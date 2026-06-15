文部科学省後援　第17回　マックス「心のホッチキス・ストーリー」大募集

マックス株式会社

マックス株式会社(証券コード：6454)は、マックス「心のホッチキス・ストーリー」と題し、“あなたが今、心にホッチキスしたいこと”をテーマにショートストーリーを募集します。「今の幸せ」「家族の絆」「友だちとの思い出」など、いつまでも心にとどめておきたい思いや出来事などをお寄せください。

文部科学省後援の本企画は、毎年幅広い年齢層からの応募があり、授業の一環として採り上げられるなど、学校からの団体応募も多くあります。

前回は17,653作品の応募があり、家族や周囲の人々から勇気や思いやりを与えられた体験や、さりげない一言で張りつめていた心がほぐれ、素直になれた気持ちを綴った作品など、コミュニケーションを大切にすることで育まれる、人と人との支え合いを描いた内容が多く寄せられました。

本企画では厳正な審査により、特に優れた作品1点を『マックス・心のホッチキス大賞』とするほか、『マックス・U-18大賞』として高校生の部・中学生の部・小学生以下の部から各1点、『マックス賞』として優秀作品を5点選び、表彰します。受賞作品には、マックス「心のホッチキス・ストーリー」の題字・イラストを手掛けている北村人氏が描き下ろしイラストを制作し、結果発表時に作品とともに当社WEBサイトに掲載します。

募集期間は、2026年8月3日(月)から2026年9月30日(水)17時まで、郵送の場合は当日消印有効です。

本年度も皆さまからのホッチキス・ストーリーをお待ちしています。

イラスト：北村人

1981年東京生まれ。東海大学教養学部卒業。神戸芸術工科大学 非常勤講師。

毎日新聞日曜版「新・心のサプリ」、星野源「そして生活はつづく」などのイラストや「おひさまでたよ」、「カシャッ！」などの絵本制作も手掛けるイラストレーター。

第17回 マックス「心のホッチキス・ストーリー」募集要項応募について[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72040/table/72_1_ecac63e3c554d04563ee1cbc561d29ab.jpg?v=202606150651 ]

マックス「心のホッチキス・ストーリー」とは

https://www.max-ltd.co.jp/about/cocoro_story/

賞・賞品について[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72040/table/72_2_51fcc7c4ea385a2b98e1c1a4492d8415.jpg?v=202606150651 ]

※マックス・U-18大賞は、18歳以下の方が対象です。

【マックス製文具セット例】※こちらはイメージです。賞品は変更になることもありますので、あらかじめご了承ください。第16回 マックス「心のホッチキス・ストーリー」受賞作品

【マックス・心のホッチキス大賞】 神奈川県 31歳 本間ハルさん

「お客さん、今日は満月ですね」

夜の街をゆっくりと運転しながら、タクシーのおじさんは前を向いたまま朗らかな声で言ってきた。

当時、新社会人だった私は仕事で初めて大きなミスをしてしまった。周囲の助けもあって事なきを得たが、自分の不甲斐なさに泣いてしまった私に、気を遣った上司がタクシーを呼んでくれた。上司の優しい言葉すら、その時の私には申し訳なさが募るだけだった。

乗り込んだ客が泣いている。車内の空気は最悪だったと思う。私自身も、今は頼むからそっとしておいて、なんて身勝手なことを願っていた。そんなじめじめとした空間を、するりと抜けるようにおじさんは続けた。

「こんな綺麗な月、見なきゃ損です。ぼーっと眺めましょう」

おじさんの軽快な笑い声に、気づけば私も笑っていた。

人に何か言葉や与えることだけが優しさではなく、隣でそっと寄り添うこともまた優しさ。そんなことを簡単に出来る大人に、私もなりたいと思った夜だった。

審査発表- 当社にて厳正な審査をいたします。- 結果発表は2027年2月下旬を予定しております。- 入賞した場合、入賞した方にご連絡するとともに、当社WEBサイトに応募作品等を掲載いたします。応募規約- ご応募は自作未発表作品に限ります。- 応募作品の全ての著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、二次利用(出版、映像化、舞台化、放送、ネット配信などの方法での利用)も含めマックス株式会社に帰属します。- 応募者は応募作品を送付した時点で、応募作品に関して当社および当社が指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないことに同意したものとみなします。- 生成AIを使用した作品は審査の対象外とします。- 応募作品は返却いたしません。- メールでの応募作品の送付は無効になります。応募フォーム、郵送での申し込みのみ受付いたします。個人情報に関する注意事項- いただいた個人情報は以下の利用目的のために利用し、他の目的には使用いたしません。- 入賞連絡、賞品等の発送- ご意見・ご要望の収集および本企画への改良・改善の反映- 個人を認識できない統計データの作成・公表- なお、いただいた情報は個人情報保護法の関連法規及び当社プライバシーポリシーに従って適正に管理いたします。https://www.max-ltd.co.jp/privacy_policy.html

※本リリースに記載されている内容は発表時点の情報です。内容が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※バイモ/Vaimo、POLYGO、MOTICK、コロレッタ/COLOLETTAはマックス株式会社の登録商標です。