【食酢（飲用酢）に関する調査】食酢の飲用経験者は4割強。飲用意向者が食酢に期待する効果は「疲労回復」が54％、「健康維持」が約45％、「血液をさらさらにする」が3割強

マイボイスコム株式会社

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■食酢の飲用経験者は4割強。直近1年間に飲んだ種類は「りんご酢」が飲用経験者の5割弱、「黒酢」が2割強

■飲用意向者が食酢に期待する効果は「疲労回復」が54％、「健康維持」が約45％、「血液をさらさらにする」が3割強

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、8回目となる『食酢（飲用酢）の利用』に関するインターネット調査を2026年5月1日～7日に実施しました。

食酢の飲用状況や意向、期待する効果などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1788_1_fd754124a19cc3fae96be02a5361d054.jpg?v=202606150451 ]◆食酢の飲用経験

食酢の飲用経験者は、「現在飲用している」「以前飲用していた」を合わせて4割強です。女性50～70代では各5割台半ばとなっています。

男性30～50代では、「飲用したことはない」が各6割台半ばと高くなっています。

◆直近1年間に飲んだ食酢の種類

食酢の飲用経験者が直近1年間に飲んだ種類は（複数回答）、「りんご酢」が48.7％、「黒酢」が22.2％です。

主にストレートの飲み切りパックを飲む人では「黒酢」、希釈タイプを飲む人では「韓国系飲用酢」の比率が他の層より高くなっています。

※グラフの続きなど、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆食酢選定時の重視点

直近1年間に食酢を飲んだ人に選ぶ際の重視点を聞いたところ（複数回答）、「味」が64.9％、「飲みやすさ」が45.3％、「価格」が33.6％です。

「味」は女性30～50代、「飲みやすさ」は女性50～70代、「原材料」「希釈タイプか、そのまま飲むタイプか」は女性60～70代で比率が高くなっています。

◆食酢の飲用意向

今後食酢を「飲用したいと思う」と回答した人は28.3％、現在食酢を飲用している人では9割強となっています。

「思わない」が37.3％、「わからない」が34.5％です。

◆食酢に期待する効果

食酢の飲用意向者に、食酢に期待する効果を聞いたところ（複数回答）、「疲労回復」が54.0％、「健康維持」が45.1％、「血液をさらさらにする」が32.9％です。

「血圧を下げる」は男性50～70代や女性60代で高く、若年層との差が大きくなっています。

「ダイエット、体重管理」は女性30～40代、「美肌」は女性10～50代で高い傾向です。

「食欲増進」「胃もたれ、消化不良の改善・予防」は、男性30～40代で高くなっています。

※グラフの続きなど、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆食酢を飲用したいと思う理由、思わない理由（全5,112件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1788_2_580092a78023cb687893e5a478e8478a.jpg?v=202606150451 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1788_3_14b1e2d32fea21e586a2bc26dabf3046.jpg?v=202606150451 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜関連情報＞

マイボイスコムの自主調査結果が閲覧できるアンケートデータベース「MyEL」や、アンケートデータのAI分析ツール「CotoEL」の紹介・調査結果はnoteでもご覧いただけます。ぜひご覧ください。

＜会社概要＞

note掲載ページ :https://note.com/myel_cotoel

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。