DAN、Dickies(R)との別注「フォレスティエールジャケット」を発売。ル・コルビジェが愛した名作をワークウェアの視点で再構築。

株式会社DAN

株式会社DANは、ワークウェアブランドDickies(R)との別注アイテム「フォレスティエールジャケット」を発売する。受注期間は6月19日から6月28日まで。



DANは創業以来、着込むことで生まれる経年変化を楽しめる服作りを続けてきた。今回発表するフォレスティエールジャケットも、その思想を体現するアイテムとして企画された。

ベースとなったのは、フランスの建築家ル・コルビジェが愛用したことで知られるフォレスティエールジャケット。ジャケットとコートの中間のような独特のデザインに、Dickies(R)定番のTCツイル素材を組み合わせることで、ワークウェアならではの耐久性と日常着としての上品さを両立した。

生地にはポリエステル65%、コットン35%のTCツイルを採用。着始めはハリのある質感ながら、着用や洗濯を繰り返すことで徐々に柔らかく身体に馴染み、色落ちやアタリなど着る人それぞれの表情へと変化していく。カラーはオリーブ、ベージュ、ブラックの3色を展開する。

近年はアニメ・漫画作品とのコラボレーションでも知られるDANだが、その根底にあるのは「長く愛せる服を作りたい」という考え方だ。今回の別注では、流行やシーズンに左右されず何年先も着続けられる普遍的なワークウェアを提案する。





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株式会社DAN

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