キャラクター事業の新会社『スタジオナゲット』が本格始動！「ライセンシングジャパン」初出展で、5つのオリジナルIPをお披露目

株式会社スタジオナゲット

キャラクターIPの創出・育成・ライセンス展開を行う新会社、株式会社スタジオナゲット（本社：福岡県福岡市、代表取締役：川辺 辰哉）は、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される、日本最大級のライセンス展示会「第19回 ライセンシングジャパン」に初出展いたします。

当社は、「ちいさな才能のかけらで『つづき』が楽しみになる世界をつくる」がビジョンの生まれたてのクリエイティブカンパニーです。初の対外お披露目となる今回の出展では、私たちの名刺代わりとなる、個性豊かな5種類の新規オリジナルキャラクターIPを一挙初公開。アパレル、雑貨、食品、タイアップなど、幅広いコラボレーションを見据えたライセンスビジネスを本格的に始動いたします。

■私たちの強みと背景

当社は、既存の枠組みにとらわれない新しいキャラクターIPの開発、ブランド価値向上、ライセンス展開を行う新会社です。通販（D2C）を軸に、広告代理店、ECモール、ピラティス、M&Aなど多角的な事業展開を行うオモヤグループにて発足。グループの経営基盤とリソースを背景に、一過性のブームに終わらない長期的なIPの育成を展開してまいります。

また、新組織ならではの柔軟かつ迅速な意思決定で、パートナー企業様のアイデアやご要望に寄り添います。

■第19回ライセンシングジャパン出展、ライセンシー様を募集！

ブース内では、キャラクターによるグリーティングの実施、商品化をイメージしたグッズサンプルの展示、および限定ノベルティをご用意し、各キャラクターの世界観を体感いただける空間を展開いたします。

グッズサンプルの展示当日はキャラクターたちがブースに登場

当日は、代表をはじめクリエイターや開発責任者がブースに常駐。商品化（グッズ、食品、アパレル、文具など）、プロモーション利用、デジタルコンテンツ展開、イベントコラボレーションなど、様々な分野でのライセンス展開のご提案が可能です。

まだ市場に出ていない「これからのキャラクター」を一緒に育ててくださる企業様のご訪問を、心よりお待ちしております。

コンテンツ東京 -第19回 ライセンシングジャパン-

会期：2026年6月17日（水）～6月19日（金）

会場：東京ビッグサイト

ブース位置：西アトリウムホール ブースNo.34-24

公式サイト：https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/lj.html

■キャラクター・作品ラインナップ

ブーコンのアトリエ

ブーコン（ブーコンのアトリエより）ブーコン

「ブーコンのアトリエ」は、ブタの画家・ブーコンの日常を描く、優しく温かで、少しだけダークな漫画です。 並んでいた列に割り込まれてしまったイライラ、名前を忘れられてしまった切なさ、公衆トイレで電気が切れてしまった時の焦り-- 日常に潜む小さな感情を、愛らしい表情とちょっと変わった絵画で読む人の心にそっと寄り添います。 ブーコンと共に暮らす愛らしいキャラクターたちとのやりとりを通して、見る人の心に笑顔と癒しを与えてくれます。

関連リンク：

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ソロリビト

ソロナ（ソロリビトより）上から、ガロ、ソロナ、ピト

ここはソロンタウン。ひとりの時間を大事にする「ソロリビト」が住む町。 ちょっとした不時着でソロンタウンに迷い込んだうさぎの女の子ソロナ。 今まで人の顔色ばかり気にして生きてきたけれど、この町ではマナー違反。 そんな変わった町での暮らしの中で、いろんな過去を持ったソロリビトたちと出会うことでソロナの「ひとり」への考え方が変わっていく。 ちょっぴり冷たく、だけどどこかやさしい、ふしぎな物語。

関連リンク：

X(https://x.com/soloribito?s=21&t=kS_aZWJorhAZPiGbgzam9g) 、TikTok(https://www.tiktok.com/@soloribito?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

ウラメシボーイ

ウラメシボーイ上から、ぽんすけ、ウラメシボーイ

「ウラメシボーイ」は、現代を生きる人々の「うらめしい気持ち」が集まって生まれたお化けのラッパー。 人が恨めしい気持ちを抱いたとき、どこからともなく現れて、恨めしい気持ちを軽快なラップで代弁してくれる。 普通の人はウラメシボーイの姿を見ることはできず歌も聞こえないが、彼のラップを聞くとなぜだか少しだけ、心が軽くなる。 クラブからかすかに流れてくる音楽に惹かれて街に出てきたところを、車に轢かれて死んでしまった子ダヌキのお化け「ぽんすけ」と共に、彼は今日も恨めしい気持ちをラップする。

カドトリー

カドトリー上から、ハト、ヒヨコ、ショウジョ、ペンギン

体のどこかが“カド“になっている不思議な鳥たち「カドトリー」。 自分のカドがぴったりハマる場所を見つけると、気持ちが落ち着く習性を持つ。 ケンカしていても体同士のカドがバチっとハマると仲直りしたり、逆に仲良くしててもカドがぶつかってケンカになったり。 自分にぴったりの居場所を探すために日々を過ごす、ちょっぴり変わったカドトリーの物語。

ぷにまる

ぷにまるぷにまる

日々の生活の中の「モヤモヤ」をぷにまる達「うけとめ隊」が 「ひとやすみ場」という癒しのスポットに連れていき、 モヤっとした感情「もやり」を「ふわり」に変えるお手伝いをしています。 ※「ひとやすみ場」とはみんなの気持ちをやわらげる場所 「ぷにまる」はそのうけとめ隊の新人隊員！ 毎日、心のパトロールに奮闘中...！ ぷにまるの願いは、「一人でも多くの人が一人で悩まず、自分らしくイキイキと過ごせるようになること！」 でも、赤ちゃんなので、たまに疲れて眠ってしまったり、 お腹が空いて泣き出してしまうこともしばしば...。 いつも頑張っているあなたのもとへ、 「ぷにまる」たちがあなたの心の「もやり」を「ふわり」に変えるべくやってくるかもしれません...。

■スタジオナゲットについて

ちいさな才能のかけらで 「つづき」が楽しみになる世界をつくる

福岡に本社を構え、オリジナルキャラクターIPの開発を行うクリエイティブスタジオ。クリエイターの知名度に関わらず、だれかの人生の「つづき」を彩れるようなキャラクターやコンテンツの制作を行います。クリエイターにとってちいさな才能を発揮できる場所をつくり続ける。それがスタジオナゲットの目指す未来です。

■株式会社スタジオナゲット

https://studio-nugget.com/

・代表取締役：川辺 辰哉

・所在地：〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂 2-1-4-8F

・資本金：1,000万円

・事業内容：自社オリジナルキャラクターの世界観やストーリーを軸に、ブランド価値を高めながら各企業とのコラボレーションや商品ライセンス展開を行うIP開発・ライセンスビジネス。

SNSやデジタルメディアを活用した認知拡大から、グッズ・広告・イベントなどへの展開によるロイヤリティ収益化までを一貫して行う。

■株式会社オモヤ

https://omoya.group/

・代表取締役：山本主税

・所在地：〒810-0011 福岡市中央区高砂2-1-4 オーキッドプレイス天神南8階

・資本金：10,000,000円

・事業内容：EC事業、広告代理事業、モール事業、M&A事業、他

【ライセンスに関するお問い合わせ】

https://studio-nugget.com/