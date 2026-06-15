7月より開催！とろける旬の桃スイーツ、5つのご褒美が揃う「ピーチフェア」～小田急ホテルセンチュリーサザンタワー～

株式会社ホテル小田急サザンタワー

「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」（所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1、総支配人：宮越 真理子）内、「ラウンジ サウスコート」では、日本国内の好きなフルーツランキングで、いちごやぶどうと並び高い人気を誇る“桃”を使用した5種類のスイーツを取り揃えた「ピーチフェア」を、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で開催いたします。

詳細を見る :https://southerntower.co.jp/restaurant_lounge/southcourt/peach_fair/オーダーから楽しい5種類のピーチスイーツ（イメージ）

昨年ご好評をいただいた「ピーチフェア」を、本年も開催いたします。夏のフルーツ“桃”を贅沢に使用した5種類のスイーツをご用意しました。

パンケーキのようなフレンチトーストピーチスイーツセレクション

今回の注目は、ジューシーな桃と東京産のアカシアはちみつとともにお楽しみいただく「パンケーキのようなフレンチトースト」です。東京都立川市の伊藤養鶏場で育てられた卵“たまごころ（多摩×卵×真心）”を使用した丸いパンは、シェフパティシエが本メニューのために焼き上げました。表面はカラメルでカリッと、中はふんわりと仕上げた、まるでパンケーキのような食感をお楽しみいただけます。

また、一皿に7種類のスイーツを取り揃えた「ピーチスイーツセレクション」は、さまざまな桃のスイーツを少しずつ味わえる、ご褒美のような一品です。

桃パフェ桃のプリン・ア・ラ・モードピーチティー香るシフォンケーキ

このほか、ジューシーで甘い香りが広がる大輪の花のような華やかさに、可愛らしいピンク色のマカロンを添えた「桃パフェ」や、牛乳と全卵で作ったしっかりとした食感のプリンが魅力の「桃のプリン・ア・ラ・モード」、「ピーチティーが香るシフォンケーキ」など、ラウンジ「サウスコート」の定番スイーツをご用意いたします。

旬の桃がもたらす贅沢なひとときを、「ラウンジ サウスコート」でぜひお楽しみください。

※写真はイメージです。

「ピーチフェア」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42655/table/213_1_cda393b11a31e1c98a9d7d7e19d0ca40.jpg?v=202606150451 ]

*（ ）内はサービス料と消費税が含まれたお支払い金額です。写真はイメージです。

* 食材の仕入れ状況によりメニュー内容、提供方法などを変更する場合がございます。

【参考】同時期に提供中のアフタヌーンティー

「ピーチアフタヌーンティー」

桃のやさしい甘みが際立つスイーツと、ビタミンカラーのセイボリーがアフタヌーンティースタンドに並びます。季節限定のフレーバーティーとともにお楽しみください。

料金：お一人様\4,959（6,000）

詳しいニュースリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000212.000042655.html)

「ピーチアフタヌーンティー」写真は2名様分

*（ ）内はサービス料と消費税が含まれたお支払い金額です。写真はイメージです。

* 食材の仕入れ状況によりメニュー内容、提供方法などを変更する場合がございます。

「ラウンジ サウスコート」について

ホテルのロビー（20階）に隣接し、大きな窓から望む新宿の高層ビル群を中心としたアーバンビューが印象的な「ラウンジ サウスコート」。ご友人やパートナーとの楽しい語らいの場として、またお一人での優雅なひとときにも。開放感あふれる空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

営業時間

月～木曜日 12：00～20：00（ラストオーダー 19：00）

金曜日 12：00～21：00（ラストオーダー 20：00）

土・日・祝日 10：00～20：00（ラストオーダー 19：00）

ご予約はオンラインにて承ります :https://www.tablecheck.com/ja/shops/southerntower-lounge-southcourt/reserve

お客様からのお問い合わせ先：03-5354-2172（ホテル予約 / 受付時間9:00～18:00）

小田急ホテルセンチュリーサザンタワーについて

新宿御苑より臨むホテル外観（白いビル）

小田急ホテルセンチュリーサザンタワーは、地下4階、地上36階建てのオフィス・ショップからなる複合型高層ビル「小田急サザンタワー」内にあります。ホテル階は19階から35階の部分で、ロビー・フロントは20階にございます。

375室ある全客室は、22階から35階まで。レストランやラウンジ・客室からは遥か彼方まで広がる東京の景色をお楽しみいただけます。

【客室：375室、レストラン・ラウンジ：3、宴会場・会議室：2 】



【交通アクセス】JRほか新宿駅南口から徒歩3分、JR新宿駅甲州街道改札、新南改札から徒歩3分 、都営地下鉄新宿駅A1出口から徒歩1分、 首都高速4号線「新宿ランプ」から車で5分



【所在地】〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 TEL. 03-5354-0111（代表）

ホームページ(https://www.southerntower.co.jp)

Facebook(https://www.facebook.com/southerntower/)

Instagram(https://www.instagram.com/hotelcenturysoutherntower/)

２０２６年秋よりリニューアル工事を開始 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000042655.html２０２６年秋より、「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」は、リニューアル工事を開始いたします。開業当時のコンセプト「シンプル＆モダン」はそのままに、居心地の良さや機能性を追求し、より快適にお過ごしいただけるホテルとして、２０２８年春のグランドオープンを目指します。これに伴い、宿泊は２０２６年９月末、レストラン、ラウンジ、宴会場は２０２７年３月末をもって営業を一時休止します。