サマンサベガの秋冬プレコレクションから大人気シリーズの新色や、待望のバニティ型が新登場！！

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）

が展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』から、秋冬のプレコレクションを発売する。

大人気のリボンアクセントシリーズから新型のバニティバッグや、キルティングロゴテープシリーズから新色などが登場。

■商品はこちら

https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000726201150312000/

https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000726201150210200/

■リボンアクセント バニティバッグ \18,700‐

（ブラック・ピンク・ホワイト）

待望のバニティバッグが登場！！

中央のリボンがポイントで、ホワイトとピンクはリボン部分をバイカラー配色にし

より可愛い印象に。

ショルダーは取り外しが可能で、付け根部分は

ゴールドチェーンと合皮をMIXさせたデザインで、金具の輝きがより高級感のある印象に。

コンパクトな見ためながら、ハンディファンや、日傘など、今の季節に必須アイテムもしっかり入るサイズ感。

■キルティングロゴテープハンドバッグ \18,700‐

（グレー・ピンク）

定番のブラックとホワイトに加え、新色のピンクとグレーが登場！

アイコニックなロゴテープデザインに、キルティング×ビジューで大人可愛い唯一無二のデザイン。

カジュアルコーデだけでなく、ワンピースなどのガーリーコーデにもぴったりな

様々なコーディネートを楽しめるアイテム。

■サマンサベガ ブランドサイト

https://www.samantha.co.jp/Samantha_Thavasa/

■サマンサベガ公式オンラインショップ

https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV

■会社概要

商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立：1994年3月10日

事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL：https://www.samantha.co.jp/company