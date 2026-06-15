【aim/aimme東京原宿店】6月限定のお得なキャンペーン開催中！

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.aimbridal.jp/campaign_harajuku

開催日程

2026年6月1日(月)～31日(日)

※ブライダルキャンペーンのみ6/15からスタート！

営業時間

平日 11:00～19:30（最終受付 17:00）

土日祝 10:00～18:30（最終受付 16:00）

6月限定｜aim/aimme原宿店 キャンペーンのご案内

６月に開催されるキャンペーン情報をお届けいたします！

おしゃれな店内で、特別なキャンペーンを体験してみませんか？？

ソロウェディングキャンペーン

成人・卒業詳細を見る :https://www.aimseijinsiki.jp/campaign_harajuku-2

■ ブランド概要：aim / aimme

記念写真の枠を超えた、ファッション性とヘアメイク技術に特化したクリエイティブフォトスタジオ。一般のお客様をモデルのように変身させる技術力と、トレンドを牽引するオリジナル衣装の提案により、女性を中心に圧倒的な支持を集めています。

また、「ソロウエディング」のパイオニアとして、日本の新たな文化として国内のみならず世界7ヶ国にて取材実績（ニューヨーク・タイムズ、BBCなど）があります。

店 舗 ：aim/aimme原宿店 aimme池袋店 aim/aimme札幌店

公式サイト：http://www.studioaim.jp

Instagram：https://www.instagram.com/aim_bridal/

Instagram：https://www.instagram.com/aimme_official/

■ 会社概要

会 社 名 ：有限会社三景スタジオ

代 表 者 ：代表取締役 大西 康弘

本社所在地 ：北海道旭川市２条通り２０丁目 641-1

創 業 ：1941年（昭和16年）

事 業 内 容 ：フォトスタジオ事業、衣装レンタル事業、スクールフォト事業、自社広告デザイン、オリジナル衣装企画・製作、写真プリント・アルバム製作