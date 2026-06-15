コートヤード・バイ・マリオット、沖縄へ初進出国内でブランド初となるビーチリゾートを開業

マリオット・インターナショナル左から右：ホテルレセプション、客室

マリオット・インターナショナルは本日、「コートヤード・バイ・マリオット沖縄リゾート（Courtyard by Marriott Okinawa Resort）(https://www.marriott.com/ja/hotels/okacr-courtyard-okinawa-resort/overview/)」の開業を発表しました。「コートヤード・バイ・マリオット」ブランドとして沖縄初進出となり、名護市のビーチフロントに位置する本ホテルは全170室の客室を備えています。豊かな琉球文化や美しいサンゴ礁、そしてユネスコ世界自然遺産に登録されているやんばる地域で知られる沖縄において、マリオット・インターナショナルのリゾートポートフォリオをさらに拡充するものです。

＜「コートヤード・バイ・マリオット沖縄リゾートについて＞

●ブランドの節目：沖縄初の「コートヤード・バイ・マリオット」ホテル

●客室：オーシャンビューおよびマウンテンビューを楽しめる客室・スイート全170室

●所在地：沖縄本島北部の名護湾に面した喜瀬ビーチ。那覇空港から車で約1時間

●レストラン・バー：オールデイダイニングレストランおよびロビーラウンジ＆バー

●宴会・イベント施設：企業イベントや各種パーティーに対応する210平方メートル の多目的イベントスペース、およびリゾートチャペル

●ウェルネス・レクリエーション：「マリンクラブ ベリー」によるダイビング、フライボード、スタンドアップパドルボード（SUP）などのマリンアクティビティに加え、フィットネスセンター、キッズクラブを完備

●周辺観光スポット：ブセナ海中公園 、かねひで喜瀬カントリークラブ、やんばる国立公園

沖縄本島北部の名護湾を望む喜瀬ビーチ沿いに位置する当ホテルは、コートヤード・バイ・マリオットならではの温かみのあるモダンなホスピタリティを、日本を代表するリゾート地のひとつで提供します。亜熱帯性気候、透明度の高い海、そしてゆったりとした島暮らしの時間で知られる沖縄は、国内外から毎年多くの旅行者が訪れる人気のデスティネーションです。ホテルは那覇空港から約72キロメートル、車で約1時間の場所に位置しています。

コートヤード・バイ・マリオット沖縄リゾートは、名護湾の美しい海と周囲の山々を一望できるビーチフロントのリゾートとして、開放感あふれる滞在体験を提供します。ホテルから徒歩圏内には、海中展望塔から色鮮やかな海洋生態系やサンゴ礁を観察できる「ブセナ海中公園」があります。また、車でほど近い場所には、海岸線と豊かな森林に囲まれた2つのチャンピオンシップコースを有する「かねひで喜瀬カントリークラブ」があり、その先にはユネスコ世界自然遺産に登録されているやんばる地域が広がります。

またホテルの設計は、日本を代表する建築設計事務所である久米設計が担当しました。館内は、快適性、機能性、そして現代的なデザインを重視するコートヤード・バイ・マリオットブランドの理念を反映した空間となっています。デザインは、沖縄西海岸の豊かな自然美から着想を得ており、「名護ブルー」と称される鮮やかな海の青と、沖縄屈指の美しさを誇る喜瀬ビーチの白砂が織りなすコントラストを表現しています。床から天井まで広がる大きな窓と、細部までこだわったインテリアデザインにより、館内と周囲の自然が緩やかにつながり、お客さまは沖縄北部ならではの美しい景観と穏やかな空気

を存分に感じながらお過ごしいただけます。

客室：くつろぎと機能性を兼ね備えた全170室の客室・スイート

客室およびスイートは、快適性とデザイン性を兼ね備えたモダンな設備を備え、心地よい滞在空間を提供します。オーシャンビュールームには海を望むプライベートバルコニーを完備し、マウンテンビュールームからは豊かな自然を一望できます。多くの客室は最大4名まで宿泊可能で、ご家族やグループでの滞在に最適です。スイートルームは、ゆとりあるリビングスペースを備え、仕事にもくつろぎにも対応する快適な空間となっています。すべてのスイートルームからは美しいサンセットを望むことができ、滞在をより印象深いものに演出します。また、一部のスイートルームには二段ベッドを備えており、お子様も含めご家族やご友人同士での旅行にも最適な、思い出に残る滞在をお楽しみいただけます。

レストラン＆バー：オールデイダイニングから沖縄の食文化を感じる逸品まで

ホテル内のオールデイダイニング「Shioka（潮香）」では、沖縄ならではの食材や郷土の味わいを取り入れた料理に加え、毎日提供されるインターナショナル・ブレックファスト ビュッフェや、シェフこだわりのランチおよびディナーメニューをご堪能いただけるほか、店内席に加えて心地よい海風を感じながらお食事を楽しめるテラス席も備えているため、リラックスしたカジュアルな雰囲気の中でお過ごしいただけます。また、ロビーラウンジ& バー「THE LOUNGE」では、名護湾を一望する開放的な空間で、くつろぎのひとときやご歓談をお楽しみいただけます。併設のバーでは、沖縄の自然や文化から着想を得たオリジナルカクテルをはじめ、厳選された各種ドリンクを提供します。

ウェルネス＆レクリエーション：マリンクラブ ベリー、24時間営業のフィットネスセンター、キッズクラブ

ホテル内の「Marine Club Berry (マリンクラブ ベリー)」では、シュノーケリングやダイビング、フライボード、スタンドアップパドルボード（SUP）など、多彩なマリンアクティビティを通じて、沖縄の美しい海を満喫いただけます。経験豊富なインストラクターが在籍し、初心者やご家族向けのプログラムも充実しているため、透明度の高い海と豊かな海洋生態系を安全かつ気軽にお楽しみいただけます。また、24時間営業のフィットネスセンターには、最新の有酸素運動マシンやウェイトトレーニング機器を取り揃え、滞在中も快適にトレーニングを行うことができます。「キッズクラブ」は、お子様とご家族が一緒に学び、遊び、発見することができる明るく創造性あふれる空間です。クラブ内には、絵本や知育玩具を備えたキッズライブラリーを設けるほか、お子様の好奇心や創造力を育むさまざまなアクティビティをご用意しています。さらに、ボールプールも完備しており、お子様が安全に遊びながら交流を楽しめる環境を提供します。

宴会・ウエディング施設：名護湾を一望する自然光あふれるイベントスペース

ホテル10階に位置するイベント会場「Coral（コーラル）」は、210平方メートル の広さを誇り、大きな窓から自然光が差し込む開放的な空間です。180度のパノラマオーシャンビューを望み、会議や各種イベント、プライベートパーティーなど、さまざまな用途に対応します。

ウエディングはホテル2階に位置するチャペルにて執り行われる造りになっており、沖縄の穏やかな自然に包まれた特別な空間で永遠の愛を誓うことができます。また挙式後は「Coral」にてウエディングパーティーを開催いただけます。お客様のご要望に合わせたお料理やサービスを提供するとともに、経

験豊富なイベントチームが心に残る一日をサポートします。

■ マリオット・インターナショナル 日本・グアム担当 マーケットヴァイスプレジデントの田中雄司のコメント

「沖縄は長年にわたり多くの旅行者を魅了してきた特別なデスティネーションであり、この素晴らしい島にコートヤード・バイ・マリオットブランドを初めて展開できることを大変嬉しく思います。本ブランドは、沖縄ならではの琉球文化や美しい海岸風景、そして独自の島時間を求めて訪れるビジネスおよびレジャーのお客様の双方に最適なホテルです」

コートヤード・バイ・マリオットについて

コートヤード・バイ・マリオットは、挑戦することに情熱を持ち、大きなことを成し遂げたいと願うお客様に選ばれるホテルブランドです。世界60以上の国と地域に1,355軒以上を展開し、旅の目的を問わず、あらゆる旅行者のニーズに応え、お客様が自分らしく活躍できるようサポートすることに情熱を注いでいます。快適さと機能性を兼ね備えた客室は、リラックスとリチャージを叶えるワンランク上の体験を提供し、上質なベッドや柔軟に使えるワークスペースを備えています。お客様は、滞在中に仕事をし、健康的に食事を楽しみ、つながり、常にベストな状態で前進し続けることができます。コートヤード・バイ・マリオットは、マリオット・インターナショナルが提供するグローバル旅行プログラム「Marriott Bonvoy(R)」にも参加しています。本プログラムでは、多彩なブランドポートフォリオに加えMarriott Bonvoy Momentsでの限定体験や、無料宿泊特典、エリートステータスなどの充実した特典をご提供しています。入会は無料で、詳細はhttps://www.marriott.com/loyalty.miよりご確認いただけます。詳細やご予約はcourtyard.marriott.com(https://www.marriott.com/brands/courtyard-by-marriott.mi)をご覧いただくほか、X(https://twitter.com/CourtyardHotels)、Instagram(https://www.instagram.com/courtyardhotels/)、Facebook(https://www.facebook.com/courtyard)でも最新情報をご確認ください。

Marriott Bonvoy について

Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルが展開する 30 以上のホテルブランドと、世界 10,000 以上のデスティネーションを擁するポートフォリオです。世界各地の記憶に残るロケーションにおいて、評価の高いホスピタリティを提供しています。受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスとして、身近な場所から世界各地まで、 会員の皆様に新たな発見と感動をもたらす体験をご提供します。Marriott Bonvoy の詳細情報や無料会員登録については、https://www.marriott.co.jp/loyalty.miをご覧ください。Marriott Bonvoy アプリのダウンロードは、https://mobile-app.marriott.com/ja-jpよりご利用いただけま す。Facebook(https://www.facebook.com/MarriottBonvoyAP/?brand_redir=314467271901260)、X(https://twitter.com/marriottbonvoy)、Instagram(https://www.instagram.com/marriottbonvoy/)、TikTok(https://www.tiktok.com/@marriottbonvoy)でも随時情報を発信しています。

コートヤード・バイ・マリオット 沖縄リゾートについて

沖縄本島北部・喜瀬ビーチ沿いに位置する「コートヤード・バイ・マリオット 沖縄リゾート」は、国内初のビーチリゾート型「コートヤード」として2026年6月に開業しました。目の前に広がる喜瀬ビーチと名護湾の美しい海景色に加え、世界自然遺産に登録されたやんばるの森ややんばる国立公園にもアクセスしやすい立地を活かし、海と森、双方の魅力を満喫できるリゾートステイをご提供いたします。また、館内には沖縄のもてなしの心と地元食材への敬意を大切にしながら国際的な感性を融合させたレストラン「Shioka」や、喜瀬ビーチを望むロビーラウンジ＆バー「THE LOUNGE」を備え、上質な食体験とくつろぎのひとときをお届けします。

「コートヤード」ブランドが掲げるモダンで洗練されたデザインと沖縄ならではの美しい自然が調和する空間で、沖縄ならではのリゾートステイをお楽しみください。

ホテル名 ：コートヤード・バイ・マリオット 沖縄リゾート

開業日：2026年 6月 15日

総支配人：サム・チア

所在地：〒905-0026 沖縄県名護市喜瀬115-2

TEL： 代表0980-52-5151

客室数：全170室

SNS： Instagram https://www.instagram.com/courtyardokinawa/

公式サイト： https://www.marriott.com/ja/hotels/okacr-courtyard-okinawa-resort/overview/