日本製水素吸入器ブランド「Suilive（スイリーブ）」初の常設ショールームが有楽町マルイにオープン！

株式会社丸井グループ

有楽町マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）5Fに、日本製水素吸入器ブランド「Suilive（スイリーブ）」初となる常設ショールーム「Suilive 東京銀座店」が2026年6月16日（火）にオープンいたします。

■「Suilive（スイリーブ）」とは

「Suilive（スイリーブ）」は、株式会社SUISO JAPAN（本社：大阪府高槻市、代表取締役：稲石 陽）が展開する、純国産水素吸入器ブランドです。研究・開発・製造のすべてを国内で一貫して行い、医療機器製造業認可およびISO13485認証を取得した自社工場で製造。安心・安全・高品質を追求した日本製ならではの信頼性が評価され、現在では20カ国以上への海外輸出実績を持ちます。医療機関との共同研究やトップアスリート・プロスポーツチームへの導入も進み、医療・美容・スポーツなど幅広い分野から注目を集めています。

■常設ショールーム「Suilive 東京銀座店」について

「Suilive 東京銀座店」では、家庭用モデルから医療機関向けハイエンドモデルまで、Suiliveシリーズの全ラインナップを実際に比較・体験いただけます。専門スタッフによる個別カウンセリングを通じて、お客さま一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適な水素習慣をご提案。"水素を、もっと身近に。"をテーマに、最先端の水素ウェルネスを体感できる空間を提供します。

高濃度水素吸入体験サービス

【提供サービス】

実際にSuilive製品で高濃度水素を吸入体験いただけます。はじめての方も気軽にお試しいただける機会を提供します。

健康チェックサービス

毛細血管観察や自律神経測定などを導入予定。身体の状態を"見える化"し、日常的なセルフケアをサポートします。

Suilive Flow 体験

家中の水をウルトラファインバブル水素水に変える「Suilive Flow」を店内に設置しています。実際に水に触れて、その効果を体感いただけます。

■商品一例

SS-180+

305,800円（税込）

コンパクト設計で、自宅やオフィスでの日常使いに最適な一家に一台のモデル。

・水素濃度99%以上

・水素流量180ml/min酸素流量90ml/min

・外形寸法：φ170mm×H310mm

・重量：4kg

・連続使用時間：5時間

SS-300+

767,800円（税込）

家庭用ラインナップの中でより高い水素発生量を求める方に最適な上位モデル。

・水素濃度99%以上

・水素流量300ml/min

・外形寸法：W250mm×D330mm×H300mm

・重量：9kg

・連続使用時間：3時間

■常設ショールーム出店の背景

近年、健康寿命への関心の高まりやセルフケア需要の拡大を背景に、ウェルネス市場は急速に成長しています。水素吸入をはじめとする新しい健康習慣への注目が高まる中、より多くの方に水素ウェルネスを“体験”いただける場として、有楽町マルイへの出店を決定いたしました。

日常的に多様な世代が訪れる有楽町マルイに常設ショールームを構えることで、水素吸入に馴染みのない方にも気軽に立ち寄っていただける機会が広がると考えています。「水素を、もっと身近に。」というブランドコンセプトを体現し、多くのお客さまに水素ウェルネスを知っていただく場として展開してまいります。

■概要

・ショップ名 ： Suilive 東京銀座店

・オープン日 ： 2026年6月16日（火）オープン

・営業時間 ： 11:00～20:00

・場所 ： 有楽町マルイ 5F

▼有楽町マルイ

https://www.0101.co.jp/086/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/