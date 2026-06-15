サマンサベガの秋冬プレコレクションから大人気シリーズの新色や、待望のバニティ型が新登場！！
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）
が展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』から、秋冬のプレコレクションを発売する。
大人気のリボンアクセントシリーズから新型のバニティバッグや、キルティングロゴテープシリーズから新色などが登場。
■商品はこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000726201150312000/
https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000726201150210200/
■リボンアクセント バニティバッグ \18,700‐
（ブラック・ピンク・ホワイト）
待望のバニティバッグが登場！！
中央のリボンがポイントで、ホワイトとピンクはリボン部分をバイカラー配色にし
より可愛い印象に。
ショルダーは取り外しが可能で、付け根部分は
ゴールドチェーンと合皮をMIXさせたデザインで、金具の輝きがより高級感のある印象に。
コンパクトな見ためながら、ハンディファンや、日傘など、今の季節に必須アイテムもしっかり入るサイズ感。
■キルティングロゴテープハンドバッグ \18,700‐
（グレー・ピンク）
定番のブラックとホワイトに加え、新色のピンクとグレーが登場！
アイコニックなロゴテープデザインに、キルティング×ビジューで大人可愛い唯一無二のデザイン。
カジュアルコーデだけでなく、ワンピースなどのガーリーコーデにもぴったりな
様々なコーディネートを楽しめるアイテム。
■サマンサベガ ブランドサイト
https://www.samantha.co.jp/Samantha_Thavasa/
■サマンサベガ公式オンラインショップ
https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://www.samantha.co.jp/company