サマンサベガの秋冬プレコレクションから大人気シリーズの新色や、待望のバニティ型が新登場！！

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株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）


が展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』から、秋冬のプレコレクションを発売する。


大人気のリボンアクセントシリーズから新型のバニティバッグや、キルティングロゴテープシリーズから新色などが登場。



■商品はこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000726201150312000/


https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000726201150210200/



■リボンアクセント　バニティバッグ　\18,700‐


（ブラック・ピンク・ホワイト）




待望のバニティバッグが登場！！







中央のリボンがポイントで、ホワイトとピンクはリボン部分をバイカラー配色にし


より可愛い印象に。





ショルダーは取り外しが可能で、付け根部分は


ゴールドチェーンと合皮をMIXさせたデザインで、金具の輝きがより高級感のある印象に。




コンパクトな見ためながら、ハンディファンや、日傘など、今の季節に必須アイテムもしっかり入るサイズ感。




■キルティングロゴテープハンドバッグ　\18,700‐


（グレー・ピンク）






定番のブラックとホワイトに加え、新色のピンクとグレーが登場！








アイコニックなロゴテープデザインに、キルティング×ビジューで大人可愛い唯一無二のデザイン。


カジュアルコーデだけでなく、ワンピースなどのガーリーコーデにもぴったりな


様々なコーディネートを楽しめるアイテム。




■サマンサベガ　ブランドサイト


https://www.samantha.co.jp/Samantha_Thavasa/




■サマンサベガ公式オンラインショップ


https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV




■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://www.samantha.co.jp/company