「全国最少人口の鳥取県からAIで挑む地域活性化。タイヨー通信のAI伴走支援 ″AIさんいん″ が県の『経営革新計画』に認定」

株式会社タイヨー通信

株式会社タイヨー通信、鳥取県より「経営革新計画」の認定を取得

─ 地域密着型AI活用支援サービス「AIさんいん」を通じ、山陰の中小企業の生産性向上・人材育成を加速 ─

▲ 鳥取県知事より「経営革新計画」認定を取得 ／ 中央右：株式会社タイヨー通信 代表取締役社長 安達 孝宏、中央左：AIさんいん 講師 岩荷 歩

山陰地方(鳥取県・島根県)で電気通信事業を展開する株式会社タイヨー通信(本社:鳥取県西伯郡日吉津村)は、鳥取県知事より中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」の認定を取得しました。対象は、当社が運営する地域密着型AI活用支援サービス「AIさんいん」を通じた、山陰の中小企業向けAI研修・伴走支援事業です。今後は行政・商工団体・金融機関との連携を深め、人材不足・生産性向上といった地域課題の解決に努めてまいります。

POINTS │ 本リリースのポイント

01 鳥取県知事より「経営革新計画」の認定を取得

中小企業等経営強化法に基づく公的認定。当社の事業が地域の中小企業の経営向上に資する新たな取り組みであると評価。

02 対象事業は地域密着型AI活用支援「AIさんいん」

山陰の中小企業向けAI研修・伴走支援事業。AIスキル不足とAIリテラシー不足という二大要因に同時にアプローチ。

03 行政・商工団体・金融機関と連携し、地域DXを加速

補助金活用支援、共同セミナー、情報発信を通じて、山陰地方全体のAI活用底上げに貢献。

■ 認定の概要

認定制度

中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画

認定者

鳥取県知事

認定企業

株式会社タイヨー通信

対象事業

地域密着型AI活用支援サービス「AIさんいん」を通じた、

山陰地方の中小企業向けAI研修・伴走支援事業

■ 経営革新計画認定の意義

経営革新計画は、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が新事業活動を通じて経営の相当程度の向上を図るために策定する中期計画書です。都道府県知事による認定には、「新事業活動」に該当し「経営の相当程度の向上」が見込まれることが要件となります。今回の認定は、当社の事業計画が山陰地方の中小企業の経営向上に資する新たな取り組みであると鳥取県に公的に評価されたことを意味します。タイヨー通信は地域に対する責任を一段と重く受け止め、認定の趣旨に沿った事業遂行に努めてまいります。

■ 認定取得の背景 ― 山陰が直面する課題

鳥取県は全国で最も人口規模の小さい県であり、島根県とともに、全国に先駆けて少子高齢化と人材不足が進行する地域です。中小企業庁「中小企業白書」や中小企業基盤整備機構の調査によれば、中小企業のDX取り組みは依然として導入初期段階にとどまる事業者が多く、特に地方の小規模事業者では「何から始めればよいかわからない」「相談相手がいない」といった課題が指摘されています。

こうした構造的課題に対し、タイヨー通信は1976年(昭和51年)の創業、1981年(昭和56年)の設立以来、防災行政無線・業務用無線・ケーブルテレビ・ネットワーク・防犯カメラなど電気通信事業を通じて山陰の社会インフラを支えてまいりました。AI活用支援サービス「AIさんいん」は、その地域密着の事業基盤を活かし、AIスキル不足とAIリテラシー不足という、AI活用が進まない二大要因に同時にアプローチする事業として誕生しました。

■ 行政・商工団体との協調 ― 地域エコシステムの一員として

タイヨー通信は「AIさんいん」事業の展開において、地域の行政機関・商工団体・経営者団体と協調しながら、山陰地方のAI普及に取り組んでまいりました。今回の認定を契機として、当社は行政・商工団体・金融機関と連携した補助金・助成金活用支援、共同セミナーの企画、地域DX推進のための情報発信などを通じて、山陰地方全体のAI活用底上げに貢献してまいります。

■ 今後の取り組み ― 認定を地域への約束として

タイヨー通信は、本認定を契機として、「AIさんいん」事業を一層深化させてまいります。山陰の暮らしと産業を支えてきた地元IT企業として、AIという新しい技術を、地域の言葉で、地域の文脈に沿って届け続けます。

■ コメント

AIさんいん 講師・コンサルタント 岩荷 歩(いわなり あゆむ)

「経営革新計画の認定は、私たちの事業が地域の課題解決に資する取り組みであると鳥取県に公的に認めていただけた証だと受け止めております。一方で、これは『AIさんいん』というサービスが地域に対して負う責任が一段と重くなったことも意味します。山陰の事業者の皆様が不安なくAIに踏み出し、確かな成果を実感していただけるよう、これまで以上に丁寧な伴走を重ねてまいります。鳥取県、島根県、各商工団体、金融機関、そして地域の事業者の皆様と手を携え、山陰だからできるAI活用のかたちを、共に育てていきたいと考えております。」

■ 会社概要・お問い合わせ

会社名 株式会社タイヨー通信

創業 / 設立 創業:1976年(昭和51年) / 設立:1981年(昭和56年)

本社所在地 〒689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津45-3

拠点 出雲営業所(島根県出雲市天神町52) / 関西営業所(大阪市東淀川区)

事業内容 防災行政無線、業務用無線、ケーブルテレビ、ネットワーク、防犯カメラなど電気通信事業全般／AI活用支援事業(AIさんいん)

ウェブサイト https://www.taiyo-jp.com/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社タイヨー通信 / AIさんいん

担当 岩荷 歩(いわなり あゆむ)

TEL 0859-27-1211

E-mail iwanari@taiyo-jp.com

AIさんいん 公式サイト https://ai-sanin.com/

※ 取材・撮影・インタビュー等のご相談を承ります。お気軽にお問い合わせください。

経営革新計画承認書

AIさんいん 公式サイト

https://ai-sanin.com/

AIさんいん公式ページAIさんいん研修：ご相談・お見積り無料ですAIさんいん伴走支援：ご相談・お見積り無料です米子商工会議所 産業振興課：0859-22-5131出雲商工会議所 経営支援課 : 0853-25-3710