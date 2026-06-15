SUNRATE、旅行業界向けエンドツーエンドの決済機能を提供するSabreとの戦略的提携強化を発表

バルセロナ・スペイン、2026年6月15日 /PRNewswire/ --グローバル決済・財務管理プラットフォームであるSUNRATEは、本日Phocuswright Europe（フォカスライト・ヨーロッパ）において、世界規模での旅行小売を支えるAIネイティブ・テクノロジーリーダーであるSabreとの協業強化を発表しました。これにより、世界中の旅行事業者に対して、より包括的でシームレスなグローバル決済機能を提供します。

より広範な決済エコシステムを基盤として、SUNRATE は、発行機能と非発行機能の両方にわたるソリューションの完全なスイートを通じて、Sabre の旅行決済エコシステムをサポートします。これには、国際決済、外国為替（FX）、グローバル集金サービスに加えて、商用カードソリューションも含まれます。これにより、Sabre のプラットフォーム上で事業を展開する旅行会社は、決済のライフサイクル全体をより効率的に管理できるようになります。

発行機能に加えて非発行機能にも範囲を拡大することで、本協業により、Sabre を通じて接続された旅行販売業者は、クロスボーダー取引を合理化し、運転資本を最適化し、複数の市場にわたる業務の複雑さを軽減することができます。

「旅行は本質的にグローバルなものであり、それに伴う決済の課題もまた同様です」と、SUNRATE の共同創業者兼CEOである Paul Meng は述べています。「当社と Sabre との協業は、より包括的な決済機能を提供するという共通のビジョンを反映したものです。幅広いグローバル決済ソリューションを結集し、世界中の旅行会社の進化するニーズをより良くサポートしてまいります。」

「現代の旅行商業はますますインテリジェントかつグローバルになっており、決済も同じ規模で機能する必要があります」と、Sabre Payments のマネージング・ディレクターである Patricio Boccardo は述べています。「SUNRATE との協業を拡大することで、Sabre を通じて利用可能な決済機能が広がり、旅行会社が国境、通貨、取引タイプを越えて、世界中で自信を持って業務を遂行するために必要な俊敏性と管理能力を持って決済を管理できるようになります。」

Sabre は、グローバルなコミュニケーションチャネルを通じて本協業を広く発信し、世界中の航空会社、ホテル、代理店、旅行パートナーのネットワークに対する認知度を高めることで、この取り組みをサポートします。

SUNRATE について

SUNRATE は、世界中の企業向けのグローバルな決済および財務管理プラットフォームのリーディングカンパニーです。2016年に設立された SUNRATE は、最先端のインフラ、グローバルネットワーク、および統合ソリューションを通じて、190以上の国と地域において、企業が現地およびグローバルに事業を展開し、拡大することを可能にしてきました。

SUNRATE は、シンガポール、クアラルンプール、ジャカルタ、香港、上海、ロンドンなどの主要市場にオフィスを構えています。当社は、Citibank、Standard Chartered、Barclays、J.P. Morgan などの世界トップクラスの金融機関と提携しています。また、SUNRATE は Mastercard および Visa のプリンシパルメンバーでもあります。SUNRATE の詳細については、https://www.sunrate.com/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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