麒麟・田村裕さんが企画・監修、辻直人選手らが参加するバスケイベント『YY.LEAGUE』を、地元・大阪企業のマンダムがサポート

株式会社マンダム

株式会社マンダムは、株式会社よしもとスポーツが主催、麒麟の田村裕さんが企画・監修を務めるバスケットボールイベント『YY.LEAGUE 2026』を、賞品やリフレッシュメントの協賛などを通じてサポートします。

本イベントには、現役Bリーガーの辻直人さん、小野龍猛さん、橋本拓哉さんの3名が名を連ねるほか、豪快キャプテン・べーやんさん、ダブルアート・真べぇさん、トラベリシャ・時本周宜さん、ぎょうぶ・澤畑健二さん、茜250cc・小泉さん、171・岸本諒さんといったバスケットボール好き芸人が多数参加予定です。プロ選手と芸人さんが一体となってイベントを盛り上げます。

当日は、小学生を対象としたバスケットボール教室のほか、チーム参加型のリーグ戦、さらにイベント後にはBBQも実施されます。バスケットボール教室ではプロ選手から直接指導を受けることができ、リーグ戦ではプロや芸人がチームメイトとして加わる「助っ人カードシステム」などの演出が盛り込まれ、競技とエンターテインメントを融合させた、楽しいイベントとなっています。



チケットはFANYチケットにて販売中で、バスケットボール教室（小学生対象）、リーグ戦（チーム参加）、観戦チケット、BBQ参加券の各種が用意されています。

※チケットについては、リーグ戦と観戦チケットが完売、教室とBBQは残り僅かとなっております。

6月15日(月)までの23:59までの販売となります。



■「YY.LEAGUE」概要

【日時】

2026年6月21日（日）

バスケットボール教室（小学生）：10時～11時（受付9時30分～）

リーグ戦：12時～16時（受付11時～）

BBQ：17時～18時30分（受付16時30分～）



■イベントの詳細やチケットについて

公式インスタグラムよりご確認いただけます。

https://www.instagram.com/yy.league?igsh=MTBuNWtjdmxkOTd5dA==