ウルテク、無料ウェビナー【ChatGPT・Claude・Geminiを使い倒して分かった、広告バナーを“その場で”作る60分】6月24日(水)12:00に開催

ログリー株式会社

ログリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉永浩和、東証グロース：6579、以下「ログリー」）は、BtoB マーケティングエージェント「ウルテク（URUTEQ）」において、2026年6月24日（水）に無料ウェビナー「ChatGPT・Claude・Geminiを使い倒して分かった、広告バナーを“その場で”作る60分 https://uruteq.logly.co.jp/blog/seminar/ai-ad-banner-live-demo/ 」を開催いたします。本ウェビナーでは、3つの生成AIを実際に動かしながら、広告バナー・アイキャッチ作成におけるAIの得意・不得意を見極め、制作スピードを上げるための「AIと人の手による作業の線引き」をライブ実演でお伝えします。

【本ウェビナー開催の背景】

詳細を見る :https://uruteq.logly.co.jp/blog/seminar/ai-ad-banner-live-demo/

多くのビジネス現場で生成AIの活用が進む一方、クリエイティブ制作においては「イメージ通りに出力されない」「細部の調整に想定以上の時間がかかる」といった理由から、実務への導入が定着せず試して終わりになってしまうケースが少なくありません。

とくにバナーやアイキャッチなどの制作においては、AIツールごとの特性の違いや限界を把握しきれず、活用に課題を抱える現場が多く見受けられます。

こうした背景から、AIを「完全な自動化ツール」として扱うのではなく、その限界を正しく理解した上で「どこまでをAIに委ね、どこから人が手を加えて価値を引き上げるか」という、人間とAIの最適な役割分担を見極める力が問われています。本質的な生産性向上を実現するためには、AIと人の作業の「境界線」を明確に定義し、制作プロセス全体を再構築する視点が不可欠となっています。

【本ウェビナー開催の概要】

本ウェビナーでは、日々の業務でAIを実践活用する上場企業の新規事業責任者が登壇し、ツールの単なる紹介や綺麗に整えられたデモではなく、「実務でどう使うか」に焦点を当てます。

ChatGPT、Claude、Geminiの3つの生成AIに対して同一のプロンプトを出して比較検証を実施し、それぞれの出力結果の違いや、現時点のバナー制作における各ツールの適性を実際の画面を用いて解説します。

さらに、AIによる生成で生じやすい細部のズレに対し、どこまでをAIに任せ、どこから人の手で修正を加えるべきかという、制作プロセスを最適化するための実践的な判断基準を共有いたします。

【本ウェビナーの見どころ】

3つのAIモデルの比較と選定理由の解説：

ChatGPT、Claude、Geminiに同一のプロンプトを与えて実際に動かし、出力結果の違いを比較検証。現時点の画像生成において、各ツールがどのように実務に役立つのかを視覚的に解説します。

「手直し」の境界線を見極めるライブ実演：

AIが苦手とする文字サイズやロゴ反映の実例を取り上げ、プロンプトでの工夫と、人の手による仕上げの最適な「線引き」を公開します。

予定調和のないリアルな実践プロセスの共有：

プロンプトが思い通りに機能しない“うまくいかない瞬間”や、そこからの立て直し方など、現場で直面するリアルな試行錯誤を包み隠さずお見せします。

【こんな方におすすめのウェビナーです】

【開催概要】

- 広告バナーやアイキャッチ制作のスピードを上げたいマーケティング・広告運用担当者- ChatGPT、Claude、Geminiなどの生成AIを実務でどう使い分けるか迷っている方- 綺麗に整ったデモではなく、現場で使えるリアルな「プロンプトのコツ」や「失敗からのリカバリー方法」を知りたい方

・名称：ChatGPT・Claude・Geminiを使い倒して分かった、広告バナーを“その場で”作る60分

・日時：2026年6月24日（水） 12:00 - 13:00

・形式：Google Meetウェビナー（オンライン）

・参加費：無料

・登壇者： 井上 翔太（ログリー株式会社 ｜ ウルテク事業責任者） 齊藤 務（ログリー株式会社 ｜ ウルテク Biz / MC・企画 ※モデレーター）

・参加申し込みURL： https://uruteq.logly.co.jp/blog/seminar/ai-ad-banner-live-demo/

ウルテクについて

詳細を見る :https://uruteq.logly.co.jp/blog/seminar/ai-ad-banner-live-demo/

ウルテク（ウルテク）は、インテントデータとAIを活用して、Webサイト訪問企業や担当者の中から購買意欲の高い見込み顧客を自動で特定・通知するBtoB マーケティングエージェントです。サイト来訪企業の可視化、サイト外の検索行動（インテントデータ）の把握、AIインテント分析、営業資料の共有・分析（ウルテクスタジオ）、フォーム営業（ウルテク フォームエージェント）、Salesforce / HubSpot連携など、マーケティングと営業の連携に必要な機能を統合的に提供します。

サービスサイト: https://uruteq.logly.co.jp/

ログリー株式会社について

ログリーは、ファーストパーティデータを軸に BtoC／BtoB 双方の顧客接点を統合・最適化するマーケティングテック企業です。自然言語処理と機械学習の技術資産を発展させ、統合マーケティング基盤 LOGLY Marketing Nexus と BtoBマーケティングエージェントウルテク により、売上拡大とLTV向上を支援しています。

会社名 ：ログリー株式会社（東証グロース：証券コード6579）

代表者 ：代表取締役社長 吉永 浩和

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿一丁目19-15 ウノサワ東急ビル7階

事業内容：メディアテクノロジー事業、アドテクノロジー事業、データマーケティング事業

公式HP ：https://corp.logly.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ログリー株式会社

ウルテク事業責任者 : 井上 翔太

お問合せ先メールアドレス : uruteq-support@logly.co.jp