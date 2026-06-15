お父さんいつもありがとう！初夏の豪華寿司でお祝い！「父の日セット」にぎりの徳兵衛、海鮮アトムで6月20日(土)・21日(日)期間限定販売

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：植田剛史）が展開する回転寿司業態の「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」各店で、2026年6月20日(土)・21日(日)の2日間限定で「父の日セット」を販売します。

初夏のおすすめネタ「しまあじ」「千葉のつりきんめ」「生車えび」などを盛り込んだ「初夏の特選五貫盛り」に、ジャパンフードセレクション グランプリ受賞 のこだわりの 「茶碗蒸し」 を組み合わせた、贅沢な 「父の日セット」。本メニューは、単品でご注文いただくより165円お得なセットとなっております。

大切なお父様への感謝のひとときに、ぜひ アトムのお店をご利用ください。

父の日セット 概要

「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」各店で、2026年6月20日(土)・21日(日)の2日間限定で「父の日セット」を販売します。

●商品内容

父の日セット

初夏の特選五貫盛り（しまあじ・千葉のつりきんめ・生車えび・いか・すずき昆布〆）・茶碗蒸し付き

※店内ご飲食限定となります。

父の日セット

●価格

1,480円（税込1,628円）

●販売日

2026年6月20日(土)・21日(日)の2日間限定

●販売店舗

回転寿司業態「にぎりの徳兵衛」36店舗、「海鮮アトム」9店舗 計45店舗

※オアシス21店、天王店、扶桑店、関店、桑名店、今伊勢店、稲沢店では実施致しません。

※写真はイメージです。

にぎりの徳兵衛・海鮮アトムについて

＜にぎりの徳兵衛＞

にぎりの徳兵衛は東海地区をメインに計43店舗展開している『活気』『旬』『伝統』を楽しむ廻転寿司です。ハキハキした元気、ニコニコした笑顔でピチピチした鮮度と産地にこだわった食材を使用し脈々と伝えられた技術で作りだす本物のお寿司をご提供しております。『本まぐろ』、 『季節の鮮魚』、『伝統の技』にこだわり、お客様をお迎えいたします。

にぎりの徳兵衛ブランドロゴにぎりの徳兵衛店舗外観イメージ

・HP https://www.nigirinotokubei.com/

・X https://twitter.com/tokubei1971

・Instagram https://www.instagram.com/tokubei1971/

＜海鮮アトム＞

海鮮アトムは、福井県内に9店舗展開しており、地の利を生かした素材を思う存分に味わって頂ける廻転寿司です。本まぐろなど定番のほか、旬モノや福井の郷土料理である「焼きさば」、繊細で柔らかな食感とやさしい甘みの「紅ずわい蟹」、新鮮なぶりと大葉を巻いた「ぶり鉄火巻き」など福井らしさが楽しめるメニューが好評。お寿司に合う福井生まれの辛口の日本酒もご用意しています。

海鮮アトムブランドロゴ海鮮アトム店舗外観イメージ

・HP https://www.kaisenatom.com/

・X https://twitter.com/kaisenatom

・Instagram https://www.instagram.com/kaisenatom/

アトムアプリのご紹介

「ステーキ宮」「カルビ大将」「がんこ亭」「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」「かつ時」がひとつになった統合アプリ。その名もアトムアプリ！

アプリ一つで各ブランドの情報管理や、クーポン配信などに加え、「アトム来店共通ポイントカード」が搭載されました。

アトム共通来店ポイントはお会計後に、店内で二次元コードを読み込んでいただくと10ポイント付与いたします。50ポイント貯めていただくと、どのブランドでもご利用いただける「500円クーポン」と交換いただけます。ポイント付与条件などの詳細はアプリにてご確認お願い致します。より便利にお得にご利用頂くことが出来ますので、この機会にぜひインストールをお願いいたします。

インストール :https://yappli.plus/miya-atomcorp_dlpop