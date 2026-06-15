灯白社、『Identity V 第五人格』POPUPイベントを北米6店舗で開催

株式会社灯白社

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）は、人気ゲーム『Identity V 第五人格』のPOPUPイベントを、アメリカ合衆国内のBOOKOFF各店舗にて順次開催することをお知らせいたします。

本イベントでは、「TOKYONEO」「KYOTONEO」「OSAKANEO」からなる「第五人格NEO」シリーズに加え、『Identity V 第五人格』7周年記念の復刻グッズを展開いたします。日本国内で展開し好評を博した商品を中心に、北米のファンの皆様にも作品の世界観をお楽しみいただけるラインナップをご用意しております。

今回の展開は、ロサンゼルス、マンハッタン、サンディエゴ、リバーサイド、ロングアイランド(NY州)の各エリアに所在するBOOKOFF店舗にて実施され、北米のより多くのファンの皆様へ商品をお届けいたします。

【開催概要】

■ BOOKOFF Ani-Lab Little Tokyo Store（ロサンゼルス）

開催期間：2026年6月12日（金）～6月28日（日）

営業時間：

月曜日～木曜日 12:00～20:00

金曜日～日曜日 12:00～21:00

■ BOOKOFF Ani-Lab Brooklyn Store（ニューヨーク・ブルックリン）

開催期間：2026年6月12日（金）～6月28日（日）

営業時間：11:00～19:00

■ BOOKOFF San Diego Store（カリフォルニア州サンディエゴ）

開催期間：2026年6月12日（金）～6月28日（日）

営業時間：10:00～20:00

■ BOOKOFF New York Store（ニューヨーク・マンハッタン）

開催期間：2026年7月3日（金）～7月19日（日）

営業時間：10:00～20:00

■ BOOKOFF Riverside Store（カリフォルニア州リバーサイド）

開催期間：2026年8月14日（金）～8月31日（月）

営業時間：10:00～20:00

■ BOOKOFF Massapequa Store（ニューヨーク州マサペクア）

開催期間：2026年8月14日（金）～8月31日（月）

営業時間：10:00～20:00

【販売アイテム】

権利表記：

(C)Joker Studio of NetEase All Right Reserved

■『Identity V 第五人格』とは

中国NetEase Gamesが開発した非対称対戦型マルチプレイゲームです。ゴシックなグラフィック、そしてミステリアスなストーリーがプレイヤーにかつてない刺激をもたらしてくれるでしょう。

公式HP：https://www.identityvgame.com/jp/

公式X：https://x.com/IdentityVJP

■灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。

■会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://tohakusha.com/