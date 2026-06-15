松尾研究所 AI開発事業ディレクター 長谷航記氏が登壇 ── Offers、「エージェントハーネス」をテーマにエンジニア向けウェビナーを7月9日開催

株式会社overflow松尾研究所 AI開発事業ディレクター 長谷航記氏が登壇 ── Offers、「エージェントハーネス」をテーマにエンジニア向けウェビナーを7月9日開催

AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木裕斗、以下overflow）は、エンジニア向けウェビナーシリーズ「#Offers_DeepDive」の一環として、「AIエージェントの精度を担保・改善し続けるには？松尾研がわかりやすく解説『エージェントハーネス』」を2026年7月9日（木）にオンラインで開催します。株式会社松尾研究所でAI開発事業ディレクターを務める長谷航記氏を迎え、AIエージェントの精度をどう担保し、改善のサイクルを回し続けるかを、overflow 取締役CTO 大谷旅人がモデレーターとして掘り下げます。参加は無料です。

▶ お申し込みはこちら（無料）：https://offers-jp.connpass.com/event/396197/(https://offers-jp.connpass.com/event/396197/?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-toc_396197)

■ 本イベントはこんな方におすすめ

■ 開催概要

■ 開催の背景 ── AIエージェントを「作って動かして終わり」にしないために

- 「エージェントハーネス」という言葉を耳にしたが、具体的に何を指すのか整理したいエンジニアの皆さま- AIエージェントの精度担保や、自律的な改善サイクルの構築に課題を感じている方- コンテキストエンジニアリングとの違いを、基本から押さえ直したい方[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/297_1_8632839b1e98f6f2bb57ff7a102a32e5.jpg?v=202606150451 ]

LLMの社会実装が進み、AIエージェントを使ったプロダクトや業務フローが急速に増えています。一方で、一度構築したエージェントの精度をどう担保し、改善し続けられる仕組みをどうつくるか ──

この問いに明確な答えを持てている現場は、まだ多くありません。

近年は「エージェントハーネス」という言葉も聞かれるようになりましたが、「そもそも何を指すのか」「コンテキストエンジニアリングと何が違うのか」といった基本から整理したい、という声も少なくありません。

本イベントでは、AI研究の最前線を走る松尾研究所の長谷氏を迎え、エージェントハーネスの起源や注目される背景から、具体的な活用方法、今後の進化の方向性までをわかりやすく解説いただきます。

前半のLTでは、エージェントハーネスとは何か、LLMの進化とともになぜ重要視されてきたのかという前提を整理。

後半のディスカッションでは、LTの内容をさらに掘り下げ、松尾研究所での導入事例も交えながら現場目線で深掘りします。エージェントの精度を一度きりのチューニングで終わらせず、継続的に改善し続けるための考え方と実践を紐解きます。

■ イベントでわかること

■ 登壇者プロフィール

- エージェントハーネスとは何か、なぜ今注目されているのかの背景整理- コンテキストエンジニアリングとの違いや、LLMの進化に伴うハーネスの捉え方- 松尾研究所における具体的な活用事例と、今後の進化の方向性長谷 航記 氏（株式会社松尾研究所 AI開発事業 ディレクター）

メーカー研究開発職、AI教育ベンチャーを経て、2024年4月に松尾研究所へ入社。生成AIを活用したソリューション開発にシニアデータサイエンティストとして従事。現在はAIソリューションプロジェクトの統括とチームマネジメントを担う。

大谷 旅人（株式会社overflow 取締役CTO｜モデレーター）

経路探索エンジンの研究開発後、2010年に株式会社サイバーエージェント入社。Ameba事業本部でシステム開発・運用責任者、事業部ボードとして組織運営などを務める。2013年株式会社メタップス入社、決済、AI分析プラットフォームの基盤開発やシステム開発責任者として従事、2015年に上場を経験。株式会社overflowの共同創業者CTOで設立に参画。

■ 関連：Offers AI Harnessをオープンソース公開

Offers AI Harness をオープンソース公開

Offersは2026年6月10日、エンジニアの皆さまが普段使うAIコーディングエージェント（Claude Code、Codexなど）から、Offersの求人検索・年収相場チェック・プロフィール最適化を直接利用できるスキルセット「Offers AI Harness」を、GitHub上にApache 2.0ライセンスで公開しました。手元のAIエージェントに「自分に合う求人を探して」と話しかけるだけで、登録済みのプロフィールをもとにマッチする求人・スキルギャップ・想定年収を受け取れます。

▶ GitHubリポジトリ（Apache 2.0）：https://github.com/overflow-tm/offers-ai-harness(https://github.com/overflow-tm/offers-ai-harness?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-toc_396197)

▶ サービス詳細・導入ガイド（Offers AI Harness）：https://service.offers.jp/worker/ai-harness/(https://service.offers.jp/worker/ai-harness/?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-toc_396197)

▶ プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000294.000053307.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000294.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-toc_396197)

■ Offersとは

AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers」

「Offers」は、AI時代のエンジニア転職プラットフォームです。AIが技術スキル・経験・志向性を多角的に分析し、市場価値と次のキャリアを可視化。最新の職種・スキルをプロフィールに設定でき、あなたに共感する企業からオファーが届きます。2019年9月の正式リリース以降、全国35,000人超にご登録いただき、累計1,000社以上の採用をご支援してまいりました。

Offers：https://offers.jp/(https://offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-toc_396197)

■ 株式会社overflowについて

■ 本リリースに関するお問い合わせ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/297_2_8ec0effdf00133ae5f0761652a7de3a6.jpg?v=202606150451 ]

株式会社overflow 広報担当 TEL：03-6555-2239 E-mail：pr@overflow.co.jp