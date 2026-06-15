令和8年度姫路ゆかたまつりの開催について

開催日時

姫路市姫路ゆかたまつりポスター

令和8年6月20日（土曜日）・6月21日（日曜日）

各日午後4時30分から午後9時30分まで

交通規制は、各日午後4時00分から午後10時00分までの予定

開催場所

長壁神社・城南公園周辺・商店街 等

イベント概要

6月20日（土曜日）

子どもゆかたパレード

姫路城から長壁神社を経て城南公園まで、姫路市消防音楽隊を先頭に地元小学生、姫路お城のアンバサーがゆかたを着てゆかたパレードを実施

- 主催：姫路ゆかたまつり振興協議会- 時間：午後4時00分から午後5時00分まで（雨天時は午後4時20分から午後5時00分まで）- ルート（晴天時）姫路城三の丸広場～桜門橋～大手前通り（西側）～西二階町商店街～長壁神社～城南公園- ルート（雨天時）城南公民館～長壁神社～城南公園

オープニングセレモニー

長壁神社のお膝元である城南公園でゆかたまつりの開会を告げるオープニングセレモニーを実施

- 主催：姫路ゆかたまつり振興協議会- 場所：城南公園- 時間：午後6時00分から午後6時30分まで6月20日（土曜日）・6月21日（日曜日）地域ふれあいステージチラシ地域ふれあいステージin城南公園

歌や踊りと太鼓演奏など、会場にて親子でお楽しみいただけるイベントも（雨天中止）

主催：ゆかたまつり奉賛会

場所：城南公園

時間：午後4時00分から午後9時00分まで

商店街イベント

- 主催：西二階町商店街振興組合- 場所：西二階町商店街- 時間：午後4時30分から午後9時30分まで- 内容：金魚すくい

地元住民・商店、商店街の出店

- 場所：長壁神社、城南公園周辺、西二階町商店街- 時間：午後4時30分から午後9時30分まで- 内容：おもてなし（飲食品などの販売） 83件出店（予定）

露店の出店

ゆかた姿での来場特典

通行規制・交通規制の実施

- 主催：姫路ゆかたまつり露店運営協議会- 場所：長壁神社、城南公園周辺、西二階町商店街、大手前通り- 時間：午後4時30分から午後9時30分まで- 内容：公募により114件出店(予定)- 城周辺施設(姫路城・好古園・動物園・姫路文学館・県立歴史博物館)の入場料無料（姫路文学館・県立歴史博物館は常設展のみ）- 神姫バス運賃半額(姫路駅・JR網干駅・山陽飾磨駅の発着便、高速バス等一部路線を除く、支払方法は現金のみ）- 書写山ロープウェイ往復乗車券2割引- 神姫バス MONZEN ソフトクリーム半額- アースシネマズ姫路 当日の映画鑑賞チケット提示でドリンクS or Mサイズを1杯プレゼント- 姫路城内堀 文化観光学習船 乗船料半額（大人のみ）- 各商店街での販促キャンペーン（割引、ノベルティの配布など）

来場者の安全安心を図るために駅前の通路等の通行規制、まつり会場周辺での交通規制を実施

通行規制

キャッスルガーデン・キャッスルビュー・連絡デッキ等（午後9時00分から翌早朝まで）、駅前芝生広場（6月20日から6月22日午前まで）

交通規制

長壁神社周辺道路（午後4時00分から午後10時00分まで）

姫路駅東側ロータリー・山陽百貨店付近道路（午後9時00分から翌午前5時00分）

連絡先について

その他

姫路ゆかたまつり交通規制図姫路駅北規制図- 全般について姫路ゆかたまつり振興協議会事務局（姫路市観光コンベンション室）〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地電話：079-221-1500 ファクス：079-221-1527- 地域ふれあいステージin城南公園（イベント）ゆかたまつり奉賛会電話：079-280-1296- 露店の公募・出店、地元住民・商店の出店について（令和8年度の出店受付は終了しました。）姫路ゆかたまつり露店運営協議会出店事務局〒670-0012 姫路市本町44 白鷺町公民館電話：079-280-9361 ファクス：079-280-9362- 中止等のお知らせは079-282-2012（自動音声）- 姫路城周辺、イベント会場でのドローンによる撮影はできません。- 開催期間中は大変混雑するため、自転車等での通行はお控えください。- 露店・地元出店については、「姫路ゆかたまつり協力店」の表示がある店での購入にご協力ください。姫路ゆかたまつり協力店（露店出店）姫路ゆかたまつり協力店（地元出店）