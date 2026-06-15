若槻千夏、好みの男性タイプを公開「キムタク世代なので…」 藤森慎吾、“合コン必勝テクニック”を明かす「到着したときに…」｜『ガールオアレディ3』#1

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、20代女性の“ガール”と30代女性の“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げるオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#1を、2026年6月14日（日）夜9時より放送いたしました。

■『ガールオアレディ3』とは

本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショーです。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20～30代女性を中心に大きな話題を呼びました。

『ガールオアレディ3』の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る※人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結。

■若槻千夏、好みの男性タイプを公開「キムタク世代なので…」

2026年6月14日（日）放送の第1話では、20代“ガール”と30代“レディ”のもとに、A～Hの名札をつけた個性豊かな8名の男性が登場。女性陣は、マジックミラー越しに男性陣を品定めします。男性陣の姿を見たスタジオMC陣も大盛り上がり。藤森慎吾から「シーズン2でいきなり脱落みたいなのなかった？」と過去の展開について振られた若槻千夏は、「あった。なんか私が『この人がいい』って言った人が最初に落ちた」「楽しみがなくなりました」と、自身の推しが早々に脱落してしまった悲しいエピソードを明かし、笑いを誘います。

そして、話題は今回の推しメンバーの話に。藤森から「AからHの中で、私はこの人推し、みたいなのありました？」と聞かれた若槻は「私はDの人です。ロン毛のDです」と即答。藤森から「ロン毛結構タイプ？」と尋ねられると、若槻は「キムタク世代なので」と理由を明かし、スタジオを沸かせました。

番組後半では、舞台となる沖縄県石垣島にて、女性陣がいよいよ男性陣と直接の初対面を果たします。しかしその場に、若槻が推したDの男性・リュウノスケの姿はなく、女性陣から選ばれず早々に脱落してしまったことが判明。過去シーズンに引き続き、推しが初回でいなくなるという悲劇が繰り返されるまさかの結末に、若槻自身も「怖い…」と戦々恐々。平祐奈が「若槻さんの言った人落ちちゃった！」、アン ミカも「ちょっと本当にやめてください！」と大騒ぎする中、若槻は「本当にごめんなさい！でも私は一番いいと思ってました！」と必死にアピールし、スタジオは笑いに包まれました。

■藤森慎吾、“合コン必勝テクニック”を明かす「到着したときに…」

初対面を果たした男女のシーンを見たスタジオでは、大人数での立ち振る舞いやアプローチ方法についての話題に。MCの藤森は、自身の経験を踏まえた合コン必勝テクニックとして「到着するやいなや、女性陣に花を1本ずつみんなに配る」という独自の気配り術を告白。「これ、めちゃくちゃウケるんですよ、お姉様方」と自信満々に語ります。この藤森ならではのスマートなテクニックに、アン ミカも「それやられたらイチコロやもん。結構、私、一輪のバラ好きやから」と反応。藤森は「アン ミカさん、ガチ目のやつじゃないですよ！」と大慌てするものの、アン ミカは「すぐにもう、目がハートになった」と大絶賛していました。

その夜、夕食の時間になると、男性陣は女性たちの待つ「ガール棟」か「レディ棟」のどちらかを選んで同席することに。男性陣の選択によって明暗が分かれる過酷なシステムに、レディのメンバーが「来なかったら無理」と緊張の面持ちで待つ中、スタジオの藤森も「0-7（で男性陣がガールを選ぶ）はやばいでしょうね」「（レディ）立ち直れないよ」と心配そうな表情を浮かべます。しかし、そんな心配をよそに結果はガール棟に3名、レディ棟に4名の男性が現れるという波乱の展開に。ついに直接顔を合わせた男女の、リアルな婚活の駆け引きが本格的にスタートしました。

■出会って数時間で待ち受けをお揃いに！？25歳モデル・オダミユの大胆アプローチに若槻千夏も驚愕「もうオダミユ固めましたね」

その後、女性陣は気になった男性と2ショットタイムへ。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つ20代“ガール”でモデルのオダミユは、初対面の時から「色が白くてかわいい」と絶賛していた美容メーカー勤務・メイクアップアーティストのレイからの指名で2人きりに。レイから「この期間、メイクしてあげたいな」と言われたオダミユは「え、して欲しい」と大喜び。さらにレイがオダミユとの写真を撮影し「待ち受けにしてもらっていいかな？」とふざけて提案すると、オダミユは「え、待ち受け一緒にする？」と大胆に返し、出会って間もない2人はスマートフォンの待ち受け画面をお揃いに…。

この初日とは思えない展開の早さとオダミユのテクニックに、若槻が「もうオダミユ固めましたね」と鋭いコメントを披露するなど、スタジオは大盛り上がりとなりました。

第1話にも関わらず、20代“ガール”と30代“レディ”のシビアな品定めと計算尽くしのアプローチが早くも炸裂した『ガールオアレディ3』第1話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひお楽しみください。

（#1配信URL：https://abema.go.link/gS1G5）

■「ABEMA」『ガールオアレディ3』 概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1849

#1配信日時：2026年6月14日（日）夜9時～

#1配信URL：https://abema.go.link/gS1G5

【スタジオMC】

アン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

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