夏限定レモネード味の厚切りクランチショコラをはさんだショコラサンド。しゃりっと食べた瞬間、蜂蜜の香りがふわっと広がり、レモネードの爽やかな甘みと酸味に包まれます。クランチショコラには、なんと5種ものクランチ素材が！特別な“しゃりしゃり食感”に仕上げた夏らしい爽やかサンドです。

【価 格】5個入 729円(本体価格675円)

催事情報

【期 間】2026年6月17日(水)～6月23日(火)

【場 所】大丸福岡天神店 本館B2イベントスペース

※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

KAMAKURA 茶の福とは

公式HP

https://www.chanofuku.jp/(https://www.chanofuku.jp/)

公式Instagram

https://www.instagram.com/kamakura_chanofuku/(https://www.instagram.com/kamakura_chanofuku/)

花咲く境内、抹茶で一服。そんな幸福な時間に思いをよせて。茶の香り漂う古都鎌倉うまれの菓子屋「鎌倉五郎本店」と天保七年創業茶舗・矢野園が出会い、創意工夫に満ちた新しい美味しさが生まれました。お抹茶スイーツ専門店「KAMAKURA 茶の福」は、お抹茶の魅力を再発見していただく鎌倉うまれの茶菓の贈りものです。

鎌倉五郎本店とは

公式HP

https://www.kamakuragoro.co.jp/(https://www.kamakuragoro.co.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/kamakuragoro_jp(https://x.com/kamakuragoro_jp)

公式Instagram

https://www.instagram.com/kamakuragoro_jp/(https://www.instagram.com/kamakuragoro_jp/)

鎌倉五郎本店 小町通り本店八百年の時をきざむ、花の古都鎌倉にうまれた鎌倉五郎本店。鎌倉を代表する神社である鶴岡八幡宮へと通じる小町通りの中程に本店を構えています。花と文学の古都にふさわしい味わいを求め、幅広い年代に親しまれる可憐な風情の鎌倉菓子をお作りし続けています。