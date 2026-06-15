6月21日(日)は父の日！家族で楽しむ「父の日プレゼントフェア」開催！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

このたび松坂屋静岡店では、6月21日(日)までの期間「父の日プレゼントフェア」を開催しております。本フェアでは、日頃家族のために頑張っているお父さんへ感謝の気持ちを伝えるギフトをご提案するとともに、ご家族で楽しめる2日間限定のイベントもご用意しております。センスの良い父の日ギフトとしてデニムアイテムを豊富に取り揃えるほか、近年人気が高まっているメンズコスメをご提案。また、親子で楽しめる体験型企画として、お父さんにそっくりなアイシングクッキー作りのワークショップやお子様に人気のサンリオワークショップも実施いたします。父の日はぜひご家族、松坂屋静岡店にお越しくださいませ。

「父の日に、デニムという贈りもの」 手織りワークショップで心を込めたギフトも！

本館1階葵テラスにて、 6月17日(水)→23日(火)までの期間 「父の日に、デニムという贈りもの」期間限定ショップ (POPUP SHOP)を開催いたします。 川端デニム/tatami/kurumu/イワクラタナカ/ EL Canek ‐エルカネック‐/ REED/前掛けエニシング/粋衣‐swi‐/Soma の全9ブランドが揃い、 デニムの贈りものをご提案。 Tシャツ、シャツ、バッグ、キャップ、エプロン、前掛け、名刺入れなど豊富にご用意いたします。

【手織りのポケット付きTシャツを作ろう！ 手織りワークショップ】

内容：Tシャツ1枚に縫い付ける

ポケット1つ分の生地を織っていただけます。

時間：60分 （目安：40分手織り作業、20分ポケットの位置決め）

参加費：税込9,900円

お父さんに心を込めて作ろう！6月20日(土)→21日(日)限定でワークショップを開催！

お父さんへ、日頃の感謝を手作りのギフトで伝えてみませんか？

プティナナンアイシングクッキー作り

所要時間：約20分

金額：税込880円

各日35セット

場所：北館3階特設会場

和景苔玉作り

所要時間：40分

金額：税込2,750円

各日10セット

場所：北館3階特設会場

お父さんイケおじコスメ計画！

近年定番化しているメンズコスメ。お父さんがイケおじになったら嬉しい！お父さんのメンズコスメデビューを応援！

KANEBOJO MALONE LONDON

【KENEBO お肌測定会】

6月20日(土)・21日(日)の2日間、北館3階特設会場にて お肌測定会を実施。普段なかなか見ることのできないお父さんの肌状態をチェックし、ぴったりなスキンケアをご提案いたします。

【ジョーマローンロンドン】

人気メンズフレグランスシリーズをご紹介！ ボディ製品やカーディヒューザーなど 普段フレグランスを付けないお父さんにも 使えるアイテムがたくさん。

お子様に人気！サンリオワークショップ開催！

日時：6月20日(土)→21日(日) 11:00～16:00

場所：北館3階特設会場

※サンリオポイントは付きません

パターチャレンジで景品がもらえる？！父の日イベント抽選会 ⛳

6月20日(土)→21日(日)11:00～18:00の2日間限定で、父の日イベント抽選会を開催いたします。本館1階～4階で20日(土)・21日(日)の税込5,500円以上のお買い上げレシートをお持ちいただくと、パターチャレンジもしくはガチャガチャのどちらか1回にご参加いただけます。（景品：ゴルフ用品、税込5,500円以上で使える500円分のアプリクーポン）