みんなの銀行 新支店「トゲツキョウ支店」開設

株式会社みんなの銀行

株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一、以下「みんなの銀行」）は、この度、新支店「トゲツキョウ支店」を開設します。みんなの銀行は、2026年5月28日にサービス提供開始から5周年の節目を迎え、口座数は170万口座を突破しました。今後もより多くのお客さまに新しい価値をお届けしたいという想いから、開業以来初めて、みんなの銀行のオリジナル支店を追加する運びとなりました。

日本を代表する景勝地の一つであり、多くの人々をつないできた京都・嵐山の渡月橋のように、私たちもデジタルの力で、一人ひとりのお客さまに価値あるつながりをもたらすことができる存在でありたいという願いをこの支店名に託しました。

また、新支店の誕生を記念して、トゲツキョウ支店で口座を開設し、条件を達成した方の中から抽選で5名さまに、3万円分の旅行券が当たるキャンペーン開催します。

みんなの銀行とは

指先ひとつで、お金のすべてが想うままに。

みんなの銀行は、日本最大規模の地域金融グループであるふくおかフィナンシャルグループが設立したスマホ完結のデジタルバンク。口座開設から、振込、支払い、貯蓄からお金の管理まで、お金に関するさまざまな機能を兼ね備えた銀行アプリです。

みんなの銀行サービスサイトはこちら▶

https://www.minna-no-ginko.com/

キャンペーン概要

新支店オープンを記念して、旅行券が当たるキャンペーンを開催します。

初めての口座開設で「トゲツキョウ支店」を選択して口座開設後、エントリー＋1万円以上入金した方の中から、抽選で5名さまに3万円相当分のJTBトラベルギフト（カード型旅行券）をプレゼントします。

期間

2026年6月15日（月）～2026年7月31日（金）

対象者

期間中に初めてみんなの銀行の口座開設をする方

特典内容・獲得条件

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/282_1_e6a97f02276a3d55efc7ff072ce9065d.jpg?v=202606150451 ]

エントリーはこちら▶

https://contact.minna-no-ginko.com/area/is?SMPFORM=qcma-mcsjkd-aa6a7ee39ccf546da1348ffbfa4d68c8

プレゼント時期・方法

特典１.：当選者の方には2026年9月中に特典をお届けします。

※当選連絡は特典の発送をもって代えさせていただきます。

特典２.：特典獲得条件達成の最短翌日に口座開設された貯蓄預金口座(Saving)に入金

口座開設方法

口座開設は最短５分*¹！口座開設途中で初回特典コードの入力が可能です。

＊1 マイナンバーカードとパスワード認証の場合

１.みんなの銀行アプリをダウンロードする

アプリストア（App Store／Google Play）からみんなの銀行アプリをダウンロードします

２.本人確認＆お客さま情報を入力する

本人確認書類

・マイナンバーカード

・運転免許証

３.トゲツキョウ支店を選択する

初回ログイン後、トゲツキョウ支店を選択してください。

※口座開設後は支店の変更はできません。

４.初回特典コードを入力する

忘れずにコード入力画面で、

初回特典コード「MGTRIPGO」を入力します。

アプリをダウンロード▶

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MinnaNoGinko.bankapp&referrer=adjust_reftag%3DcUEvA20MnLGI7%26utm_source%3DMarketing%26utm_campaign%3Dmng%26utm_content%3D2606_togetsukyo_newsrelease(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MinnaNoGinko.bankapp&referrer=adjust_reftag%3DcUEvA20MnLGI7%26utm_source%3DMarketing%26utm_campaign%3Dmng%26utm_content%3D2606_togetsukyo_newsrelease)

※ 本キャンペーンについて、追加口座として「トゲツキョウ支店」を開設される方は対象外となります。

※ 初回特典コードの有効期限は2026年7月31日14時59分までです。なお、本特典は初回の口座開設時に限り対象です。過去にみんなの銀行の口座を開設されたお客さまが、口座解約後に再度口座を開設した場合は特典の対象外となります。追加口座の開設時や、口座開設完了後は「初回特典 コード」を入力できません。他企画で提供している初回特典コード、Cheerコード、常設プログラムのお友だち紹介コードとの併用はできません。

※ 口座開設、サービス詳細はアプリストアをご確認ください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社みんなの銀行 広報担当：今村・市原・岡

TEL：092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com