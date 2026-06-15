【ルイ・ヴィトン】2026年6月13日(土)、ルイ・ヴィトン 大丸京都店が移転オープン

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトン 大丸京都店は改装工事に伴い、6月13日(土)に大丸京都店1階に移転オープンいたしました。メゾンを象徴するダミエ・パターンのファサードの先に広がる、柔らかな光に包まれた明るい店内では、レザーグッズをはじめ、アクセサリー、プレタポルテ、シューズ、ファインジュエリー、フレグランス、旅行鞄まで、最新コレクションが揃います。

ウィメンズは明るくフェミニンに、そしてメンズはマスキュリンな色調と、それぞれ雰囲気の異なるエリアを展開し、ルイ・ヴィトンの多彩な世界観をご体感いただけます。

洗練された新空間にて、ごゆっくりショッピングをお楽しみください。

ウィメンズ・エリアメンズ・エリア

＜店舗情報＞

ルイ・ヴィトン 大丸京都店

〒600-8511 京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地

10:00-20:00

T 0120 27 4171 (ルイ・ヴィトン クライアントサービス)

取扱製品：トラベルラゲージ、レザーグッズ、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、フレグランス、ウォッチ＆ファインジュエリーなど

PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。