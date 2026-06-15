韓国・台湾を熱狂させた話題作 2026 SHOW MUSICAL『TOUCH FIVE』日本上陸！

株式会社ライズコミュニケーション

韓国で話題を呼び、台湾公演でも多くの観客を魅了したエンターテインメントショー「TOUCH FIVE」が、この秋、日本初上陸します。

「TOUCH FIVE」は、鍛え抜かれた肉体美を誇る男性キャストたちによるダンスやアクロバット、パワフルなパフォーマンスを融合させた、これまでにない没入型エンターテインメントショーです。

ショーでは、キャストの個性や魅力を最大限に生かしたステージが展開され、情熱的なダンス、躍動感あふれるパフォーマンスによって、会場全体が一体感に包まれ、刺激的でありながらも洗練されたステージは、多くの観客を魅了し、「一度観たら忘れられない体験」として口コミでも話題となっています。日本から韓国旅行に行った女性もこのショーの魅力にハマっている方も多く、注目される体験型観光スポットにもなっています。

韓国公演では連日多くの観客が来場し、台湾公演でも大きな反響を呼ぶなど、アジア各地でその人気を拡大しています。高いパフォーマンス力とエンターテインメント性が評価され、観客を非日常の世界へと誘う特別なショーとして注目を集めています。

日本公演では、韓国で人気を博した演出をベースに、より多くの観客に楽しんでもらえるステージを披露予定。鍛え抜かれた肉体美と圧巻のパフォーマンスで特別な時間が織りなす唯一無二のエンターテインメント体験をお届けいたします。

この公演は基本的に女性限定となりますが、大阪・東京の各1公演のみ男性の参加が可能な公演がございます。是非この機会に楽しんでみてはいかがでしょうか？

チケットは、前方席でエキサイティングなステージを間近で感じられ、キャストとの記念撮影などの特典もついたVVIP席をはじめ、様々な特典が付いた席種をご用意しています。

また、主催者先行受付は早割として通常金額より割引された金額でお得にチケットを購入いただけます。

韓国・台湾を熱狂させた話題作「TOUCH FIVE」を、この秋、大阪と東京で、その興奮と感動を多くの女性に体感していただき、日頃のストレスからも解放されて、特別で非日常な時間をお過ごしください。

★チケット最速先行受付（抽選）2026年6月15日（月）17:00～6月30日（日）23:59

お申込みは→■TOUCH FIVE 日本公演特設サイト：https://ticketstage.jp/touchfive/

―公演概要―

【大阪公演】

■日程：2026年9月24日（木）~9月27日（日）

■会場：堂島リバーフォーラム（大阪府大阪市福島区福島1-1-17）

■開場・開演：9/24（木）1部 開場 18:00 開演 19:00

9/25（金）1部 開場 18:00 開演 19:00

9/26（土）1部 開場 13:00 開演 14:00

9/26（土）2部 開場 17:00 開演 18:00

9/27（日）1部 開場 12:30 開演 13:30

9/27（日）2部 開場 16:30 開演 17:30 ※特別公演（男性参加可能回）

【東京公演】

■日程：2026年10月1日（木）~10月4日（日）

■会場：シアターＧロッソ （東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内）

■開場・開演：10/1（木）1部 開場 18:00 開演 19:00

10/2（金）1部 開場 18:00 開演 19:00

10/3（土）1部 開場 13:00 開演 14:00

10/3（土）2部 開場 17:00 開演 18:00

10/4（日）1部 開場 12:30 開演 13:30

10/4（日）2部 開場 16:30 開演 17:30 ※特別公演（男性参加可能回）

【大阪・東京共通】

■チケット代

★ご入場は特別公演を除き、18歳以上の女性限定となります。

◇VVIP席 ★キャストとの記念撮影券＋マグネット1個（ランダム）＋ポストカード6枚付

※早割（主催者先行受付） \26,800

※通常料金 \27,800

◇VIP席 ★マグネット1個（ランダム）＋ポストカード6枚付

※早割（主催者先行受付） \22,800

※通常料金 \23,800

◇Ａ席 ★ポストカード３枚（ランダム）付

※早割（主催者先行受付） \14,400

※通常料金 \15,400

※ペア割引（約１２％割引）2枚セット \27,100

◇Ｂ席 ★ポストカード２枚（ランダム）付

※早割（主催者先行受付） \10,000

※通常料金 \11,000

※ペア割引（約１２％割引）2枚セット \19,360

Ｃ席 ★ポストカード２枚（ランダム）付

※早割（主催者先行受付） \7,000

※通常料金 \8,000

※ペア割引（約１２％割引）2枚セット \14,080

■主催：OCT. entertainment

■制作・運営・招聘：RISE Communication

■お問い合わせ：information@risecom.jp

≪特設サイト≫ https://ticketstage.jp/touchfive/

■チケット販売スケジュール

2026年6月15日（月）17:00～6月28日（日）23:59

―CAST-

（左から、MIRACLE、LEO、K、HANI、JUSTIN、GIL）

―関連SNS―

【日本公演Ｘ】https://x.com/TOUCHFIVE_jp

【日本公演Instagram】https://www.instagram.com/touchfive_jp/

【日本公演TikTok】www.tiktok.com/@touchfive2026.jp

【TOUCH FIVE official Youtube】 https://www.youtube.com/@touchfive_official/videos/

【TOUCH FIVE official Instagram】https://www.instagram.com/touch_five_official/

≪このリリースに関するお問合わせ≫

(株)ライズコミュニケーション

03-6413-5960

information@risecom.jp