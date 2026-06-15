【SBIペット少短】LINE公式アカウント上での保険金請求手続き状況確認サービス提供開始のお知らせ

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBIペット少額短期保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：伊東 倭、以下「当社」）は、2026年6月15日から、LINE公式アカウントにて保険金請求手続き状況をご確認いただけるようになりましたことをお知らせいたします。

当社のLINE公式アカウントでは、これまでLINE上で保険金請求や各種変更手続きが可能なサービスを提供してまいりましたが、「保険金請求後から支払完了までの進捗状況が分かりにくい」というお客様からのご要望を受け、新たに保険金請求手続き状況をご確認いただける機能を追加いたしました。

＜画像イメージ＞

＜新たにご確認いただける内容＞

・現在の保険金請求の手続き状況

・保険金のお支払いまでの日数の目安

・過去にお支払いした保険金の詳細

本機能により、お客様はお手元のスマートフォンでいつでも、保険金請求手続き状況を簡単にご確認いただけるようになります。さらに、保険金請求から手続き状況の確認、契約内容の確認・変更までをLINE上に集約することで、日常的に使い慣れたLINEを通じて、より安心で利便性の高い保険サービスをご利用いただけます。

今後も当社は顧客中心主義に基づき、テクノロジーの力でサービスの利便性を高め、ご契約者様とペットとの健康で豊かな生活をサポートしてまいります。

【会社概要】

会社名：SBIペット少額短期保険株式会社

所在地：東京都港区西新橋二丁目8番6号 住友不動産日比谷ビル9階

設立：2016年4月1日

資本金：299百万円

事業内容：少額短期保険業 関東財務局（少額短期保険）第74号

URL：https://www.sbipet-ssi.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

SBIペット少額短期保険株式会社 経営企画部

TEL：03-6371-2490

E-mail：pet-keiki@sbigroup.co.jp